Le previsioni zodiacali di giovedì 2 settembre 2021 porta in dote le analisi astrologiche interessanti i segni da Bilancia a Pesci. Notizie buone o cattive in amore e nel lavoro? Scopriamolo insieme passo passo, partendo con il mettere in luce i segni migliori e quelli con presunte difficoltà nel periodo. Tra i sei segni in analisi a godere della positività nel periodo saranno coloro nativi dei Pesci, valutati al "top del giorno". L'Astrologia di giovedì altresì vede di buon auspicio questo due di settembre anche per i nativi dello Scorpione e della Bilancia, entrambi considerati in periodo da cinque stelle.

Tra i simboli astrali vincenti in amore come anche nel settore relativo alle attività di lavoro, lo Scorpione, anch'esso pronosticato al top con cinque stelline a corredo del segno.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 2 settembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di giovedì 2 settembre

Bilancia: ★★★. Si preannuncia un giovedì mediocre. Un vero e proprio "schiaffo" alle aspettative di questo periodo, che sappiamo essere molto alte. Purtroppo, non fate (o non volete fare) nulla in più del minimo sindacale, e questo irrita non di poco le persone che avete al fianco o con cui avete a che fare. In amore, in base a quanto indicato dall'oroscopo al vostro segno zodiacale, andrete incontro a momenti stizzosi e poco comunicativi con partner o persone amate.

Il consiglio è quello di lasciar correre, soprassedendo ad eventuali ripicche o voglia di reagire. Qualche piccola soddisfazione potrebbe arrivare da chi meno ve lo sareste aspettato. Single, sarete sicuramente in fase stabile. Anche se i giorni passati non sono andati benissimo non abbiate timore, perché presto avrete momenti migliori.

Nel lavoro, per chiudere, una sensazione d'inutilità vi rallenterà. Non sottovalutatevi!

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì annunciano una giornata favorevole su più fronti. Pronti a gongolare come si deve? Bene, in amore vi annunciamo subito che probabilmente sarete affascinanti come non mai: il vostro partner se ne renderà conto, per questo sarà ben felice di trascorrere con voi una serata speciale: divertitevi!

Si consiglia di (ri)aprire il cuore: sono sicuramente in arrivo nuovi spiragli nella vita sentimentale e, col favore dei pianeti buoni, avrete modo di vivere una giornata ricca di emozioni da condividere con le persone che più amate nella vostra vita. Single, coloro tra voi in attesa di trovare un nuovo amore saranno più disinvolti ed espansivi del solito: saprete creare intorno a voi un'atmosfera divertente e distensiva, una vera oasi di pace per amici e familiari. Nel lavoro, non impuntatevi in discussioni inutili e, soprattutto, non fatevi prendere da troppe ansie. Sappiate che il vostro segno è spesso preda di ripensamenti, quindi ha bisogno di rassicurazioni e conforto.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 2 settembre al Sagittario predice una giornata abbastanza svantaggiata in quasi tutti i settori.

Per evitare stress o tensioni inutili dovete cercare di rimanere assolutamente calmi e sereni. Soprattutto, non provocare, altrimenti potreste uscirne sconfitti di brutto: uomo avvisato... In amore, il l'umore vedrà diversi alti e bassi: nella seconda parte della giornata sarà raggiante, nella mattinata, invece, un'ombra di malinconia potrebbe smorzare il vostro entusiasmo. In coppia, certamente fare meno cose possibili (o almeno provateci!), tutto qua. In generale potrebbero arrivare piccoli problemi nel rapporto: tenderete a chiedere molto e, nel contempo, a dare molto di meno: se davvero fosse così, cambiate atteggiamento. Per molti single il cielo di questo giovedì si presenta un po' più complicato del solito: le ostilità tra Luna e Plutone potrebbero a tratti trasformarsi in aggressività e mettervi in conflitto con gli altri.

Discreta la parte riguardante il lavoro: rapidità di comprensione ed abilità nel comunicare con chiunque saranno i vostri punti forti.

Oroscopo e stelle del giorno 2 settembre

Capricorno: ★★★★. Sarà una giornata buona, anche se in alcuni casi non sarete troppo sicuri delle cose che andrete a fare. Secondo l'oroscopo del giorno, per quanto riguarda l'amore, cercherete di recuperare il tempo perduto con la persona amata, così da stare il maggior tempo possibile in dolce compagnia. In merito agli affetti in generale, moderate le aspettative e dimostrate, invece, la vostra dedizione (pazienza) verso le persone amate (partner, figli, amici). Single, la vostra energia sarà davvero alle stelle, e anche fisicamente vi sentirete in gran forma.

Tutto questo aiuterà senz'altro ad affrontare la giornata come si deve. Iniziate ad affilare le armi della seduzione: prima di riprendere la ricerca domandatevi innanzitutto cosa vorreste trovare di bello da un ipotetico lui o lei. Nel lavoro, troverete buone soluzioni ad attendervi, alcune delle quali davvero geniali ed insperate. Preziosi appoggi consentiranno la realizzazione di progetti ritenuti impossibili fino a ieri.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali di domani indicano la concreta possibilità di trovare un periodo ottimo da investire nelle situazioni più importanti. Pertanto, viste le cinque stelle a disposizione, l'oroscopo è molto fiducioso per ciò che riguarda l'aspetto sentimentale.

In amore infatti, grazie ad una meravigliosa Venere in trigono a Giove nel segno, quindi in aspetto positivo, sarete illuminati da una carica di energia che renderà infuocati i sentimenti. Ultimamente avete trascurato un po' il vostro partner, dunque già da oggi potrebbe essere il momento adatto per cercare di recuperare e, se necessario, farsi perdonare. Single, nei confronti di quella persona che sapete, sappiate che potrete contare su una buona sintonia e da un'ottima capacità di saper comunicare senza problemi. A breve ci saranno nuovi amori e nuove storie all'orizzonte. Nel lavoro, sarete abbastanza convincenti e carismatici. Sarete voi domani a dettare le regole del gioco, quindi preparatevi.

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno 2 settembre preannuncia una giornata davvero impeccabile sotto molti aspetti, in primis, in campo sentimentale. La Luna in Cancro (segno di Acqua come il vostro), si troverà in diretto trigono astrale al vostro buon Nettuno, favorendo i rapporti d'amore, specie quelli un po' in crisi. In coppia il periodo restituirà quella giusta serenità che è un po' mancata nei confronti del partner. Il periodo darà spunti favorevoli caricando il vostro rapporto di nuova energia, ottima da sfruttare per risistemare eventuali diversità di vedute. Per coloro ancora single vi sveglierete più propositivi, invogliati dalle positive influenze lunari. In massima parte sarete anche più cordiali del solito e, in questa giornata, vi dimostrerete disponibili ed inclini al dialogo anche con le persone che solitamente non calcolate.

Il lavoro andrà molto bene: gli astri vi aiuteranno a valutare nuove opportunità con ottimi risultati.

Classifica oroscopo del 2 settembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa impostata sulla giornata del 2 settembre è arrivata al consueto appuntamento con voi lettori, curiosi o amanti la buona Astrologia. In questo secondo giorno settembrino a dare soddisfazione a più di qualche segno, come anche portare delusione a qualche altro, saranno come sempre le effemeridi quotidiane. In primissimo piano spicca nel periodo indicato la Luna in Cancro, con il Sole in congiunzione a Marte in Vergine e Venere in Bilancia in trigono a Giove. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita?

Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di giovedì 2 settembre: