Le previsioni zodiacali di venerdì 15 ottobre 2021 mettono sotto analisi ancora una volta l'Astrologia applicata ai settori amore e lavoro. A dare soddisfazione (si spera!) o a portare ansia sono le nuove previsioni di fine settimana incentrate sui simboli rappresentanti la seconda sestina dello zodiaco rappresentati da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Che ne dite se iniziassimo a mettere sul piatto i segni più fortunati del giorno? Certi della risposta, segnaliamo con piacere il prestante avvio di settimana per tre segni: Bilancia (top del giorno), Scorpione (cinque stelle) e Pesci (cinque stelle).

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 15 ottobre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di venerdì 15 ottobre

Bilancia: 'top del giorno'. In arrivo un giorno davvero fortunato, a tutto tondo e all'unisono con la parte precedente il nuovo weekend. In amore soprattutto, vivrete una fase dolce e molto appagante, in primis sul lato puramente passionale del rapporto. Riguardo la coppia, se siete sotto pressione o in difficoltà con il partner niente panico: con il carisma di cui siete provvisti, cavalcherete le difficoltà in corso, sicuri del fatto vostro e con piglio da vincenti. Single, giornata interessante per recuperare certe amicizie giuste, recentemente un po' dimenticate.

Se non altro, riallacciare buoni rapporti servirà a compensare la carenza di affetto che state vivendo in questi giorni. Nel lavoro, situazione generale estremamente positiva, specialmente per i lavoratori autonomi: state dando il massimo in tutto, continuate così.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì indicano che sicuramente sarà un giorno splendido, soprattutto per quanto concerne i rapporti sentimentali.

Il periodo infatti, come anticipato in altre sedi, sarà sotto la positiva protezione della Luna in Acquario, speculare positiva al 80% per voi nativi. In coppia non si dovranno temere conflitti o intoppi di un certo rilievo (ovviamente, non i soliti tira-molla amorosi: questi fanno parte del gioco e sono il sale del rapporto).

Single, se sfodererete tutto il vostro fascino sicuramente qualcuno cadrà ai vostri piedi: speriamo possa essere quella persona che ben sapete. Nel lavoro, intanto, riceverete soddisfazioni inaspettate: una piacevole novità interromperà la routine regalando ispirazione ed energia.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 15 ottobre al Sagittario indica l'arrivo di un giorno valutato in media abbastanza positivo, certamente capace di restituire qualche discreta soddisfazione in questa parte della settimana. In amore, a chi ovviamente se la sente, consigliamo di soprassedere a certi vivaci scambi di idee: lo scopo è quello di evitare inutili diatribe. Qualche discussione potrebbe turbare la giornata, ma niente di preoccupante: tutto si risolverà in fretta già da subito e ritroverete il sereno nel rapporto.

Single, non prendete impegni ma fate ciò che più vi aggrada, senza fretta. Le previsioni del giorno invitano al relax e al divertimento. Nel lavoro, se avete in mente un obiettivo preciso non mollate finché non l'avrete raggiunto. Presto si affacceranno delle prospettive di crescita: tenete duro per ottenere quel che senz'altro vi meritate.

Oroscopo e stelle del giorno 15 ottobre

Capricorno: ★★★. In arrivo un venerdì 15 ottobre abbastanza negativo, sottoscritto con le solite tre stelle del "sottotono". La giornata sarà scandita da fasi alterne, sicuramente in grado di alterare il buon andamento di questa parte della settimana. In merito agli affetti, anche se è un momento difficile dovete cercare di chiarire certi vostri atteggiamenti e superare le tensioni.

Piccoli momenti di stress in ambito di coppia. Single, non prendete troppi impegni, vi renderanno ansiosi e tesi: cercate invece di fare una cosa per volta e sarete più sereni verso chi vi vorrebbe avvicinare. Nel lavoro, sarete piuttosto agitati e irritabili: cercate di allontanare coloro che vi creeranno ulteriori disagi, solo così potrete lavorare bene.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno valutano discreto il periodo, senza faville o stress marcati. Certamente sarete più ansiosi del solito. Forse avete paura di prendere una posizione "scomoda" e non proprio vista di buon occhio da chi avete accanto. In campo sentimentale, supererete i litigi di coppia grazie al vostro sorriso!

Sappiate che è perfettamente in grado di far letteralmente sciogliere il cuore del partner. In giornata vi lascerete trasportate dalla passione. Single, nuove conoscenze si presenteranno nella giornata di oggi: valutate bene se sarà il caso di prenderle seriamente in considerazione o, come fate di solito, o bollarle come insignificanti. Nel lavoro, un'idea intelligente potrebbe trasformarsi in un progetto altamente redditizio: la cosa importante sarà trovare per tempo qualcuno disposto ad investire.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 15 ottobre predice che partirà benissimo questo venerdì, senza contare che potreste avere anche un pizzico di fortuna in alcune questioni sentimentali ancora aperte.

In amore, riceverete delle dichiarazioni inaspettate dalla persona che avete accanto capaci di arrivare dritto al vostro cuore, tali da lasciarvi senza parole. Le coppie felici avranno di che sbizzarrirsi con atteggiamenti e situazioni molto romantiche. A coloro ancora single gli astri regaleranno energie sufficienti in grado di accrescere fascino e potere di seduzione. In teoria, questo venerdì di fine settimana non darà problemi a voi del segno, a meno che... In ambito lavorativo tutto si prospetta per il meglio: sarete solerti, attivi e dinamici: non avvertirete quasi mai quel senso di stanchezza che tanto vi penalizza in certi giorni. Concentrazione al massimo.

Classifica oroscopo del 15 ottobre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 15 ottobre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? In rilievo in questa parte della settimana il simbolo astrale della Bilancia, nel contesto valutato in giornata "top". Molto positivo questo giorno precedente il prossimo weekend anche per altri quattro segni, tutti indicati a cinque stelle e allo stesso tempo ritenuti altamente fortunati. Andiamo subito a scoprire quali sono analizzando il prospetto preposto a tale scopo, ovviamente relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di venerdì 15 ottobre: