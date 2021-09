Le previsioni zodiacali di martedì 14 settembre 2021 mettono in risalto un evento molto importante in Astrologia: l'ingresso della Luna in Capricorno. In primo piano dunque i sentimenti e l'amore in generale, in questo contesto messi in relazione agli ultimi sei segni dello zodiaco. Curiosi di scoprire quali saranno i segni più fortunati nel secondo giorno di questa settimana? Diciamo subito che a gongolare questo martedì, oltre allo scontatissimo Capricorno, anche altri due segni: Sagittario e Acquario, nel contesto considerati entrambi in giornata a cinque stelle.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 14 settembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di martedì 14 settembre

Bilancia: ★★★★. Da qualche tempo molti di voi Bilancia state vivendo una questione piuttosto complessa, soprattutto per quanto riguarda la vita familiare. Tranquilli, in base a quanto messo in evidenza dall'Astrologia di vostra competenza, finalmente riuscirete ad assestare un bel colpo verso la risoluzione di un annoso quanto complicato problema. In amore, anche se tra le coppie più solide c’è stato qualche diverbio, adesso la passione metterà a tacere ogni cosa. Ad ogni modo cercate sempre di moderare gli istinti avversi e mantenete la calma se doveste incontrare eventuali difficoltà.

Insieme si supera tutto, sappiatelo! Single, riguardo alcuni di voi, una persona incontrata non molto tempo addietro potrebbe farsi avanti con una travolgente quanto spiazzante proposta. Sicuramente inaspettata ma molto interessante: se fosse, sarebbe cosa gradita, si o no? Nel lavoro, per finire, piuttosto che pensare agli errori del passato, attivatevi ora nel presente per non ripeterli in futuro.

Compreso il messaggio? Semplice e lineare: meditateci sopra...

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì indicano una giornata al limite della buona sufficienza, valutata dall'Astrologia senz'altro come positiva. A grandi linee diciamo che potreste dover far fronte a momentanee difficoltà oppure a dover fronteggiare intermezzi abbastanza ostici verso metà o fine pomeriggio.

Impegnatevi affinché possano rientrare nella normalità. Per i sentimenti, le stelle del momento riusciranno a trasmettervi tantissima buona energia, ovviamente da investire nelle situazioni più complicate. Parlando di coppia, spesso l'unione tra due persone è sempre soggetta a piccoli o grandi contrasti, soprattutto quando si tratta di scelte su figli, casa, spese rilevanti. In questo caso, non vi saranno troppe difficoltà in quel senso, quindi state tranquilli. Single, la vostra vitalità verrà al più presto ripristinata e, forse, sarebbe anche ora di fare qualcosa per smuovere lo stallo sentimentale attualmente in atto: partire per un'avventura romantica o passionale sarebbe l'ideale... Siate più aperti con una persona in particolare e provateci.

Nel lavoro, alcune circostanze decisamente fortuite potrebbero capitare a favore assecondando i vostri desideri, magari cambiando in meglio progetti futuri.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 14 settembre al Sagittario indica che partirà e potrebbe senz'altro anche chiudere in modo sensazionale questa parte della settimana, con un martedì preventivato per molti nativi davvero "alla grande!". Esito positivo per ciò che riguarda eventuali spese messe in preventivo da tempo. In amore giocare eventuali assi nella manica, visto che sarà una giornata impeccabile e al limite della perfezione, potrebbe essere la mossa giusta. Gli astri del giorno vi permetteranno di esprimere al meglio le vostre potenzialità soprattutto in coppia: usate tutte le vostre energie per fare felice il vostro lui o la vostra lei, senza risparmio.

Per i single, il periodo si presume possa essere molto importante per voi dal cuore solitario, con astri pronti a garantire una certa stabilità affettiva al segno. Sarete simpatici e propositivi anche con gli amici, con i quali deciderete di organizzare il prossimo weekend o qualcosa di simile. La parte riguardante il lavoro, altresì, lascia intendere che sarà una giornata molto importante per mettere ordine nelle finanze o per cogliere al volo (eventualmente) nuove importanti occasioni di miglioramento.

Oroscopo e stelle del giorno 14 settembre

Capricorno: 'top del giorno'. Il prossimo martedì in calendario sarà favoloso per voi Capricorno, soprattutto perché avrete il settore sotto la specialissima influenza della Luna.

Come anticipato nell'oroscopo settimanale, l'Astro della Terra sarà in ottimo sestile a Venere in Scorpione, regalando splendide occasioni da sfruttare in ambito sentimentale. In merito agli affetti infatti, Molti avranno probabilmente la strada spianatala da eventuali vicissitudini, il che permetterà di vivere la giornata nel migliore dei modi. Certamente vi verranno idee brillanti su come (ri)organizzare il vostro rapporto in modo da rendere ancora più entusiasmante l'intesa con la persona amata. Single, le emozioni si annunciano molto intense, tanto da rendervi ancora più perspicaci e ricettivi del solito. Una persona di vostra conoscenza vi pensa "notte e giorno": scoprendo chi è avrete risolto il 90% dei vostri problemi affettivi.

Nel lavoro, sarà sicuramente il giorno giusto per trovare soluzioni a vecchi problemi e per rimediare agli errori del passato. Gettate pure tranquillamente eventuali basi per un'attività o un'iniziativa.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno preannunciano un martedì all'insegna dell'amore, pertanto sottoscritto con le cinque stelle della buona sorte. Avete indubbiamente una grinta di tutto rispetto, il che vi permetterà di salvare situazioni pericolanti o di rimediare, magari proprio all’ultimo minuto, ad eventuali errori di varia natura. In campo sentimentale le stelle parleranno al vostro cuore regalando nuove emozioni e, magari, suggerendo qualcosa da fare per rendere appassionante questa parte della settimana.

Se avete un rapporto di coppia stabile, potrebbe aprirsi un buon periodo per vivere serenamente la quotidianità in compagnia della vostra dolce metà: date avvio a qualcosa di importante. Single, sarà un ottimo periodo per molti di voi ancora cuori solitari. Sicuramente adatta per concedersi uno svago extra, la giornata sarà in grado di rimettervi in pace con il mondo. Nel lavoro, ci sarà un grande fermento nel vostro cielo. La giornata sarà all'insegna dell'ambizione: avrete la forza necessaria per raggiungere un importante obiettivo.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno 14 settembre preannuncia un frangente abbastanza in affanno, messo in conto dalle stelle con la spunta relativa ai periodi da "sottotono".

Quindi questo martedì potreste essere sottoposti alla dura legge della svogliatezza, magari alla noia e in qualche caso anche un po' stressati: non sbuffate ma cercate di pazientare, perché presto tutto cambierà in meglio, ok? In amore potrete fare affidamento sulla sintonia creatasi ultimamente, ma per raggiungere una vera intesa con la persona amata dovrete assecondare anche le sue necessità e non solamente le vostre. Single, si prevede per molti di voi una giornata abbastanza scarna in quanto ad occasioni amorose. Poche le possibilità di poter evitare eventi fuori controllo, nel caso sortissero all'improvviso. Nel lavoro, per con concludere, sarete più aperti nelle relazioni, soprattutto per quanto riguarda l'ignoto.

In particolare sarete in grado di fare progressi lentamente, a patto di non preoccuparsi troppo per il futuro.

Classifica oroscopo del 14 settembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 14 settembre è pronta a scoprire le carte della fortuna a quei pochi segni valutati a massima positività. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di martedì 14 settembre: