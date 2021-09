L'oroscopo della giornata di mercoledì 29 settembre prevede un desiderio d'amore sempre più nascosto per i nativi Toro, mentre Bilancia dovrà guardarsi le spalle dalla Luna in quadratura. Giornata piena d'amore per i nativi Scorpione, merito di Venere e dell'astro argenteo in ottima posizione, mentre Sagittario sarà più indulgente. Vediamo nel dettaglio l'Oroscopo della giornata di mercoledì 29 settembre.

Oroscopo della giornata di mercoledì 29 settembre 2021 segno per segno

Ariete: parte centrale della settimana che vi vedrà chiudervi come un riccio dal punto di vista sentimentale.

Secondo l'oroscopo infatti, la Luna si metterà in quadratura, e la vostra voglia di amare potrebbe calare drasticamente. Forse avrete bisogno di un po’ di tempo per voi, in ogni caso, che siate single oppure no, prendetevi del tempo per riflettere, ma soprattutto non siate impulsivi con gli altri. Nel lavoro per una volta riuscirete a rimanere piuttosto concentrati, e farete piccoli ma importanti passi avanti per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali non all'altezza delle aspettative secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 29 settembre. Per quanto riguarda i sentimenti, il vostro desiderio d'amare sarà sempre più nascosto, colpa in particolare di questa Venere opposta che non vi lascia respiro.

Esprimere le vostre emozioni dunque sarà veramente difficile, single oppure no. Settore professionale che continua a creare qualche grattacapo. Non riuscite a trovare metodi validi per gestire i vostri progetti, e un aiuto potrebbe essere d'obbligo. Voto - 5️⃣

Gemelli: una bella giornata dal punto di vista sentimentale per voi.

Non sarà un cielo particolarmente influente, questo sì, ma ciò che avete costruito nelle giornate precedenti sarà più che sufficiente per vivere felici con il partner. Se siete single prendete coraggio e fatevi avanti. In ambito lavorativo le cose vanno come da voi previsto, di conseguenza potete sentirvi più che soddisfatti del vostro operato.

Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale che vedrà arrivare la Luna nel vostro cielo. Insieme a Venere in trigono dal segno amico dello Scorpione, in amore non potrete che attendervi momenti estremamente romantici, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i single vi sentirete il re della festa, sempre al centro dell'attenzione e con quella voglia di trovare la vostra regina. Nel lavoro attenti a non trascurare certi dettagli nei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale che continua a non soddisfarvi, ma non per molto ancora per fortuna. Per il momento però, single oppure no, essere impulsivi non vi aiuterà a entrare in sintonia con la persona che amate.

Ciò nonostante non dovrete neanche farvi mettere nel sacco. Per quanto riguarda il lavoro se è vero che la situazione piano piano migliora, dall'altra parte dovrete essere in grado di gestire al meglio le vostre finanze. Voto - 6️⃣

Vergine: oroscopo della giornata di mercoledì 29 settembre emozionante per voi nativi del segno, soprattutto in ambito sentimentale. L'arrivo della Luna in sestile dal segno del Cancro, insieme a una forte e stabile Venere, permetteranno momenti romantici con il partner. Se volete però, potreste anche provare a parlare di qualche vostro progetto di coppia. Se siete single va bene pensare al vostro futuro, ma per una volta prendete la vita in modo più spensierato. Nel lavoro un approccio più serio e professionale vi permetterà di essere apprezzati da colleghi e clientela.

Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale sottotono nel corso di questo mercoledì. Dovrete guardarvi le spalle da questa Luna in opposizione, che in amore potrebbe causare qualche incomprensione tra voi e il partner, e che dovrete risolvere alla svelta. Se siete single potreste avere bisogno di avere accanto una persona fidata con cui parlare. in ambito professionale continuerete a fare bene il vostro lavoro, e per fortuna non ci saranno imprevisti a bloccarvi la strada verso il successo. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che si riprende alla grande secondo l'oroscopo, con la Luna che si metterà in trigono dal segno amico del Cancro. Insieme a Venere già in congiunzione, ritroverete quella voglia di amare e creare momenti davvero romantici insieme alla vostra anima gemella.

Anche voi cuori solitari sarete più aperti, sociali e a tratti romantici, anche con una persona che avete conosciuto da poco. Per quanto riguarda il lavoro non ci saranno novità di rilievo, il che significa che sarà meglio non avere grandi aspettative Voto - 7️⃣

Sagittario: giornata di mercoledì che vi vedrà più indulgenti, soprattutto sul posto di lavoro. Questo cielo vi permetterà di poter allentare un po’ la tensione, ma attenzione a non farvi prendere alla sprovvista. Per quanto riguarda i sentimenti, essere più morbidi con il partner vi permetterà di contare su un rapporto più tranquillo e stabile. Se siete single anche se le circostanze non vi favoriscono, forse potreste riuscire a rimediare un appuntamento.

Voto - 8️⃣

Capricorno: si apre un periodo un po’ sottotono per quanto riguarda i sentimenti. Secondo l'oroscopo, se da una parte è vero che Venere vi favorisce dal segno dello Scorpione, dall'altra dovrete fare i conti con la Luna in opposizione. Dunque attenzione al vostro temperamento nei confronti del partner o della vostra fiamma qualora siete single. Settore professionale nel complesso discreto, ma dovrete impegnarvi ancora molto prima di poter tornare ai vertici. Voto - 6️⃣

Acquario: oroscopo di mercoledì ancora una volta ottimo per quanto riguarda il lavoro. Questo cielo porta ottimi risultati per le vostre mansioni, merito anche di alcune idee davvero geniali da parte vostra, insieme a un ottima affidabilità.

In amore purtroppo Venere rimane in quadratura, e da qui fino alle prossime giornate meglio non aspettarsi granché dal vostro rapporto, anzi, meglio non cercare il pretesto per causare ulteriori litigi. I single preferiranno prendersi del tempo per sé stessi. Voto - 6️⃣

Pesci: cielo che finalmente torna a dare il meglio di sé in ambito sentimentale secondo l'oroscopo. La Luna infatti si troverà in trigono dal segno del Cancro, e sarà il momento più adatto per consolidare il vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda i single sarà ancora possibile trovare qualcuno che vi faccia battere il cuore. Nel lavoro le circostanze non solo le più ideali al momento, ma nulla vi vieta di rischiare e provare a fare qualcosa di nuovo. In caso di riuscita, chiaramente, i risultati non potranno che essere eccellenti. Voto - 8️⃣