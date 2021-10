Le previsioni zodiacali di mercoledì 20 ottobre 2021 sono pronte a rilasciare le nuove predizioni interessanti la parte centrale della settimana. Come al solito, a dare modo di misurare il grado di positività offerto dalle effemeridi ai singoli segni sarà l'Astrologia.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 20 ottobre su amore e lavoro, relativamente alla seconda sestina zodiacale, per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di mercoledì 20 ottobre

Bilancia: ★★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì indicano l'arrivo un giorno valutato abbastanza bene, perfettamente in linea con la parte centrale di questa settimana.

In generale la giornata comincia con un problema da risolvere, molto probabilmente relativo alla vostra attività lavorativa. Non perdete la calma, razionalizzate e vedrete che la soluzione spunterà fuori senza troppo cercarla. Per quanto riguarda la vita di coppia, c’è ancora un nodo da scioglierlo ed è bene provarci massimo entro questa o la prossima sera.

Scorpione: ★★. La giornata di mercoledì annuncia un periodo dall'andamento previsto al ribasso. A condizionare la quotidianità in generale, il peggioramento di alcune iniziative a livello interpersonale attualmente in stallo. La Luna continua a essere una presenza tutt’altro che vantaggiosa per voi nativi e in parte cominciate ad essere piuttosto insofferenti.

La tensione sale e rischia di accendere polemiche con chi vi sta accanto: per evitare che la situazione degeneri, provate a defilarvi per un po’. Ci sarà poi tempo per stare in mezzo alla mischia.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 20 ottobre al Sagittario indica un mercoledì molto positivo. In questa parte della settimana sarete all'altezza di ogni situazione.

Diciamo pure degni protagonisti del momento: vi sentirete in ottima forma ed anche abbastanza curiosi; soprattutto sarete ben disposti verso nuove esperienze. Siete di ottimo umore per tutto il tempo e avrete anche la capacità di trasmetterlo agli altri senza alcuna fatica. Per quanto riguarda la vita sentimentale, cercate di mostrare più attenzione (e averla davvero, anche) nei confronti della persona amata.

In ambito lavorativo sarete un vulcano, e lo stesso vale nella gestione dei rapporti sociali.

Oroscopo e stelle del giorno 20 ottobre

Capricorno: ★★★★. L'Astrologia del giorno prevede che partirà bene questa parte della settimana, positiva quel poco che serve ma decisamente poco stabile per molti nativi. Intanto, cercate di stare tranquilli; dovrà prevalere l'atmosfera spensierata, specialmente per coloro tra voi sempre "poco convinti" della fiducia da dare agli altri. ln media il vostro cielo non è niente male, ma per ottenere risultati concreti in questa giornata dovete muovervi e parlare senza preconcetti. Non tutto può andare come desiderate, ma non è detto che dobbiate per forza scaricare la colpa o la responsabilità su qualcuno.

Certe volte basta avere maggiore fiducia, a prescindere da tutto. Serata con una persona speciale.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali di domani, pronosticano una giornata quasi tutta in salita, dunque non troppo positiva: cercate di accontentarvi. Avrete un arcigno Urano speculare negativo, quindi decisamente 'contro', sappiatelo: occhio a non fare passi falsi. Se terrete duro e non mollerete il colpo, alla fine arriveranno anche le soddisfazioni. Fate una scaletta delle priorità e cercate di muovervi con intelligenza e coscienza. Nella vita sentimentale c’è qualche incertezza, ma potrebbe anche essere frutto della vostra fantasia. Contate fino a dieci, anzi fino a venti, e poi agite.

Pesci: ★★★★.

L'oroscopo del giorno 20 ottobre presume un periodo portatore di poco, o almeno non quello che in molti state sperando. L'Astrologia quotidiana indica che i vostri astri non saranno pienamente positivi. In amore moderate quelle impennate d’orgoglio che a volte vi rendono un po’ indisponenti oppure la giornata comincerà col piede sbagliato, diciamolo chiaramente. Un paio di cosette non andranno per il verso giusto e ciò guasterà l’umore. Per fortuna, dopo l’ora di pranzo le cose cominceranno a migliorare nettamente anche grazie a qualcuno che saprà pronunciare le parole giuste.

Classifica oroscopo del 20 ottobre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa della giornata del 20 ottobre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno.

Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita?

La giornata mette in primo piano l'ottimo andamento riservato dalle stelle al segno del Toro. Periodo a cinque stelle intanto a coloro nativi dei Gemelli, della Vergine e del Sagittario. Andiamo subito a scoprire il resto della scaletta analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di mercoledì 20 ottobre: