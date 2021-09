L'oroscopo di lunedì 27 settembre prevede un forte Marte nel segno della Bilancia, che in ambito lavorativo sarà instancabile e sempre reattivo, mentre Gemelli potrà contare su dolci momenti di romanticismo grazie alla Luna in congiunzione. Toro sarà ancora un po’ sofferente in amore, ma sta recuperando, mentre Sagittario dovrà saper evitare discussioni e litigi con il partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 27 settembre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 27 settembre 2021 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale non la migliore in assoluto tra i vari segni zodiacali, ma nel complesso riuscirete a cavarvela bene.

Potrete infatti contare sulla Luna in sestile, dunque non tiratevi indietro nel mostrare i vostri sentimenti, sia con il partner che con la vostra fiamma qualora siate single. Per quanto riguarda il lavoro faticherete ancora molto a causa di Marte e Mercurio negativi. Servirà pazienza, ma con impegno ne uscirete vittoriosi. Voto - 7️⃣

Toro: ancora un po’ sofferenti in ambito sentimentale secondo l'oroscopo di lunedì 27 settembre. Venere rimane negativa ancora per un po’, ciò nonostante state recuperando piano piano, dunque siate pazienti e non agite mai d'impulso nei confronti del partner. Se siete single la stagione degli amori arriverà anche per voi. Nel lavoro non fatevi mettere ansia da colleghi o progetti di più ampio respiro.

Voto - 6️⃣

Gemelli: sarà una giornata piena d'amore per voi, merito di una splendida Luna nel segno. Potrete contare su momenti davvero dolci e romantici, tutti da vivere insieme al partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single potrebbe essere un periodo di importanti cambiamenti. Settore professionale che vedrà l'inizio di nuove avventure, che con questo cielo potrebbero rivelarsi interessanti.

Voto - 9️⃣

Cancro: rapporti con il partner che continuano a darvi soddisfazioni secondo l'oroscopo. Tenderete a dedicare più tempo alla vostra anima gemella, e ciò non potrà che fare bene al vostro rapporto. Per quanto riguarda i single saprete come far valere i vostri sentimenti, soprattutto i nati nella terza decade. Lavoro che procede con qualche intoppo lungo la strada, colpa soprattutto di Marte e Mercurio in quadratura.

Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale non eccellente nell'ultimo periodo per voi nativi del segno. Se siete single i rapporti in famiglia non vanno così bene. Magari non è detto che sia colpa vostra, ciò nonostante sarà necessario fare qualcosa per uscire da questa situazione. Se siete già impegnati un po’ d'attenzione in più al partner non farebbe male. In ambito lavorativo sappiate che non sarà possibile rilassarsi o prendersi una pausa. Anche se le cose stanno migliorando, ricordatevi che Giove e Saturno sono pronti a farvi cadere. Voto - 7️⃣

Vergine: non una giornata ideale per quanto riguarda i sentimenti a causa della Luna in quadratura. Poco male in fondo, perché Venere rimane favorevole, dunque con un po’ di buon senso e maturità, le cose tra voi e il partner non andranno così male.

Se siete single la carica erotica non vi manca, ma andrà sfruttata responsabilmente. Per quanto riguarda il lavoro avrete bisogno di un po’ di motivazione, cosa che al momento vi manca, considerato questo cielo poco influente. Voto - 6️⃣

Bilancia: avete ottenuto grandi soddisfazioni nell'ultimo periodo secondo l'oroscopo, e in questa giornata continuano le soddisfazioni. Per quanto riguarda il lavoro Marte, Mercurio e Giove vi assistono, completando un cielo praticamente ideale per mettere a segno grandi successi e portare avanti progetti di vostro interesse. In amore la Luna in trigono porta affiatamento al vostro rapporto. Se siete single guardate la vostra fiamma con occhi sognanti, e questa potrebbe essere la giornata adatta per trasformare un sogno in realtà.

Voto - 9️⃣

Scorpione: previsioni astrali che tornano a giocare a vostro favore dal punto di vista sentimentale ora che la Luna smette di darvi fastidio. Secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 27 settembre, le cose tra voi e il partner andranno abbastanza bene, vi sentirete stimolati e l'intesa di coppia non potrà che beneficiarne. Per quanto riguarda i single non sono escluse delle sorprese. Ancora poche novità nel lavoro. Forse cambiare aria potrebbe aiutarvi. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale che non splende dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Con la Luna in opposizione non sarà facile sentirsi a proprio agio con il partner. Cercate di essere pazienti, ma soprattutto comprensivi.

Se siete single potreste farvi qualche domanda in questa giornata, e sarà importante per voi trovare una risposta. Settore professionale che invece vi vedrà con le idee chiare su cosa fare, ma potreste non essere così motivati come prima. Voto - 6️⃣

Capricorno: ottima giornata quella di lunedì secondo l'oroscopo. In ambito sentimentale saprete cosa fare per far felice la vostra anima gemella, perché a volte basta poco per dimostrare tutto il vostro amore. Se siete single intraprendere nuove storie d'amore sarà possibile, basta avere coraggio, passione, ma soprattutto saper corteggiare. Nel lavoro qualche insicurezza non manca a causa di Marte e Mercurio, ma con l'aiuto di un collega potreste riuscire a portare a termine i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Acquario: periodo in amore leggermente migliore grazie alla Luna in trigono dal segno dei Gemelli. Cercare il dialogo con il partner sarà possibile, ciò nonostante meglio non essere impulsivi e pretendere di avere ragione. Per quanto riguarda i single rendetevi conto che per amare ci vorrà prima di tutto il cuore se provare veri sentimenti. In ambito lavorativo inizia una nuova settimana fatta di successi e nuovi progetti che sicuramente saprete come svolgere alla perfezione. Voto - 7️⃣

Pesci: oroscopo di lunedì che inizia con la Luna in quadratura dal segno dei Gemelli. Non il massimo per quanto riguarda i sentimenti, ma ricordatevi che Venere è in trigono, e sarà di grande aiuto per il vostro rapporto.

Per quanto riguarda voi single, se vi sentite insicuri, meglio prima chiarire i dubbi nella vostra mente. Nel lavoro il modo giusto per prendere bene i vostri progetti sarà non uscire dal seminato. Voto - 7️⃣