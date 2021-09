Per il mese di ottobre 2021, la fortuna secondo l’Oroscopo sarà governata da Giove, presente nella costellazione dell’Acquario. Questo infatti sarà uno dei segni che in cima alla classifica avranno a disposizione tanta grinta e buona sorte, insieme agli altri segni di aria Bilancia e Gemelli.

Altri segni fortunati saranno quelli di fuoco, con particolare attenzione per il Sagittario e il Leone.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L’oroscopo della fortuna: Sagittario in testa

1° Sagittario: sarete in cima alla classifica dell’oroscopo grazie essenzialmente a tutti i pianeti che vi saranno favorevoli, a partire da Giove per concludersi con Mercurio e Marte.

Dunque avrete tante opportunità sul lavoro che potrebbero farvi avanzare nella vostra carriera, avrete tante energie che saranno a vostra completa disposizione e ad una fiducia nella vostra squadra di lavoro. Venere sarà in grado di regalarvi anche fortuna in amore.

2° Acquario: finalmente avrete la fortuna che vi servirà per realizzare i vostri progetti lavorativi e anche qualche sogno nel cassetto. Fare un investimento sarà un buon presupposto per migliorare sensibilmente il vostro stile di vita. Le energie di Marte inoltre vi daranno la carica necessaria per mettere a frutto la vostra creatività.

3° Gemelli: i pianeti Mercurio e Marte saranno in trigono al vostro segno, mentre Giove sarà nella costellazione dell’Acquario.

Queste posizioni creeranno dei presupposti eccellenti per affari e progetti, per trovare lavoro o semplicemente per sfruttare al meglio le vostre idee. Secondo l’oroscopo finalmente si realizzerà qualche sogno nel cassetto.

4° Bilancia: questo ottobre potrebbe costituire un lungo periodo di lavoro che però vi darà ampie soddisfazioni nella seconda metà del mese.

Oltre a Giove anche Mercurio vi darà una mano per superare alcune faccende di stampo burocratico e ad essere efficienti sul piano professionale. Secondo l’oroscopo, le occasioni lavorative saranno sempre più numerose e vantaggiose per rendervi più autonomi dal punto di vista economico.

Relax per Leone

5° Leone: sicuramente ci sarà qualche opposizione di troppo, come quella di Giove che potrebbe crearvi qualche ostacolo ma non fermare la vostra voglia di emergere sul lato professionale.

Secondo l’oroscopo avrete anche momenti di relax che produrrà anche qualche incentivo per dedicarvi alla sfera affettiva e più precisamente quella familiare. Ci saranno anche delle riconciliazioni.

6° Cancro: grazie a Giove ci saranno questioni di varia natura che finalmente troveranno una soluzione o comunque un epilogo soddisfacente. Avrete vari successi nel corso del mese anche grazie ad uno spiccato senso degli affari e a tanta voglia di condividere la vostra creatività, nonostante questa possa risultare un po’ traballante.

7° Pesci: purtroppo ci saranno pianeti che remeranno contro una fortuna che avrebbe potuto essere abbastanza discreta. Mercurio al momento potrebbe non aiutarvi sul lavoro, anzi, decelerarlo considerevolmente.

Avrete comunque tante buone occasioni, ma vi sembrerà di rimanere sempre sullo stesso punto, secondo l’oroscopo.

8° Vergine: la posizione del pianeta della fortuna Giove potrebbe non essere delle migliori, insieme a quello di Saturno. Si aggiungerà la quadratura di Venere a rendere l’aspetto lavorativo ancora più difficile del previsto. Però le collaborazioni che sono già state avviate saranno produttrici di tante novità, secondo l’oroscopo.

Opposizioni per Ariete

9° Ariete: avrete Giove in sestile, dunque dalla vostra parte, ma ciò purtroppo non sarà produttivo per ciò che riguarda il lavoro e le finanze. Le opposizioni di Marte e Mercurio vi metteranno in condizione di essere molto poco dinamici, di sentirvi spesso nervosi e poco concentrati.

Le opportunità per il momento non saranno a vostra disposizione, secondo l’oroscopo.

10° Capricorno: purtroppo questo non sarà un periodo molto roseo, perché le quadrature di Giove e e Mercurio prevedono molte difficoltà, mancanza di iniziativa e molto malumore. I progetti in essere dovranno essere supportati da qualche consiglio o un aiuto concreto da parte della vostra squadra di lavoro. Secondo l’oroscopo, dovrete necessariamente cercare di essere il più tranquilli possibile.

11° Toro: questo ottobre sul piano della fortuna potrebbe non essere produttivo. Giove sarà in quadratura, dunque potrebbe portarvi qualche illusione sul piano professionale e una scarsa attitudine agli slanci. Osare al momento potrebbe essere controproducente anche per un investimento.

Dovreste prendervi cura di voi stessi, sia dal punto di vista fisico che mentale.

12° Scorpione: purtroppo ci saranno molte situazioni planetarie che vi remeranno contro. La quadratura di Giove e le scarse probabilità di Venere di concedervi un po’ di fortuna per il momento potrebbero creare un clima di insoddisfazione e di poco rendimento sul piano lavorativo. Evitate di “avventurarvi” in situazioni professionali che potrebbero creare qualche disguido, secondo l’oroscopo.