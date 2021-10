L'oroscopo del weekend che va dal 16 al 17 ottobre prevede un pizzico di fortuna in più per i nativi Pesci, che potranno contare sulla posizione favorevole della Luna, mentre Venere in posizione eccellente per il Leone permetterà piacevoli momenti sentimentali. Gemelli dovrà fare attenzione a non essere troppo permaloso, mentre un ambiente di lavoro più sereno permetterà ai nativi Scorpione di fare di più. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana dal 16 al 17 ottobre.

Previsioni oroscopo weekend 16-17 ottobre 2021 segno per segno

Ariete: cielo piuttosto convincente durante questo weekend. In amore sarete voi a prendere l'iniziativa, e con il partner vivrete teneri momenti insieme. Per quanto riguarda il lavoro non c'è molto feeling con i colleghi, ma tutto sommato soddisferete le esigenze di capi e clienti. Voto - 7️⃣

Toro: oroscopo del fine settimana grandioso per quanto riguarda i sentimenti. Vi sentirete pronti a guardare al futuro con fiducia e ottimismo, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro non ci saranno ancora grandi risultati, ma potrete sempre contare sul sostegno e l'aiuto dei vostri colleghi. Voto - 8️⃣

Gemelli: un quadro astrologico che per il momento tende troppo a sfavorirvi.

Con la Luna e Venere in cattivo aspetto, non aspettatevi momenti estremamente romantici, ciò nonostante con calma e comprensione potreste raggiungere il dialogo. In ambito professionale, anche se state facendo un ottimo lavoro, il vostro umore potrebbe non essere dei migliori. Voto - 6️⃣

Cancro: feeling di coppia decisamente migliore nel corso del prossimo weekend.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Con la Luna in trigono dal segno dei Pesci, vi sentirete più coinvolti all'interno della vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro gli impegni da portare a termine sono tanti, ma avrete abbastanza forza di volontà. Voto - 8️⃣

Leone: un eccellente Venere nel segno del Sagittario vi permetterà di godere di momenti davvero romantici con il partner.

Nel lavoro non è ancora il momento di fare grandi progetti. Concentratevi su rendere il vostro lavoro stabile e costante nel tempo. Voto - 7️⃣

Vergine: oroscopo del prossimo weekend non molto entusiasmante per voi. In amore quando le cose vanno male non siete spesso pronti a reagire, e agendo d'impulso potreste commettere degli errori. Per quanto riguarda il lavoro dovrete trovare maggior determinazione nei vostri progetti. Voto - 5️⃣

Bilancia: un altro fine settimana d'amore per voi nativi del segno. Questo cielo continua a regalarvi emozioni, e anche se non ci saranno grandi novità, vi sentirete comunque felici insieme al partner. Per quanto riguarda il lavoro sarà un periodo davvero produttivo per voi, merito di Giove e di Mercurio in ottimo aspetto.

Voto - 9️⃣

Scorpione: oroscopo del prossimo weekend positivo per voi nativi del segno. La Luna si metterà in trigono dal segno amico dei Pesci, che renderà la vostra relazione di coppia affiatata. Un ambiente di lavoro più sereno vi permetterà di poter fare di più, anche se questo cielo non è dei migliori. Voto - 7️⃣

Sagittario: andrete avanti con estremo impegno e ottimismo in ambito lavorativo. Giove mette a disposizione tante risorse, mentre Mercurio e Marte idee ed energie. Per quanto riguarda i sentimenti dovrete guardarvi le spalle da questa Luna in quadratura, perché potrebbe causare qualche piccolo malinteso, facilmente risolvibile. Voto - 8️⃣

Capricorno: i vostri sentimenti nei confronti del partner sono genuini al momento, merito anche della Luna in sestile.

I nati nella terza decade in particolare potranno godere di un rapporto più affiatato. Nel lavoro Marte e Mercurio in quadratura renderanno difficile portare avanti i vostri progetti, dunque fate attenzione. Voto - 7️⃣

Acquario: sarà un weekend frenetico dal punto di vista lavorativo. Questo cielo vi sostiene, e anche se gli impegni da portare a termine saranno tanti, voi vi darete da fare, senza mai mollare. Per quanto riguarda i sentimenti Venere rende piacevole i rapporti con il partner, e potrebbe essere il momento di portare a un livello superiore la vostra storia d'amore. Voto - 8️⃣

Pesci: Luna in congiunzione che porta un po’ di fortuna nella vostra vita quotidiana. In ambito sentimentale sarà possibile cercare il dialogo con il partner, soprattutto se dimostrare un atteggiamento maturo e comprensivo. Per quanto riguarda il lavoro ci sarà maggior tranquillità, ideale per sviluppare per bene i vostri progetti. Voto - 7️⃣