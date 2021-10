Le previsioni zodiacali di sabato 9 ottobre 2021 sono pronte a valutare la giornata attraverso le analisi astrologiche quotidiane. In primissimo piano, oltre alle previsioni dedicate ai segni da Bilancia a Pesci, anche la classifica stelline completa interessante l'intero zodiaco. Sotto analisi a questo giro il primo giorno d'inizio weekend, analizzato come sempre dal punto di vista dell'amore e del lavoro. Ansiosi di sapere cosa riserverà la giornata al vostro segno? Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 9 ottobre per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di sabato 9 ottobre

Bilancia: ★★★. Partirà non tanto bene questo vostro sabato di fine settimana, almeno secondo quanto estrapolato dalle effemeridi di competenza. In previsione, difficoltà in ambito lavorativo dovute ad un frangente sottoscritto dal possibile "sottotono": cosa fare? Nulla di trascendentale, solo stare calmi evitando di fare cose non richieste. In amore, cercate di dare meno importanza alle apparenze. Spesso alcune situazioni nascondono ben altre verità non facili da scoprire. Perciò, specialmente durante gli accesi confronti verbali con il partner, sappiate scavare un po' più in profondità evitando di fermarvi alle prime parole del discorso. Single, evitate di rimandare ulteriormente una decisione importante.

Se tergiverserete ancora, senz'altro potreste seriamente rischiare di peggiorare una situazione che avete molto a cuore. Nel comparto lavoro, la situazione appare sin da adesso abbastanza confusa: rimandate tutte le decisioni importanti a domani o meglio dopodomani.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato indicano la possibilità che arrivi denaro sonante, tanto denaro, non messo in conto.

La fortuna pertanto questa volta potrebbe davvero girare dalla vostra: specialmente in campo sentimentale avrete di che sfruttare. Per i sentimenti, vi passerà accanto la possibilità di un’avventura sentimentale. Starà a voi scegliere di procedere per la vostra strada o fermarvi con curiosità a fantasticare su "come potrebbe essere": calma, non vale assolutamente la pena rovinare un bel rapporto per un'avventura da quattro soldi.

Single, inutile aspettare ancora, quindi approfittate del buonumore e datevi una mossa: le stelle consigliano di lasciarsi andare a ciò che suggerisce il cuore. Timidi? Tranquilli, cercate di farvi notare da colui/lei che vi fa battere il cuore, senza timore. Nel lavoro, evitate prudentemente ogni mossa che non sia ben ragionata, ok? Solo riuscendo a valutare con coscienza e reale interesse eventuali decisioni da prendere non avrete problemi.

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo del 9 ottobre al Sagittario indica che partirà alla grande già dal primo mattino questo primo giorno di weekend. A portare tanta voglia di fare, di incontrare o di esplorare nuovi orizzonti certamente sarà l'ingresso della Luna nel vostro segno.

In amore, Un'aurea preziosa quanto invisibile vi irradierà donando infinita gioia, serenità e benessere interiore. È il momento questo più adatto a fare progetti importanti e a lungo termine. Diciamo che avrete un'ottima armonia intorno a voi, per questo riuscirete a godere al meglio gran parte della giornata in compagnia del partner. Per i single, il consiglio di oggi? Eccolo: lasciate perdere le solite relazioni illusorie e prive di prospettive. Cercate piuttosto persone più simili a voi, che sappiano apprezzarvi. La parte riguardante il lavoro, concentrate la vostra energia sulle questioni più importanti evitando di sprecare tempo e fatica in cose che non portano a nulla. Lasciatevi alle spalle progetti e pressoché irrealizzabili.

Oroscopo e stelle del giorno 9 ottobre

Capricorno: ★★★★. Una giornata quasi buona, abbastanza per promuovere la vostra immagine oppure per averla vinta su un rivale. Ovviamente, per una eventuale azione di forza sarà richiesto molto coraggio e tanta faccia tosta. Intanto, un incontro casuale potrebbe avere sviluppi davvero sorprendenti: lasciatevi andare. In merito agli affetti, periodo discreto: se avete un sogno d’amore da realizzare, questa parte della settimana potrà aiutarvi a porre le basi per tradurre in realtà ciò che è nel vostro cuore e nella vostra mente. Single, probabile che oggi la condizione di "solitari" possa subire un cambiamento inaspettato. Quindi non perdete le occasioni che il cielo generosamente vi offre ma afferratele al volo.

Nel lavoro, la costanza sarà finalmente premiata: riceverete gratificazioni importanti che daranno grande soddisfazione. Intanto, usate maggior fantasia senza stravolgere il significato delle cose alle quali credete.

Acquario: ★★. Le previsioni astrali di sabato indicano una giornata non certo come nelle attese. Infatti, si preannuncia un inizio weekend quasi sicuramente da "ko". In campo sentimentale, più di qualche difficoltà: se avete qualcosa da farvi perdonare dal partner, tipo una bugia o una mancanza ingiustificata, siate docili, solleciti, amorevoli e soprattutto sinceri. Tenderete a perdere un pò il senso della ragione: usate la testa e poi ascoltate il cuore prima di aprir bocca: inutile inveire contro il vostro partner.

Single, rimandate una decisione delicata che riguarda la persona che vi piace: presto nuovi eventi vi porteranno alla soluzione migliore e definitiva. Nel lavoro, impiegherete un po’ di tempo per mettere a fuoco il problema, se poi vi rivolgerete alle persone giuste riuscirete a risolverlo adeguatamente.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 9 ottobre preannuncia un sabato buono ma con piccole riserve in merito ad alcune questioni che ben conoscete. Diciamo che la giornata sarà in prevalenza positiva, con piccoli contrattempi che, se presi con una certa accortezza alla fine risulteranno come un fuoco di paglia. In amore, soprattutto verso il partner, non esagerate con le critiche e/o i rimbrotti: rischiate di andare dritti verso scontri sgraditi.

Imparate a superare le incomprensioni. Per coloro ancora single saranno favoriti gli incontri dunque, non tiratevi indietro ma cercate di presentarvi agli appuntamenti sempre con un sorriso: l'amore sarà dietro l'angolo. Il lavoro andrà discretamente. Sistemando con meticolosità ciò che non vi convince oppure mettendo a frutto l’esperienza accumulata finora, chi riuscirà a starvi dietro?

Classifica oroscopo del 9 ottobre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 9 ottobre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Ebbene, questo sabato a prevalere su tutti un solo segno: il Sagittario.

Il simbolo astrale di Fuoco potrà contare su una splendida Luna, in entrata nel proprio settore proprio nel primo giorno di weekend. Andiamo subito a scoprire tutti gli altri segni analizzando il prospetto preposto a tale scopo, ognuno con la speranza di vedere nei primi posti il proprio segno di nascita.

Le stelline di sabato 9 ottobre: