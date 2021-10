Le previsioni zodiacali di lunedì 1° novembre 2021 anticipano che tipo di giornata sarà sul piano astrologico. Si prevede buona la riuscita di molte situazioni d'amore e nel lavoro. In analisi in questo contesto è esclusiva per i primi sei segni dello zodiaco, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Per l'Ariete, come anche per Toro e Gemelli, si profila un inizio settimana molto positivo per, eventualmente, risolvere problematiche riguardanti delle situazioni sentimentali complesse. La situazione, già buona, diventa addirittura ottima: merito della luminosa Luna, oggi anche in eccellente trigono con Plutone in Capricorno.

Una meraviglia! Soddisfare le vostre ambizioni, professionali e personali, sarà per voi davvero un gioco da ragazzi.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 1° novembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Toro, Gemelli;

2° posto - ★★★★: Cancro, Vergine;

3° posto - ★★★: Leone.

Previsioni zodiacali del 1°novembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 1° novembre al segno dell'Ariete vede benefica e fortunata la presenza in "casa 6" della Luna in Vergine, nel frangente anche in splendido trigono con Plutone in Capricorno. Vi ritagliate una giornata piacevole e a tratti anche divertente.

Le premesse, dunque, sono altamente positive: amici e interessi personali vi daranno belle soddisfazioni. L’amore è una fiamma che va sempre alimentata, è come il fiammifero che quotidianamente vi aiuta a mantenere acceso il fuoco della passione. Scaldate il vostro cuore e quello del partner, magari con una cena romantica a lume di candela.

Per un rapporto che arde di amore e di passione, ci vuole sempre una serata particolare, prima di scatenare i sensi... Single, qualsiasi siano i vostri piani per la giornata, fate in modo che tutto sia perfetto e che niente possa urtare il vostro entusiasmo. Gli amici di sempre, vi saranno vicini in particolare durante la seconda parte della giornata.

Sarà proprio in questa parte che darete il meglio di voi e sarete al vostro massimo splendore. Nel lavoro, se le attuali congiunture vi hanno fatto stare con il fiato sospeso, tranquilli, perché se state aspettando ormai da parecchio tempo una risposta importante, sappiate che potrebbe essere la giornata giusta per riceverla.

Toro: ★★★★★. Questo primo lunedì di novembre per voi potrebbe iniziare nel migliore dei modi: (ri)troverete l'amore perduto. Magari riuscirete a sistemare quella questione sentimentale che tanto vi assilla. Non così invece riguardo il lavoro: colpa di alcune complicazioni nella vostra attività potrebbero portare a "pensare". Inutile starsene lì a recriminare sulla sorte, non è da voi: guardate avanti con fiducia e godetevi la bella giornata.

In campo sentimentale, come anticipato, il cielo vi favorirà piacevolmente e vi proporrà situazioni interessanti ed insolite, sia all'insegna della coppia che se single. Questa sera una grandissima carica passionale si impadronirà di voi: alta sarà la voglia di osare qualcosa di diverso, forse di di inconfessabile... Le stelle promettono serenità: saprete assaporare ogni minuto di tempo trascorso con il partner, che si dimostrerà tenero e dolce come non mai. Single, le stelle vi avvolgeranno in un velo di magia e vi consentiranno di trascorrere una giornata gioiosa e spensierata, all'insegna del buonumore. È giunto il momento di rispolverare le speranze e continuare a credere che anche i miracoli siano possibili.

Gemelli: ★★★★★. L'oroscopo del 1° novembre al segno predice un lunedì davvero perfetto per gioia e passione. Ritornerà il buonumore e la voglia di vivere, con nuove emozioni da gustare con la persona che amate. In amore, vi fidate ciecamente del vostro partner e fate bene perché, mai come in questo momento, grazie agli influssi delle stelle che vi coccolano con i loro benefici influssi, le cose nel rapporto vanno veramente a gonfie vele. Sarete così pronti per fare grandi progetti insieme ala persona del cuore, pronti a scommettere su di un futuro roseo, longevo e sereno, eternamente uniti in una sola anima. Single, l'ottimismo sarà la vostra arma vincente. Con quest'ultima ritroverete la voglia di agire, di creare e progettare: il buon dialogo sarà fondamentale per motivare le vostre scelte.

Con buone argomentazioni, sarete convincenti e preparati a controbattere a qualsivoglia diversità di veduta. I movimenti dei pianeti vi trasmetteranno un fascino incredibile, il che vi permetterà di far cadere ai vostri piedi chi prima non vi aveva notato. Nel lavoro, con qualche piccolo espediente coglierete tutti i frutti che non siete riusciti ad avere in passato. Li avrete poiché è giusto che vi sia dato quanto vi spetta.

Oroscopo e stelle di lunedì 1° novembre

Cancro: ★★★★. L'oroscopo del giorno dopo di Halloween a molti nativi indica un avvio di mese nella solita normalità. In generale le stelle saranno divise a metà, dibattute tra il positivo e il negativo: la seconda parte del periodo sarà da preferire, soprattutto da metà pomeriggio fino a sera, quando potrete contare sulla piena disponibilità di Venere e Plutone (specularità positiva al 70%).

Per i sentimenti, le stelle in aspetto positivo vi spingeranno a guardare con ottimismo verso il futuro. Vi sentirete briosi, vivaci e pieni di iniziative interessanti. Cercate di concretizzare i vostri progetti, ovviamente insieme ala persona legata a voi sentimentalmente. In molti casi saprete rinnovare il rapporto di coppia, complici un'appassionata intesa e un dialogo aperto e sereno. Single, sarete davvero frizzanti e positivi, dunque cogliete al volo tutta la vostra energia per affrontare al meglio la giornata. Questo inizio mese per molti nativi potrebbe essere pieno di incontri favorevoli, quindi approfittate delle nuove conoscenze per farvi avanti e mostrare tutto il vostro fascino.

La forma fisica, di pari passo con quella mentale, migliorerà di giorno in giorno e sarete pronti a tutto. Nel lavoro, nel vostro campo professionale, si apriranno interessanti prospettive, soprattutto se vi manterrete costanti, aggiornati e preparati.

Leone: ★★★. Le previsioni astrali del giorno preannunciano un lunedì decisamente al ribasso. Purtroppo il periodo è stato valutato a voi del segno con la sigla del "sottotono", pertanto iniziate fin da adesso ad essere concentrati e ben svegli. In amore, sarà la giornata ideale per avere un chiarimento con la persona amata, con la quale (forse) avete avuto da dire nei giorni scorsi. Qualche fastidio nella sfera della salute, qualche piccola discussione in famiglia per figli oppure con qualche parente: sarete furiosi e stressati.

Ma se tenete al partner e al rapporto di coppia, state in guardia dai vostri scatti di nervi. Cercate di calmarvi, in modo da risolvere presto e con saggezza ogni attrito. Single, un cielo grigio rovinerà i rapporti in famiglia. Potreste infatti essere eccessivamente polemici ed essere invogliati a discutere su tutto e dappertutto. Cercate di rilassarvi e di non rinunciate a coltivare alcuni interessi artistici o intellettuali, perché non si può pensare sempre e soltanto agli aspetti materiali della vita. Date spazio anche alle esigenze della mente e dello spirito, ok? Nel lavoro, è il momento di dare una svolta alla vostra vita: valutate se cambiare qualcosa e accettando eventuali nuove proposte, oppure restare ancorati alla solita routine.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 1° novembre, preannuncia un buon inizio mese, anche se non proprio al 100%. Diciamo che dal lato sentimentale in parte sarete abbastanza favoriti dalla Luna nel segno. Purtroppo a rovinare i positivi flussi da Plutone in trigono ci penserà Nettuno, nel contempo in opposizione alla stessa Luna. Calma e intelligenza: ce la farete! Dovete solamente navigare a vista cercando di convincervi di andare incontro ad un lunedì buono, ma non al 100%. Diciamo che dal lato sentimentale in parte sarete abbastanza positivi, mentre per il resto dovrete sforzarvi di anticipare eventuali momenti negativi. In campo sentimentale, il parziale supporto delle stelle vi aiuterà a gestire i sentimenti nel modo migliore.

L'amore renderà quasi tutto più facile, quindi non abbiate paura di essere sinceri con la persona del cuore, perché è l'unico modo per farvi conoscere davvero. Single, sarete in forma, pronti e disponibili a nuovi incontri. Le batterie del vostro cuore si stanno ricaricando velocemente e presto potreste sentirlo battere con rapidità ed intensità. Presto potrete godere della presenza di una persona speciale, tutta per voi. Sappiate che Cupido a momenti tornerà a riaccendere la scintilla dell'amore, specialmente per coloro che da tempo sono in cerca dell'anima gemella. Nel lavoro, usate la determinazione e la riflessività come armi vincenti. Proseguite il cammino intrapreso senza voltarvi indietro: perché le scelte che avete fatto sono quelle giuste.

