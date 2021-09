Le previsioni zodiacali di giovedì 16 settembre 2021 annunciano a gran voce lo spettacolare ingresso della Luna nel campo dell'Acquario. Il transito della "musa dei poeti" entro i confini del segno di Aria è previsto in Astrologia nel pomeriggio di questo giovedì, precisamente a partire dalle ore 16:23. Curiosi di sapere come saranno le stelle al giro di boa settimanale? A fronte di tale quadro astrologico diciamo che in evidenza risulteranno, oltre allo scontatissimo Acquario, anche Capricorno e Pesci, considerati pienamente positivi e degni di fregiarsi delle cinque stelline della buona sorte.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 16 settembre su amore e lavoro, per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di giovedì 16 settembre

Bilancia: ★★★★. La giornata di centro settimana sarà assolutamente valida, anche se non troppo eclatante in termini di positività. Le stelle prevedono in questa fase un periodo in linea di massima indirizzato tutto verso la discreta positività. In amore, se vi concentrerete sul traguardo da raggiungere, tutto procederà nel modo giusto. Mercurio in trigono a Giove vi preparerà il terreno fertile sul quale poter seminare sogni o desideri: preparatevi a donare tanto affetto e senza alcun limite alla persona amata.

Single, c'è ancora tanto da fare e da recuperare, ma l'amore può benissimo tornare protagonista. Quelli di voi che hanno vissuto una crisi di recente, senz'altro potranno nuovamente ritrovare la passione che c'era prima. Nel comparto lavoro, in alcune questioni, cercate di essere più diretti e determinati. Ci potrebbero essere casi in cui bisognerà agire immediatamente, senza perdere tempo.

Scorpione: ★★. Le previsioni zodiacali di giovedì annunciano una giornata orfana di qualcosa d'importante: forse a qualcuno di voi nativi mancherà la volontà "di fare" oppure sarà assente la voglia di "combattere per ottenere". Consiglio: scrollatevi di dosso un po' di razionalità, perché a volte è meglio reagire con freddezza in eventuali situazioni messe in programma in anticipo.

Per i sentimenti ci saranno momenti in cui sarà opportuno restare a letto. In coppia potreste avere dei piccoli screzi con il partner che, conscio del vostro carattere, non si prenderà la briga neanche di ribattere. Single, il contrasto negativo di alcuni pianeti potrebbe mettervi di fronte a qualche difficoltà. Prima di qualsiasi mossa sarà bene esaminare ogni situazione potenzialmente a rischio: volendo (leggasi pure "potendo"), posponete ad altro periodo. Nel lavoro, invece, sarà una giornata in salita: tenete duro e cercate di capire le esigenze di chi avete al vostro fianco. Le questioni pratiche forse scivoleranno di mano: rifate il punto della situazione e ricominciate da capo.

Sagittario: ★★★★.

L'oroscopo del 16 settembre al Sagittario predice una giornata giudicata abbastanza in linea con le attese, anche se in alcuni frangenti potrebbero sopraggiungere piccoli problemi a cui dover porre un po' di attenzione in più. Ci sono stati dei giorni in cui tornavate a casa tristi e delusi dal fatto che la comunicazione con gli altri non avesse funzionato a dovere. Adesso, invece, sicuramente vi farà bene anche il solo parlare. In amore molti nativi potranno contare su stelle sufficientemente positive, favorevoli nella maggioranza delle situazioni più intricate, il che potrebbe favorire buone nuove nella sfera sentimentale. Pensando positivo, certamente trascorrerete una giornata interessante, soprattutto con le persone che più amate.

Per i single, una Luna (quasi) amica vi farà viaggiare con una marcia in più. La giornata risulterà discreta per intraprendere qualcosa di nuovo, magari da fare soli o in compagnia di amici: tra pochi giorni preparatevi a festeggiare qualcosa di veramente importante. Nel lavoro sarete bravi nella creatività, perciò non siate timidi nell'esprimere tali indiscusse qualità. Fatevi conoscere per ciò che siete.

Oroscopo e stelle del giorno 16 settembre

Capricorno: ★★★★★. Il prossimo giovedì sarà perfetto, valutato dall'Astrologia quotidiana con le cinque stelline della buona sorte. Avrete indubbiamente una grinta di tutto rispetto, che vi permetterà di salvare situazioni pericolanti o di rimediare all’ultimo minuto a errori di varia natura.

In merito agli affetti, specialmente in coppia, il cielo vivacizzerà l'intesa e il dialogo con la persona amata. Perfetta sarà anche la buona comunicazione se, ovviamente, sarà supportata dalla bravura nell'esternare sensazioni, richieste e desideri di colui/lei che si porta nel cuore. Senz'altro il vostro senso dell'umorismo, unito alla capacità di godere la vita, vi avvicineranno molto al vostro partner. Single, un incontro "occhi negli occhi" potrebbe provocare un cataclisma interiore, tale da far riflettere su alcuni rapporti attualmente in via di definizione: già pronti a cambiare bandiera? Nel lavoro, intanto, siete giunti a una svolta. Dovete impegnarvi seriamente in questo ambito, quindi concentratevi al massimo se volete ottenere risultati soddisfacenti.

Acquario: "top del giorno". Le previsioni astrali annunciano a gran voce una giornata sicuramente super favorevole in campo sentimentale, ma anche nelle amicizie e nei rapporti familiari per voi nativi. Abbiamo già svelato in anteprima, nel nostro oroscopo settimanale, la presenza della Luna nel vostro segno, in arrivo nel comparto nel pomeriggio di questo giovedì. In campo sentimentale le cose diventeranno più pacifiche, vi sentirete bene e la vostra gioia di vivere vi farà avvicinare ancora di più al vostro partner. Sfruttate il momento per proporre qualcosa di speciale alla persona amata, magari che tenevate in serbo per un'occasione importante. Single, avete uno spirito versatile e le energie non vi mancano, pertanto iniziate pure a pensare positivo, ok?

Sarà per voi una buonissima giornata. Un incontro insolito e inaspettato potrebbe farvi vivere un'esperienza del tutto nuova, il che vi lascerà senza parole. Nel lavoro i vostri sogni potranno diventare realtà, se darete loro la possibilità di crescere. Liberate la vostra spontaneità, perché sarà proprio quella ad aiutarvi nel raggiungere buoni risultati.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 16 settembre preannuncia molto positive le previsioni per questa parte della settimana. In generale si presume possa essere una giornata calma, sicuramente molto reattiva riguardo la quotidianità generale. Tuttavia, da tenere in considerazione che potrebbe partire molto blandamente la mattinata e solo a fine periodo potrebbe riprendere un po' più vigore.

In amore avrete addosso una particolare energia e sarete invogliati a coltivare con dedizione e tanto affetto il vostro amore per la persona che avete accanto. Date spazio alle sorprese, saranno molto gradite alla vostra dolce metà. Per coloro ancora single, il fascino in questo periodo sarà particolarmente intenso. Questo stato di grazia, oltre che fonte di piacere, potrebbe essere anche motivo di eventuali insidie, sappiatelo. Qualcuno/a cercherà di conquistarvi, ritenendo facile farlo, il che potrebbe voler significare approfittare e poi "arrivederci e grazie!". In ambito lavorativo, grazie ad astri positivi, giocherete con grande abilità le vostre carte migliori per ottenere ciò che più desiderate.

Classifica oroscopo del 16 settembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 16 settembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Questo giovedì a tenere banco sarà la presenza della Luna nel comparto dell'Acquario. A trarre benefici, tra gli altri, anche gli amici del Capricorno, nonché dei Pesci. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di giovedì 16 settembre: