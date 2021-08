Le previsioni dell'Oroscopo di venerdì 6 agosto annunciano più di qualche novità in arrivo dalle stelle. In evidenza in questa parte della settimana Toro, Bilancia e Sagittario. Invece per i restanti segni come sarà la giornata di venerdì? Scopriamolo insieme analizzando l'astrologia del giorno applicata ai settori della vita legati all'amore, al lavoro e alla salute. Scopriamo come saranno le stelle viste con l'occhio dell'Astrologia e, a seguire, le previsioni astrologiche segno per segno a partire dall'Ariete fino ad arrivare ai Pesci.

Aspetti e posizioni astrali: il cielo di venerdì 6 agosto

Il cielo di venerdì 6 agosto presenta una carta astrale estremamente variegata, ricca di connessioni positive e negative. A giovare dei buoni aspetti degli astri pochi segni, agli altri non resta che attendere tempi migliori. In primo piano in questo venerdì di fine settimana troviamo la Luna in Cancro con formazioni positive verso Venere in Vergine (sestile) e Nettuno in Pesci (trigono); in aspetto negativo invece l'opposizione della stessa Luna verso Plutone in Capricorno. Ottimo l'aspetto astrologico del Sole in Leone per la sola congiunzione a Mercurio nel segno; male invece la quadratura tra Sole e Urano e l'opposizione Sole-Saturno.

Splendida Venere in Vergine, in positivo trigono astrale a Urano e Plutone ed in sestile alla Luna. In Pesci viaggia tranquillo Nettuno, in questo frangente in ottimo sestile a Plutone ed in trigono alla Luna. Marte in opposizione a Giove porta problemi di natura finanziaria a più di qualche segno.

Previsioni e Astrologia del 6 agosto da Ariete a Vergine

Ariete - Le previsioni zodiacali di venerdì 6 agosto preannunciano qualche tensione in casa, a causa di questioni economiche, oppure una discussione dettata da un diverbio con un familiare. Forse ultimamente avete un po’ trascurato i vostri doveri e oggi qualcuno vi presenterà il conto.

Siete consolidati sul positivo in amore. Sul piano dell’amicizia, invece, un rapporto si complica e rischia di sollevare la vostra irritazione. Ottime occasioni in amore. Se siete alla ricerca di nuove storie questo è un momento che aiuta. Attenzione ad alcune polemiche che potrebbero nascere nelle coppie consolidate. Nel lavoro non mancheranno nuove opportunità per crescere e guadagnare di più.

Toro - Giornata interessante per il segno, con anche la Luna in Cancro favorevole in ambito sentimentale. Di fronte a qualsiasi tipo di problema assumerete una posizione precisa, basata su quelle che restano le vostre personali convinzioni. Le faccende di cuore promettono piuttosto bene: se avete dato inizio da poco ad una storia d’amore, state certi che continuerà.

Il che aiuta soprattutto nelle situazioni di necessità a stampo affettivo. Per quel che riguarda il lato professionale, ci saranno delle opportunità che potrete sfruttare, ma cercate di arrivarci preparati. Solo facendo un passo indietro, riuscirete a rimettervi in carreggiata.

Gemelli - Mercurio è contrario, lieve agitazione per quel che riguarda il campo amoroso. Vorrete mettere mano ad una miriade di faccende, senza riuscire a concluderne neanche una, con il solo risultato di perdere tempo ed energie. In amore l’atteggiamento distratto del partner invece di infastidirvi v’intenerisce: con dolcezza ed allegria, saprete catturare la sua attenzione. A livello lavorativo potrebbero sorgere possibili tensioni, a causa di questioni economiche.

Per i nati sotto questo particolare segno, la giornata inizia male ma chiude con situazioni favorevoli. In campo famigliare o nelle amicizie potrete fare delle scelte importanti.

Cancro - Secondo l'oroscopo del giorno, facendo tesoro delle esperienze passate, non vi farete cogliere impreparati di fronte alle più impensate richieste, personali o professionali. Usate con saggezza le energie che la Luna mette a vostra disposizione, otterrete buoni risultati. Nel lavoro, per entrare in contatto con un ambiente nel quale dimostrare e mettere a frutto le vostre qualità, puntate su una conoscenza influente. In amore il panorama sentimentale è rassicurante. Sotto i raggi di una Venere benevola stanno diventando più solide le vostre conquiste.

Leone - Di fronte ad una proposta interessante, invece di accoglierla a braccia aperte siete stranamente esitanti, quasi temeste di non essere all’altezza. Provate a considerare la questione da più punti di vista. Cambiare l’ottica, favorirà la vostra scelta. Nel lavoro spostamenti e viaggi potrebbero incontrare qualche piccolo intoppo. Tenete a freno il nervosismo e mettete in moto l’intelligenza. in amore invece, prendete in considerazione un desiderio espresso dalla persona che amate, cercando di accontentarla. Potrebbe essere molto importante.

Vergine - Riflettete: non rinunciate a proposte che accentuano il vostro prestigio personale per paura di non riuscire ad essere all’altezza della situazione.

Avrete accanto una buona compagnia di amici, che vi trasmetterà entusiasmo e voglia di sperimentare. In amore una passione segreta potrebbe condizionare in modo pesante le decisioni da prendere per il vostro futuro. Siate cauti e giudiziosi. Nel lavoro non date retta alle apparenze: la proposta che vi stanno facendo è perdente. Date ascolto alle vostre antenne e non mettetevi nei guai.

Oroscopo 6 agosto, la giornata di venerdì da Bilancia a Pesci

Bilancia - La situazione economica va a gonfie vele. Avete anche lo spirito d’iniziativa e l’audacia giusti per ricercare nuove forme di guadagno. Evitate però di farvi carico di familiari che da qualche tempo fanno continue richieste di denaro. Nel lavoro Giove promette un colpo di fortuna professionale.

Inoltre, promuoverà la soluzione di vertenze legali o fiscali. Datevi da fare. In amore grande l’intesa con la persona del cuore. Vi intenderete a meraviglia. Se siete single, un incontro darà un nuovo senso alla vostra esistenza Giornata giusta per dedicarsi ad un po’ di attività all’aria aperta.

Scorpione - Cercate di soppesare gli impegni di lavoro per lasciare ampi spazi da dedicare alla famiglia e agli amici. Non li trascurate. Soprattutto se avete figli, non perdetevi le tappe più importanti della loro crescita per stare fuori casa. Nel lavoro concentrate le energie in pochissime direzioni, cercando poi di concretizzarle al meglio. Un collega più esperto si offrirà in aiuto. Riguardo l'amore, humour, fantasia e amabilità vi renderanno attraenti al punto che diverse persone si faranno avanti per richiamare la vostra attenzione.

Abbiate cura di voi stessi risolvendo piccoli malesseri.

Sagittario - L'oroscopo giornaliero prevede un venerdì con "l'oro in bocca", giustamente da trascorrere insieme a chi si ama. Quale migliore occasione per rilassarsi e godere del momento? Visto che siete in vena, date un nuovo look alla casa, risistemare i souvenir dei viaggi, curate i vasi dei fiori che si trovano in terrazzo. Nel lavoro reagite agli ultimi insuccessi meditando azioni tamponatrici. Uscite dalla cappa negativa dello scoraggiamento e del pessimismo. In amore se siete single la vostra solitudine è solo momentanea, perché presto incontrerete l’anima gemella che state cercando con tanta apprensione. È tassativo però che guidiate con prudenza: controllate la velocità, fate attenzione anche negli incroci.

Capricorno - Andate dove l’istinto vi porta. Spaziate da una situazione all’altra, sperimentate nuovi ambienti e relazioni: non fatevi soffocare dalla monotonia. Non importa se ciò comporterà un allentamento momentaneo dei rapporti con gli amici, impegnati altrove. Non vi scoraggiate se un progetto non è realizzabile adesso: mettetelo in un cantuccio ed aspettate tempi migliori per riproporlo. In amore, il partner vi farà proposte convincenti. Vi lascerete andare ed apprezzerete con gioia i suoi seducenti inviti. Per i single premurose attenzioni. Venere nel segno della Vergine vi tira su di morale e vi regala momenti di buonumore.

Acquario - Vorreste accontentare tutti, col risultato che non accontenterete nessuno.

Siate voi stessi e concentratevi di più sulle vostre esigenze. Ad ogni vostra scelta c’è sempre e comunque chi è soddisfatto e chi meno: non potete di certo evitarlo. Nel lavoro, se avete portato avanti un affare che ora vi sembra senza futuro, tornare da dove siete partiti. Non è una contraddizione, ma saggezza. In amore qualche piccola delusione dovuta alla distrazione del partner, ma è bene che non prendiate le cose di punta e non facciate tragedie per nulla. I peccati di gola, con Giove in agguato, potranno nuocere alla vostra salute e alla vostra linea.

Pesci - L'oroscopo di venerdì 6 agosto, indica una giornata intensa ed interessante, grazie all’aiuto di Plutone e della Luna. La vostra esigenza di conoscenza verrà soddisfatta.

Illuminazioni sul vissuto di ogni giorno, che vi aiuteranno ad aprire nuovi percorsi e nuovi interessi. Nel lavoro avvertirete forte la necessità di fare di testa vostra, ma non sarete disponibili ad ascoltare cosa ne pensano gli altri. Siate tolleranti. In amore, se la vostra storia è arrivata al capolinea, oggi sarete tentati di liberarvene. Avvertirete la vostra vita affettiva priva di stimoli. Chiedetevi cosa vi sta comunicando il vostro corpo esternando certi malesseri.