Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 24 ottobre 2021, i nati sotto il segno della Vergine possono risorgere dalle proprie ceneri. I Sagittario sono scoppiettanti, mentre gli Ariete un po' giù di corda.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: la giornata non comincerà certamente con il piede giusto, allo stesso tempo, però, cercare di fare qualcosa di costruttivo per risollevare il vostro umore e quello delle persone che vi circondano.

11° Gemelli: secondo l'Oroscopo del 24 ottobre, la luna continua a essere un po' dissonante.

Per questo motivo, cercate di mantenere la calma e di non essere troppo irrequieti. Prestate la dovuta attenzione ad un progetto a cui State lavorando.

10° Acquario: mantenete la calma sul lavoro. Nel caso in cui dovesse nascere qualche situazione sgradevole, cercate di contare fino a 10 prima di parlare. Dal punto di vista dei rapporti di coppia, invece, è meglio dire tutto ciò che non va.

9° Pesci: non tutti i mali vengono per nuocere. Se all'improvviso vi troverete a dover affrontare una situazione diversa, e a tratti incresciosa, prendetela come un'opportunità per dimostrare quanto valete.

Previsioni astrali 24 ottobre segni fortunati

8° in classifica Leone: meglio non tentare troppo la fortuna.

In campo professionale dovete essere un po' più risoluti. Talvolta di inviti a crearmi dei problemi anche laddove essi non sono reali. In amore vince chi fugge.

7° Bilancia: alcune volte è importante prendere delle decisioni. Restare con il piede in due scarpe non vi porterà da nessuna parte. In amore dovete essere risoluti.

Se un rapporto non mi soddisfa più appieno, liberatevene.

6° Scorpione: le previsioni dell'oroscopo del 24 ottobre esortano i nati sotto questo segno a prendersi una giornata di relax. In campo professionale siete un po' stressati, forse è il caso di ribadire un po' meglio la vostra posizione e i vostri ruoli. Attenzione, però, a farlo con la dovuta calma.

5° Cancro: non siate troppo precipitosi. Talvolta tendete ad andare subito alle conclusioni tralasciando degli aspetti fondamentali. Sul lavoro è importante non inimicarsi le persone sbagliate. Se dovete fare buon viso e cattivo gioco, fatelo pure.

Oroscopo primi quattro segni

4° in classifica Toro: come si suol dire In questi casi, prendete il toro per le corna. Se avete una questione in sospeso da un bel po' di tempo, cercate di fare qualcosa di concreto per riuscire a risolverla. Il periodo è fortunato, quindi, se state pensando di fare un investimento questo è il momento adatto.

3° Capricorno: Dopo aver vissuto qualche giorno un po' altalenante, a partire da oggi ci sarà una netta ripresa.

Cercate di fare una cernita delle vostre amicizie. Non tutti sono indispensabili, date spazio a chi lo merita davvero.

2° Sagittario: chi sta lavorando ad un nuovo progetto vedrà, pian piano, spuntare i frutti del proprio impegno. Siete persone abbastanza indipendenti, che non amano i sotterfugi per arrivare agli obiettivi prefissati. Continuate su questa strada.

1° in classifica Vergine: questo è il vostro momento. L'oroscopo del 24 ottobre denota una domenica particolarmente energica per i nati sotto questo segno. In amore riceverete delle conferme, mentre sul lavoro siete molto concentrati sui vostri obiettivi.