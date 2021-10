L'oroscopo della giornata di domenica 17 ottobre prevede maggiori ambizioni da parte dei nativi Toro, forti della Luna in sestile, mentre riflessi e freddezza al lavoro saranno necessari per i nativi Gemelli. Venere in quadratura per la Vergine continua a creare disagi in amore, mentre Capricorno potrebbe mostrare un po’ di timidezza. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 17 ottobre.

L'oroscopo della giornata di domenica 17 ottobre 2021 segno per segno

Ariete: settimana che si chiuderà in modo convincente dal punto di vista sentimentale, con ottime premesse verso quella che sta per entrare.

Sarà una domenica serena per voi e per il partner, grazie soprattutto a questa Venere in buon aspetto. Se siete single imparerete dai vostri errori, e questa volta non fallirete. Nel lavoro sarà richiesta ancora un po’ d'attenzione. Siate prudenti e se non siete sicuri di quello che state facendo, informatevi per bene. Voto - 8️⃣

Toro: oroscopo della giornata di domenica 17 ottobre che vi vedrà particolarmente ambiziosi grazie a questa Luna in sestile che porta anche un po’ di fortuna. In ambito lavorativo vi sentirete pronti a riguadagnare terreno, nel bene e nel male. Per quanto riguarda i sentimenti le emozioni non mancheranno, ma attenti a non essere troppo impulsivi. Se siete single e state tentando di approcciarvi alla persona che vi piace, mantenete la calma, ma soprattutto, elaborate frasi di senso compiuto.

Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo davvero complicato in fatto di sentimenti. Luna e Venere seminano problemi nella vostra vita familiare, ma prima di accusare gli altri, sparare a zero e essere permalosi, forse dovreste farvi due domande sulla vostra condotta. Se siete single dovrete cercare di essere più presenti nella vita di chi volete bene.

Nel lavoro per fortuna sarete ancora abili nelle vostre mansioni grazie alla vostra ottima freddezza, ciò nonostante in questa domenica potreste preferire lavorare in completa autonomia. Voto - 6️⃣

Cancro: la Luna positiva vi metterà a vostro agio dal punto di vista sentimentale nel corso di questa domenica. Single oppure no, le emozioni che proverete saranno davvero piacevoli, e sarà più facile per voi affondare la vostra freccia di Cupido.

In ambito professionale state facendo un buon lavoro, ciò nonostante ricordatevi che Marte e Mercurio sono ancora negativi, dunque non pensate di fare il passo più lungo della gamba. Poco alla volta, tornerete alla ribalta. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale che convince secondo l'oroscopo di domenica 17 ottobre. Sarà una giornata florida per voi e per il partner, merito anche del vostro umore parecchio allegro e ottimista. Se siete single potrebbe esserci una persona che ricambia i vostri sentimenti, ma dovrete accorgervene. Settore professionale in crescita, grazie a idee e energie che vi forniscono Marte e Mercurio. Attenti però agli imprevisti che vi lascia Giove. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale che non convince affatto per il momento.

In coppia fate fatica a comprendere le intenzioni del partner, chiaro sintomo che c'è qualcosa che non va nel vostro rapporto. Se siete single potreste sentire la necessità di manifestare i vostri dubbi e parlarne con qualcuno. Nel lavoro sarete di fronte a delle scelte importanti che dovrete saper prendere, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 5️⃣

Bilancia: un cielo che rimane ottimo per far valere le vostre emozioni e conquistare il cuore delle persone che amate. C'è anche voglia di cambiare nel vostro rapporto, ma non per forza sarà qualcosa di negativo. Se saprete come gestire il vostro rapporto, non avrete nulla da temere. Se siete single questo cielo v'invita a essere più propositivi.

Nel lavoro il vostro grande spirito d'iniziative e le ottime conoscenze alla base vi permetteranno di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Scorpione: un’ottima Luna in Pesci vi permetterà di chiudere al meglio questa settimana. Dal punto di vista sentimentale voi single godrete di un certo fascino, e andrete davvero bene anche nei rapporti sociali. Se invece siete già impegnati basterà qualche sguardo per entrare subito in sintonia con il partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. Nel lavoro dovrete essere in grado di rimediare agli errori fatti, ma con un po’ di ambizione e impegno ce la farete. Voto - 8️⃣

Sagittario: oroscopo di domenica 17 ottobre sottotono per via della Luna in quadratura, ciò nonostante in voi rimane un certo ottimismo che vi permetterà di iniziare bene la prossima.

Se tra voi e il partner ci sarà qualche piccolo malinteso, mostrerete abbastanza maturità da superare la cosa insieme. Se siete single ascoltate di più notizie e consigli che vi danno. Nel lavoro il vostro alleato principale è la determinazione, utile per superare anche gli impegni più difficili. Voto - 7️⃣

Capricorno: potreste mostrare un po’ di timidezza nel corso di questa giornata, soprattutto voi cuori solitari. Poco male in fondo. La Luna in sestile vi aiuterà a farvi coraggio. Se siete già impegnati il partner potrebbe stimolarvi a fare qualcosa di bello insieme. Ebbene, voi non rifiutate l'offerta. Nel lavoro impegnatevi in quello che fate, ma senza sottolineare agli altri quanto avete fatto.

In fondo, avete fatto solo il vostro dovere. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali più che valide per voi nativi del segno grazie a Venere in ottimo aspetto. In ambito sentimentale godrete di un’ottima intesa di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single potrebbe essere il giorno giusto per fare quel passo in più con la persona che vi piace. In ambito lavorativo le stelle sono dalla vostra parte, e astri come Giove, Marte e Mercurio vi aiuteranno a raggiungere i vostri traguardi. Voto - 8️⃣

Pesci: settimana che si chiuderà in modo positivo, dopo alcune giornate poco soddisfacenti. Con la Luna che si troverà in congiunzione ancora un altro giorno, provare a cercare il dialogo con il partner sarà possibile, abbiate fiducia.

Se siete single ricordatevi che la sensualità non è sempre sufficiente. Cambiate strategia. Nel lavoro potreste essere piuttosto intransigenti, ma in fondo bene così se volete raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣