Molte novità accadranno nella puntata di Una vita che sarà trasmessa il 15 agosto su Canale 5. La trama della soap opera narra che Felipe Alvarez Hermoso riceverà notizie da parte di Santiago Becerra. Cinta Dominguez e Emilio Pasamar, invece, partiranno per l'Argentina.

Una vita, puntata 15 agosto: Felipe riceve una lettera scritta da Santiago

Le anticipazioni di Una vita riguardanti la nuova puntata che i telespettatori avranno modo di vedere domenica 15 agosto dalle ore 14:10 sui teleschermi di Canale 5 annunciano inediti colpi di scena per i propri fan.

In dettaglio, Liberto e Ramon suggeriranno a Felipe di concedere alla moglie il beneficio del dubbio dopo essere stata arrestata per la morte di Marcia Sampaio, ritrovata priva di vita su una panchina dei Giardini del Principe. Per questo motivo, i due amici esorteranno l'avvocato ad assumere la sua difesa, sebbene appaia molto indeciso in tal senso.

Alvarez Hermoso si recherà in commissariato per informare Genoveva della proprie intenzioni. Qui, l'uomo scoprirà che Salmeron ha scelto di avere Javier Velasco come legale difensore. Una decisione che manderà su tutte le furie Felipe, il quale sarà furioso e sospetterà ancora di più della colpevolezza della darklady. Una volta a casa, l'avvocato riceverà una lettera da Cuba, firmata da Santiago.

Cinta ed Emilio partono per l'Argentina

Nella puntata della soap opera in programma a Ferragosto 2021 in prima visione tv, Cinta ed Emilio si accingeranno a partire per l'Argentina dopo essere diventati marito e moglie in una cerimonia, condivisa con Camino e Ildefonso. A tal proposito, i Dominguez e i Pasamar saluteranno la coppia in occasione di un ricevimento che si terrà prima del loro imbarco sul transatlantico.

José Miguel, nel frattempo, riceverà una chiamata da parte di Edgar Golden. Il marito di Bellita apparirà molto contento quando scoprirà che l'uomo gli ha proposto un ruolo da protagonista in una serie di film da girare a Hollywood. Tuttavia, il chitarrista temerà la reazione della moglie di fronte alla possibilità di lasciare Acacias per l'America.

Casilda e Marcelina in ansia per Cesareo

Allo stesso tempo, Felicia pregherà Liberto di aiutarla a cercare una casa per Camino e Ildefonso. Marcos, invece, noterà che la ristoratrice è diventata molto fredda nei suoi confronti. Di conseguenza, l'imprenditore chiederà informazioni a Susana sull'atteggiamento dell'amica.

Armando, invece, proporrà a Ramon di partecipare ad un dibattito politico in un salotto. Casilda e Marcelina saranno molto in ansia per Cesareo, piombato nella malinconia dopo la partenza di Arantxa. In questo senso, le due colleghe di soffitta cercheranno di tirargli su il morale, anche se Jacinto rovinerà tutto.