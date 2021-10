Le previsioni zodiacali di venerdì 22 ottobre 2021 hanno già ingranato la "marcia veloce" e sono pronte a dare le giuste info su quali saranno i segni baciati dalla fortuna in questo venerdì. Dunque, in analisi la parte terminale della settimana lavorativa, messa in relazione ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di sapere come sono stati preventivati i comparti relativi ad amore e lavoro? Visto che non vedete l'ora di sapere quali sono i segni più fortunati del giorno non resta che accontentarvi passando direttamente al sodo.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi mettere in chiaro l'Oroscopo di domani 22 ottobre su sentimenti e attività lavorativa, segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Toro, Gemelli;

2° posto - ★★★★: Ariete, Cancro, Leone;

3° posto - ★★★: Vergine.

Previsioni zodiacali del 22 ottobre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 22 ottobre al segno dell'Ariete annuncia un periodo di routine: momento di svolta o momento di decisioni? In amore, le stelle vi aiuteranno a preparare progetti per la casa e per la famiglia: è arrivato finalmente il momento di concretizzarli. Tirate fuori dai cassetti le carte su cui avete scritto da tempo i vostri desideri e cominciate a parlare con il partner per poterli realizzarli insieme, vedrete che ne gioirete tutti.

Single, la giornata partirà con il piede giusto. Il vostro sprint sarà pazzesco, sarete come rinati, avrete un dinamismo in corpo eccezionale e arriveranno le conferme che tanto aspettavate. Una giornata davvero coi fiocchi, e non parliamo certo di neve, perché tanta benevolenza stellare non capita tutti i giorni, quindi non dovrete fare altro che approfittarne.

Nel lavoro, le questioni economiche saranno in cima ai vostri pensieri; alla fine troverete la soluzione ai problemi del momento, ma anche nuove direzioni per incrementare i guadagni e le entrate future.

Toro: ★★★★★. Venerdì molto buono, pieno di novità e con anche ottime notizie in arrivo. L'oroscopo di domani invita al relax sotto ogni forma e ad ogni livello.

In campo sentimentale sarete favoriti: le stelle vi invitano ad organizzare un pranzo o una cena in cui soddisfare tutte le vostre e le sue voglie. Venere vi renderà socievoli, allegri e divertenti, riuscirete a creare le condizioni giuste affinché il partner vi confidi tutti i suoi segreti, semplicemente con il vostro amore. Single, se siete alla disperata ricerca d'un aiuto esterno, cercatelo in un amico/a o nei consigli d'una persona cara, perché presto riuscirete a risolvere parte dei problemi che vi assillano. Intanto oggi potreste essere l'anima della serata, invitate qualche amico fuori a cena, magari un ristorante o una pizzeria, e poi finite la serata al cinema o semplicemente a casa, per vedere un film tutti insieme.

Nel lavoro, sarà un giorno molto positivo, e se dovete prendere decisioni complesse, in qualsiasi ambito, non lasciate sfuggire l'opportunità. Il vostro intuito sarà come un radar, in grado di captare dove tirerà il vento positivo.

Gemelli: ★★★★★. La giornata di venerdì non darà preoccupazioni, anzi potrebbe portare in dote una buona notizia. Viste le ottime effemeridi, consideratela pure come la giornata giusta per prendere decisioni importanti per il futuro. In amore, il cielo vi farà gioire delle piccole e grandi sorprese della vita potrete dare libero sfogo alla vostra fantasia e alla creatività. C'è qualcosa di grandioso che bolle in pentola e non vedete l'ora di iniziare una nuova avventura.

Infatti, vi sentirete pronti ad impegnarvi in una vita a due, dando al partner tutte le rassicurazioni di cui avrà bisogno. Single, con il magnifico cielo che avete, potrete concedervi evasioni a volontà: gli incontri saranno favoriti e nuove relazioni nasceranno se solo lo vorrete veramente. Non fuggite di fronte a tanta benevolenza: ma assaporate fino in fondo il piacere della vita. Nel lavoro, se svolgete un lavoro autonomo, si prevedono momenti eccezionali. I risultati saranno spettacolari sotto il profilo finanziario, soprattutto se la vostra attività è collegata in qualche modo al commercio.

Oroscopo e stelle di venerdì 22 ottobre

Cancro: ★★★★. Le previsioni astrali di domani indicano un venerdì sottoposto a poca cura da parte delle buone stelle, anche se non mancheranno occasioni da poter sfruttare in alcuni ambiti.

Per i sentimenti, l'energia non mancherà, portandovi anche ad avere degli ottimi rapporti con gli altri, saprete infatti coinvolgere chi vi sta intorno con la vostra carica vitale. Le stelle in aspetto armonico vi aiuteranno a ritrovare una perfetta sintonia con il vostro partner e una forma di armonia con i vostri cari. Avrete infatti, un sorriso ed una parola buona da dispensare a tutti i familiari e parenti che vi sono vicini. Single, oggi tutto vi apparirà bello, potreste così pensare solamente all'amore: perché siete sempre molto affascinanti e sensuali. Accettate l'invito per un evento mondano in cui potrete sfoggiare il vostro capo migliore e fare conoscenze nuove ed interessanti. Nel lavoro, gli appoggi astrali certo non vi mancano, così se dovete rilanciare il vostro lavoro, affrontare sfide inedite e aprire strade alternative.

Questo potrebbe essere il giorno giusto per (ri)mettersi in gioco.

Leone: ★★★★. La giornata relativa a questo venerdì infrasettimanale è prevista, nella sua interezza, abbastanza positiva. In amore, la vostra esuberanza sarà elevata, grazie alla benevola presenza delle stelle. Così, se state pensando da tempo ad organizzare una cena per i vostri cari provate a farlo, se non questa, almeno una di queste sere. Gli influssi astrali saranno ottimi ed avrete l'opportunità di assaporare le gioie della vita in due e di sentirvi in piena sintonia con il vostro grande amore. Sappiate che in questa giornata quasi tutto filerà liscio, avrete pochissimi problemi e la maggior parte di questi saranno felicemente risolvibili.

Single, avrete una grinta pazzesca, potreste così inviare dei messaggini simpatici e allusivi, che vi faranno sorridere. Facili e proficui saranno anche degli incontri nuovi, e saranno piacevoli le comunicazioni con tutti. Nel lavoro, giocare d'anticipo è una buona tattica, soprattutto se siete sicuri di quello che volete ben sapendo che siete più che intenzionati a vincere.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 22 ottobre, annuncia l'arrivo di un giorno poco efficiente proprio in questa parte della settimana. Diciamo che, in prevalenza, il periodo avrà un andamento "sottotono" con possibili momenti dominati da instabilità generalizzati. In campo sentimentale, forse, avvertite l'esigenza di comunicare di più con la persona amata, anche se il tempo scarseggia per entrambi.

Parlatene e non fatene un grosso problema, perché con la volontà da entrambi le parti risolverete tutto. Single, una persona amica, un po' innamorata di voi, potrebbe farsi avanti con una mezza dichiarazione alla quale voi non saprete cosa rispondere. Lasciate la porta del cuore socchiusa, non spalancata, aspettando dei nuovi sviluppi, cercando magari di conoscersi meglio prima di prendere una decisione definitiva. Nel lavoro, non date niente per scontato, verificate ogni singolo dato e cercate di avere quante più informazioni possibili su ciò che dovete fare. Se avete un'attività in proprio, la ripresa sarà lenta ma sentirete di potercela fare: non benissimo, benino sì!

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di venerdì 22 ottobre.