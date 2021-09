La settimana dal 27 settembre al 3 ottobre l'Oroscopo prevede l'arrivo di vari cambiamenti per alcuni dei segni zodiacali. Non tutte le previsioni, però, sembrano essere positive e una prova di ciò la avrà il segno del Sagittario, costretto ad affrontare la nuova settimana con una Luna in opposizione, mentre i nati sotto al segno della Bilancia avranno finalmente modo di raccogliere i frutti del proprio raccolto e di godere di un'ottima compagnia, specialmente con l'avvicinarsi del prossimo weekend.

La fortuna elargirà il proprio favore anche ai nativi dei Gemelli, pronti ad affrontare giornate a dir poco stupende.

Le energie non mancheranno invece per il segno del Leone, pronto come sempre a sfoggiare i propri artigli.

Di seguito, l'oroscopo della settimana nel dettaglio per ogni singolo segno zodiacale.

Oroscopo settimanale, da Ariete a Vergine

Ariete - sfortunatamente per il segno zodiacale in questione, la nuova settimana non sembra essere tra le migliori. Settembre lascia la sua postazione con un po' d'amaro in bocca, mentre ottobre non appare così affascinante come sperato. Nel corso delle prossime giornate ci si potrebbe imbattere in qualche rallentamento lavorativo ed in un innalzamento non eccessivo dei livelli di stress. Nonostante ciò, l'avvicinarsi del fine settimana sembra portare con sé fortuna ed aria di novità.

Toro - con Venere in opposizione non sarà possibile godersi al meglio gli attimi di intimità con il partner. Potrebbe esserci altresì la nascita di discussioni non preventivate e in grado di portare qualche piccolo intoppo all'interno della vita di coppia, mentre in alcuni casi potrebbero nascere battibecchi ed inghippi all'interno dell'ambito lavorativo.

L'unico modo, secondo l'oroscopo, per non perdere le staffe è quello di mantenere la calma, stringere i denti e focalizzarsi sull'avvicinarsi del weekend.

Gemelli - come già anticipato, l'oroscopo di questa nuova settimana di transizione preannuncia l'arrivo di giornate indimenticabili per i nativi dei Gemelli. La fortuna non abbandonerà questo segno zodiacale neanche per un istante e renderà ogni singolo momento "quello giusto".

Chi ha intenzione di cambiare la propria vita, qualunque sia l'ambito di interesse, potrebbe decidere di farlo proprio in un momento propizio come quello che sta per sopraggiungere.

Cancro - la fortuna ha deciso di volgere il proprio sguardo anche in direzione del Cancro, specialmente se si considera l'ambito relazionale e sentimentale. Venere avvolgerà le prossime giornate di questo segno zodiacale senza troppi problemi, rendendo unici ed indimenticabili i momenti che deciderà di trascorrere in compagnia del partner. Per coloro che invece non hanno ancora avuto modo di conoscere la persona giusta, la settimana in questione potrebbe portare con sé qualche piccola sorpresa.

Leone - le energie, come già anticipato dall'oroscopo della nuova settimana, avvolgeranno i nativi di questo segno zodiacale senza intoppo alcuno, favorendo la realizzazione di alcuni desideri e portando sempre più al compimento dei vari progetti.

Prefissarsi un obiettivo ed avere la forza per non mollare mai, è il primo passo per riuscire a realizzare qualcosa nella propria vita. Non sempre si potrà contare sulla vicinanza delle persone care, ma non per questo significherà che i loro sentimenti si siano spenti od affievoliti.

Vergine - anche per i nati sotto al segno della Vergine, la fortuna ha qualcosa in serbo. L'amore continuerà ad essere nell'aria e ad inebriare le prossime giornate senza troppi giri di parole. L'oroscopo specifica che chi avrà la possibilità di trascorrere del tempo in compagnia delle persone amate, o ancor meglio del proprio partner, avrà modo di avvertire gli effetti positivi della vicinanza di Venere. Riuscire a rovinare i momenti che verranno non sarà semplice, ma non sarà neanche impossibile.

L'oroscopo nel dettaglio, da Bilancia a Pesci

Bilancia - grazie al favore di alcuni astri, il segno della Bilancia potrà affrontare la prossima settimana a testa alta e con una forza di volontà non indifferente. La fortuna sarà sicuramente dalla parte di questo segno zodiacale e gli permetterà di raccogliere i tanto attesi frutti nati dai vari sacrifici affrontati durante i giorni precedenti. Il partner sarà sempre accanto alla Bilancia e non abbandonerà neanche per un istante l'amore della propria vita. Attenzione però a non fare troppo affidamento alle capacità altrui, essere aiutati è un bene fino a quando non si mettono da parte le proprie capacità.

Scorpione - Venere, secondo l'oroscopo della nuova settimana in questione, ha deciso di donare il proprio favore anche al segno dello Scorpione.

In amore non vince quasi mai chi fugge ed il segno in questione potrebbe saperlo molto bene. Organizzare dei momenti unici da trascorrere con la persona amata potrebbe aiutare a rafforzare il rapporto di coppia, portando magari alla nascita di situazioni in grado di modificare in meglio il futuro. Attenzione a non essere troppo frettolosi: qualche proposta importante potrebbe presentarsi lungo il cammino.

Sagittario - una Luna in opposizione non porterà di certo nulla di positivo. Qualche piccolo rallentamento potrebbe giungere all'interno dell'ambito lavorativo e l'innalzamento forse troppo repentino dei livelli di stress potrebbe portare all'inasprirsi di molti rapporti interpersonali. Chi non è in grado di gestire le varie situazioni si troverà di certo in difficoltà.

Capricorno - la stanchezza, secondo le previsioni dell'oroscopo, raggiungerà questo segno zodiacale proprio nei prossimi giorni, rendendo difficoltoso raggiungere i vari obiettivi che ci si era prefissati. Lo stress e il nervosismo innalzeranno i loro picchi a causa delle varie situazioni che ci si ritroverà a dover affrontare nei prossimi giorni, ma grazie all'amore e alla vicinanza dei propri cari si riuscirà a venire fuori da ogni intoppo senza troppe problematiche. L'unico consiglio, oltre a chiedere aiuto alle persone fidate, è quello di attendere l'arrivo del weekend per dedicarsi esclusivamente a sé stessi e ricaricare le proprie energie.

Acquario - la settimana in questione non sembra essere poi così sfortunata.

Chi ha deciso di investire tempo e denaro in uno dei propri sogni potrebbe finalmente raggiungere la realizzazione dello stesso, o comunque avvicinarsi ancor di più ad essa. La vicinanza del partner e delle persone amate, secondo le previsioni dell'oroscopo, potrebbero giocare una parte fondamentale in questo periodo.

Pesci - con il favore di Venere, anche il segno dei Pesci avrà la possibilità di trascorrere momenti indimenticabili in compagnia del proprio partner, ma in ambito lavorativo potrebbe non essere la stessa cosa. La fortuna sembra aver deciso di osservare per metà il segno in questione, donandogli attimi positivi a livello sentimentale e, di contro, momenti di ansia e nervosismo in ambito lavorativo. Affidarsi alle mani amorose del partner per riuscire ad alleggerire il carico di stress non sarà di certo un male.