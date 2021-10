L'oroscopo della giornata di domenica 24 ottobre vedrà una spiccata creatività nei nativi Cancro, utile soprattutto in ambito lavorativo, mentre con Marte e Mercurio negativi, gli imprevisti in ufficio non sono ancora finiti per l'Ariete. Le dichiarazioni d'amore saranno più facili per l'Acquario grazie a questa Luna, mentre Pesci dovrà prendere in mano la situazione e risalire. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 24 ottobre.

Previsioni oroscopo di domenica 24 ottobre 2021 segno per segno

Ariete: ultima giornata della settimana intensa dal punto di vista sentimentale.

Con la Luna e Venere a vostro favore, vi sarà facile godere di belle emozioni in compagnia della vostra anima gemella. Se siete single potreste trovare una persona con la vostra stessa linea di pensiero. Per quanto riguarda il lavoro purtroppo gli imprevisti non sono finiti con Marte e Mercurio che vi ostacolano. Iniziare la giornata ben organizzati potrebbe aiutarvi. Voto - 7️⃣

Toro: oroscopo di domenica nel complesso discreto per voi nativi del segno. In amore utilizzerete tutto il vostro fascino e affetto per vivere in sintonia con la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single se vi fate avanti, giocando bene le vostre carte, questa giornata potrebbe avere dei risvolti interessanti.

Nel lavoro Giove continua a farvi i dispetti, soprattutto nei lavori di gruppo. Ciò nonostante ricordatevi che da soli non arriverete molto lontano. Voto - 7️⃣

Gemelli: settimana che si conclude discretamente bene secondo l'oroscopo. In amore, se sarete in grado di dimenticare gli errori commessi durante la settimana, e siete in grado di farvi perdonare, allora le cose tra voi e il partner potrebbero migliorare.

Se siete single dovrete dare più importanza a quei rapporti che davvero contano. Per quanto riguarda il lavoro se il vostro ambiente non è dei migliori, ritagliatevi un angolo tutto vostro dove poter esprimere tutto il vostro potenziale. Voto - 7️⃣

Cancro: ottima giornata per voi nativi del segno. L'oroscopo di domenica 24 ottobre vi vedrà creativi e sentimentali, e tra voi e il partner non mancheranno momenti pieni d'amore.

Per quanto riguarda i single non sempre gli imprevisti sono fatti per nuocervi. In ambito lavorativo gli impegni da svolgere sono tanti, ma i buoni risultati che state ottenendo vi spingono a andare avanti e fare di meglio. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale che darà il meglio di sé in questa domenica di sole. Da appassionati e innamorati come siete, sarete in grado di godervi la giornata in compagnia della persona che più amate al mondo. I cuori solitari avranno una grande vivacità. In ambito lavorativo non è un brutto momento per riflettere sul vostro futuro, ciò nonostante dovrete essere convinti e avere le idee chiare. Voto - 8️⃣

Venere: una settimana purtroppo da dimenticare per voi. Tuttavia, cercherete comunque di essere ottimisti, e presto in ambito sentimentale le cose andranno meglio, single oppure no.

Sul fronte professionale anche se ve la state cavando piuttosto bene, cercate di agire sempre con calma, e mai d'istinto. Voto - 6️⃣

Bilancia: previsioni astrali con aspettative alte per voi nativi del segno. In ambito sentimentale sarà possibile giocare con le emozioni e vivere al meglio il vostro rapporto. Se siete single con Venere in ottima posizione godetevi la giornata come meglio credete, e se arriverà l'amore, allora ben venga. Ottimo anche il settore professionale. Gli sforzi fatti finora portano a grandi soddisfazioni e piacevoli risultati. Voto - 9️⃣

Scorpione: sarete molto disponibili nei confronti del partner secondo l'oroscopo della giornata di domenica 24 ottobre. I vostri sentimenti verranno ricambiati dalla vostra anima gemella, rafforzando il legame che vi unisce.

Per quanto riguarda i cuori solitari avrete modo di sentirvi appagati e felici della vostra vita. Nel lavoro attenti a non sollevare polemiche per questioni da poco. Portate avanti il vostro lavoro senza preoccuparvi troppo degli altri. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale ancora sottotono secondo l'oroscopo, ma la settimana che sta per arrivare vi riserverà nuovamente bei momenti insieme al partner, dunque, siate calmi, ma soprattutto comprensivi. Se siete single sfruttate questa giornata per prendervi più cura di voi stessi. Nel lavoro anche se non vi sentite al top della forma, riuscirete a portare a termine i vostri lavori e con risultati più che validi. Voto - 7️⃣

Capricorno: oroscopo di domenica che v'invita a essere più morbidi con voi stessi, ma soprattutto più ottimisti.

Con un po’ d'impegno in più, vedrete che dai vostri progetti potreste ottenere risultati migliori. Per quanto riguarda i sentimenti, se siete single e una persona sembra interessata a voi, lasciate che la situazione maturi un po’, magari potrebbe piacervi. Se invece siete già impegnati, un po’ di creatività in più vi aiuterà a vivere un rapporto più romantico. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo davvero intenso in amore per voi. Con la Luna e Venere in buon aspetto, questo fine settimana si rivelerà davvero magico per voi, soprattutto per quelle coppie nate da poco. Se siete single, e siete innamorati, creando la giusta atmosfera, le dichiarazioni d'amore vi verranno più facili. Per quanto riguarda il lavoro avrete una notevole esperienza sulle spalle, e tanta voglia di mettervi in gioco con nuovi e stimolanti progetti.

Voto - 9️⃣

Pesci: questo cielo non ha molto da dirvi, questo ormai è chiaro, ciò nonostante, secondo l'oroscopo, è il momento di prendere in mano la situazione e cercare di risalire la china, soprattutto in amore, che siate single oppure no. Settore professionale sicuramente migliore rispetto a prima, grazie anche a risultati migliori. Voto - 6️⃣