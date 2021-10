L'oroscopo del fine settimana che va dal 9 al 10 ottobre vedrà dei Pesci piuttosto ribelli dal punto di vista sentimentale, mentre l'Ariete potrà godere di una luminosa Luna nel segno amico del Sagittario. Vita sentimentale che si complica per i nativi Gemelli per via di un cielo sempre più cupo, mentre Scorpione riuscirà ancora una volta a vivere momenti romantici. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana, dal 9 al 10 ottobre.

Previsioni oroscopo weekend 9-10 ottobre 2021 segno per segno

Ariete: sarà un fine settimana dove vi lascerete coccolare dalla Luna e da Venere in ottima posizione.

Tra voi e il partner non mancherà una dolce intesa, che esalterà al meglio il vostro rapporto. Nel lavoro Giove in sestile vi aiuterà a sentirvi a vostro agio con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: oroscopo del fine settimana tutto sommato discreto. Questo cielo così cupo finalmente tenderà a aprirsi, e le cose tra voi e il partner piano piano tornano ad essere piacevoli. Nel lavoro avrete tanti pensieri per la testa, tra cui cercare di capire come ottenere migliori risultati. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni zodiacali sottotono dal punto di vista sentimentale. Questo cielo vedrà Luna e Venere contro di voi, e metteranno in difficoltà il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro anche se vi state impegnando a fondo, non perdete la concentrazione.

Voto - 6️⃣

Cancro: sarete molto presi dal lavoro in questo periodo. Secondo l'oroscopo, cercherete di trovare il giusto atteggiamento per massimizzare i risultati, soprattutto i nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i sentimenti, sarà un weekend tranquillo, che vi permetterà di sentirvi felici insieme alla vostra anima gemella.

Voto - .8️⃣

Leone: sfera sentimentale davvero splendente nel corso di questo weekend. Luna e Venere in trigono dal segno del Sagittario regaleranno intense emozioni. Nel lavoro le state provando tutte per cercare di risalire. Mercurio e Marte vi aiutano, ma con Giove e Saturno opposto non è facile raggiungere ottimi risultati.

Voto - 7️⃣

Vergine: fine settimana poco soddisfacente per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà la Luna e Venere in quadratura, e i rapporti con il partner potrebbero non essere più così affiatati. Sarà possibile trovare il dialogo, ma dovrete saper bilanciare parole e atteggiamento. In ambito lavorativo siete disposti a impegnarvi di più nei vostri progetti, pur di portare più in alto i vostri risultati. Voto - 6️⃣

Bilancia: configurazione astrale che rimane ottima nel corso del weekend. Secondo l'oroscopo, saprete come prendervi cura del partner, creando una notevole complicità. Nel lavoro, determinati come sempre, avrete sempre il controllo della situazione, merito di un forte Giove in trigono.

Voto - 9️⃣

Scorpione: oroscopo del prossimo weekend ancora una volta all'insegna dei sentimenti per voi. Anche se Venere ha lasciato il vostro cielo, l'intesa tra voi e il partner non cala, e riuscirete a vivere momenti romantici. In ambito lavorativo servirà una strategia più adatta per portare avanti i vostri incarichi. Se necessario, prendetevi un po’ di tempo per pensare alle prossime mosse da fare. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo d'oro per quanto riguarda i sentimenti. Avrete modo di vivere un weekend fantastico in amore, come non vi accadeva da tempo. In ambito lavorativo saprete giocare per bene le vostre carte, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Capricorno: un oroscopo nel complesso positivo per voi nativi del segno.

In amore il vostro rapporto non sarà il più affiatato in assoluto, ma tra voi e il partner ci sarà intesa e stabilità, e per il momento va bene così. In ambito professionale Mercurio e Marte quadrati potrebbero disorientarvi, meglio fare attenzione. Voto - 7️⃣

Acquario: fine settimana decisamente migliore rispetto ai precedenti, ora che Venere si trova in una posizione più comoda. I rapporti con il partner tenderanno a essere migliori, ma non aspettatevi momenti estremamente romantici, non per il momento. In ambito lavorativo nessuno riesce a fare meglio di voi, non un cielo come questo. Voto - 8️⃣

Pesci: periodo che vi vedrà piuttosto ribelli, soprattutto in ambito sentimentale. Il vostro atteggiamento infatti potrebbe non convincere il partner, e sarà meglio aggiustare il vostro temperamento. Nel lavoro sarete piuttosto audaci e coraggiosi nei vostri progetti, ma non sempre queste idee verranno premiate. Voto - 6️⃣