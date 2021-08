Le previsioni zodiacali del weekend, del 7-8 agosto. Pronti a scoprire come saranno le stelle di sabato e domenica? Di seguito le analisi astrologiche del prossimo fine settimana con l'amore e il relax in primissimo piano. Tra i segni più fortunati l'Astrologia mette in risalto l'ottimo periodo attribuito al Capricorno, alla Vergine e al Toro. In lieve difficoltà invece i nativi nel Leone, sottoposti a fluttuazioni astrali negative all'indirizzo del trio Sole-Luna-Mercurio, tutti presenti nel comparto del predetto simbolo astrale.

A questo punto diamo spazio alle previsioni dell'Oroscopo del 7 e 8 agosto, analizzando uno a uno i singoli segni dall'Ariete fino a Pesci.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete - Sabato sarà una giornata che potrete dedicare al divertimento e alle passioni migliori e lo farete grazie alla nuova amicizia di una persona simpatica e piacevole. Qualcosa vi aiuterà a colorare i momenti da vivere insieme a chi amate di più, così la vostra domenica sarà facile e leggera. Ottimismo di coppia in aumento.

Toro - Weekend super fortunato a ogni livello. Affrontate l'eventuale pigrizia per poter vivere al meglio le tante idee di Mercurio, ma anche i richiami di una Luna che vi vorrebbe più sciolti e passionali in ogni situazione. Fatelo senza però mai peccare di scarsa sensibilità verso chi vi sarà vicino. Domenica saprete ritrovare un ottimismo e una passione che avevate quasi dimenticato.

Gemelli - Sabato la Luna accarezzerà le idee e le passioni che avete dentro di voi. Un tocco capace di rendervi dolci e rilassati, ma anche di farvi guardare ogni cosa senza illusioni o filtri inutili. Domenica chi amate avrà voglia di ottimismo, di cose possibili: accontentalo. Per questo vi comporterete in maniera particolarmente equilibrata, ma anche critica verso chi forse merita un rimprovero.

Domenica la vostra dolce metà sarà in vena di passione.

Cancro - Forse come reazione a un sabato in cui chi amate si comporterà in modo distratto e caotico, domenica – grazie ad astri favorevoli – avrete invece voglia d'idee e d'ispirazioni serie, ferme e sempre chiare. In sottofondo la netta sensazione di essere dalla parte della ragione.

Si potrebbe definire il weekend del relax, dei pensieri che non sanno stare fermi e dell'attività mentale ridotta al minimo. Amerete soprattutto il caos, la spontaneità e la non concentrazione.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Le previsioni zodiacali di fine settimana, del 7 e 8 agosto, indicano che per voi del segno sarà un weekend fatto di energie forti, profonde, ma non sempre abbastanza facili da gestire, da affrontare. Perché "loro" proveranno a rendere complesso il vostro rapporto con il presente e il futuro. Rilassatevi e non pensate troppo. Questo primo weekend pieno del mese di agosto sembra infatti voler dire tantissime cose, ma tutte in modo caotico, poco logico o coerente e indefinito.

Vergine - Fine settimana ottimo per voi della Vergine, fortunato sia in amore che nei sentimenti in generale. Se il sabato punterà sempre e soprattutto sulle abitudini, sulle cose solite ma migliori che avete, la domenica proverà invece a stupire con effetti speciali, con qualcosa che non vi sareste mai e poi mai aspettati. Questo rapido variare di energie renderà forse possibile un po' d'insofferenza, ma alla fine il gioco varrà certo la candela!

Bilancia - Sarà per voi davvero il weekend in cui darete il meglio e il massimo delle cose che più piacciono, appassionano e rendono interessante e movimentato il presente. Vivete al massimo ignorando quella voce che, dentro di voi, predica prudenza.

Chissà perché. Le energie del presente si spostano nella vostra parte più intima, privata e personale. Qualcosa vi convincerà a riflettere meglio prima di fare una scelta personale, magari opterete per un look mai osato di sabato o di domenica.

Scorpione - Sarete sempre carichi di un'energia che avete accumulato nelle ultime ore, tanto da decidere di affrontare piccole e grandi questioni usando però sempre e solo la logica, il buon senso e uno stile assolutamente affidabile, concreto: per una domenica che vi assomigli un po'. L'unico avvertimento che le stelle si sentono di dare riguarda l'amore, forse non troppo brillante stavolta, ma non sarà necessario essere egoisti, semplicemente decidete di definire, in tempo, limiti e disponibilità.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Dopo un sabato in cui terrete a bada le incertezze del cuore, la domenica del Sagittario potrebbe seminare dubbi e sospetti non proprio amici delle vostre relazioni. Proteggete il vostro weekend impedendovi di esagerare con le parole o le reazioni. Qualcuno, nelle prossime ore, potrebbe dimostrare preoccupazione per qualcosa di pratico che non riesce a comprendere. Voi, però, evitate di farvi contagiare dai suoi problemi: non sono nello spirito del weekend.

Capricorno - Weekend ottimo, tutto all'insegna di Venere in trigono a Plutone, vostro pianeta di settore. Dovrete però mettervi al riparo da persone che faranno di tutto per movimentare il vostro fine settimana con le loro polemiche, i desideri imposti e le domande fuori luogo che non vi piacciono.

Proteggetevi fissando limiti precisi e facendoli poi rispettare, però si tratterà di qualcosa che potrete controllare senza grande sforzo o fatica.

Acquario - Sarà un weekend diviso esattamente a metà. Perché dopo un sabato in cui sarete spesso circondati da tanta energia e da qualche interessante scommessa, domenica sarà per voi meno semplice credere nel presente e nelle sue promesse. Rallentate un po' il ritmo e godetevi il fine settimana. Il periodo regalerà intensi momenti, forti e decisi. Potreste optare per un look nuovo, fatto d'idee e di coraggio. Domenica potreste dover trovare un compromesso con chi non brilla certo per entusiasmo.

Pesci - Le previsioni zodiacali del weekend del 7 e l'8 agosto preannunciano un buon fine settimana.

Bisogna però evitare distrazioni che potrebbero disperdere i vostri sforzi: impegnatevi in mille faccende, avrete poco tempo per voi o per gli altri. L’intuito si allea al rigore logico e insieme modellano soluzioni geniali per problemi di vecchia data, sia in famiglia che nelle amicizie. Qualunque sia la vostra situazione affettiva, emozioni e palpiti in questo periodo non mancheranno, tanto che il cuore potrebbe chiedere qualche attimo di tregua.