L'Oroscopo della giornata di lunedì 18 ottobre vedrà un Leone più affettuoso del solito grazie a Venere in trigono dal segno del Sagittario, mentre un pizzico di fortuna potrebbe cambiare la giornata dei nativi in Toro.

La Luna ricomincerà il suo giro dal segno dell'Ariete, molto affiatato con il partner, mentre Vergine dovrà essere più convinta delle proprie scelte.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di lunedì 18 ottobre.

Previsioni oroscopo lunedì 18 ottobre 2021 segno per segno

Ariete: la settimana inizia con la Luna che torna nel vostro segno zodiacale.

Secondo l'oroscopo, la vostra relazione di coppia sarà più affiatata e più romantica grazie a Venere, e ci sarà voglia di crescere insieme con idee e progetti nuovi. Se siete single, potreste decidere di dare una possibilità a chi vi corteggia da un po'. Nel lavoro Giove vi darà una mano in alcuni progetti importanti, ma attenzione a Marte e Mercurio pronti a ostacolarvi. Voto - 8️⃣

Toro: giornata di lunedì nel complesso valida per voi nativi del segno. Basterà un pizzico di fortuna per vedere le cose sotto un altro punto di vista, in particolare in ambito lavorativo dove, al momento, fate fatica a brillare. Per quanto riguarda i sentimenti, single oppure no, inizialmente potreste essere poco convinti, ma vedrete che presto la persona che vi piace vi metterà a vostro agio.

Voto - 8️⃣

Gemelli: il vostro modo di corteggiare il partner o la vostra fiamma potrebbe non essere più così efficace. Secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 18 ottobre bisogna correre ai ripari e trovare una soluzione che forse potrebbe darvi questa Luna in sestile. Idee ben chiare invece in ambito lavorativo, nonostante l'umore non sia dei migliori.

Voto - 6️⃣

Cancro: configurazione astrale non molto convincente nel corso della giornata. La Luna in quadratura sarà una spina nel fianco per quanto riguarda i sentimenti. Se siete single, prendetevi del tempo per organizzarvi e avere le idee chiare sul vostro futuro. In ambito professionale, imparate dai vostri sbagli e cercate di fare un buon lavoro.

Voto - 6️⃣

Leone: carisma e fascino saranno alla base del vostro modo di corteggiare, soprattutto per voi cuori solitari. Venere vi rende irresistibili, e sarà possibile rimediare un appuntamento. Se avete una relazione fissa, ci penserà la Luna in trigono a rinsaldare il vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro, qualche soddisfazione arriva grazie a Marte e Mercurio in sestile, ma se qualcosa non dovesse andare come previsto, non disperatevi e tenete duro. Voto - 8️⃣

Vergine: anche se la Luna non rappresenterà per il momento un problema, potreste mostrare ancora un po' d'insicurezza nelle vostre scelte amorose. Ebbene, va bene essere timidi e insicuri, ma se non farete un tentativo non avrete mai le risposte che cercate.

Ricordate che a volte è meglio tentare e fallire, piuttosto che non provare affatto. Un po' meglio il lavoro, anche se la vostra mente spesso è rivolta altrove. Voto - 5️⃣

Bilancia: oroscopo della giornata di lunedì 18 ottobre sotto le aspettative per voi. La Luna transiterà nel segno dell'Ariete, trovandosi dunque in opposizione. In amore, se ci saranno dei malintesi non prendetevela, anzi, fate qualcosa per risolvere la situazione. Se siete single, attenzione al vostro umore un po' altalenante. Nel lavoro, mettendoci passione e inventiva riuscirete a concludere qualcosa di buono. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata discreta per curare i vostri rapporti. Se siete single vi prenderete più cura di voi, ma se dovesse arrivare l'amore nulla vi vieta di provarci.

Se invece siete già impegnati, l'intesa tra voi e il partner sarà più che soddisfacente, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo ci vorrà ancora un po' prima di raggiungere buoni risultati, ma l'aver ritrovato un po' di buona volontà è già un passo in avanti. Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali che vedranno ancora una volta un cielo perfetto per voi nativi del segno. La Luna e Venere in eccellente posizione vi rendono dei rubacuori, e in particolare voi single sarete in grado di attirare numerosi sguardi e sorrisi. Sul lavoro sarete inarrestabili e pieni di idee, merito di Giove, Mercurio e Marte al vostro servizio. Voto - 9️⃣

Capricorno: periodo non facile per voi nativi del segno.

Dopo una splendida Luna favorevole, l'astro argenteo tenderà ad andarvi contro, soprattutto in ambito sentimentale. Che siate single oppure no, l'umiltà sarà fondamentale in questi casi. Settore professionale nel complesso discreto, ma comunque sarà meglio non essere troppo ambiziosi. Voto - 6️⃣

Acquario: avete chiesto attenzioni nelle giornate precedenti, e con questo cielo finalmente potreste riuscirci. In ambito sentimentale questo potrebbe essere il momento adatto per movimentare e rafforzare il vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single, i rapporti sociali saranno migliori. Ottimo anche il lavoro grazie a Giove in congiunzione che saprà indicarvi la strada più adatta per raggiungere il successo.

Voto - 8️⃣

Pesci: settimana che inizierà senza troppe aspettative da parte vostra. Questo cielo non avrà molto da offrirvi dal punto di vista sentimentale, dunque meglio non pretendere troppo dalla vostra anima gemella. Per quanto riguarda i single non ci saranno grandi novità, e per questo sarà meglio attendere momenti migliori per mettere in pratica le vostre abilità da corteggiatori. Nel lavoro sarete piuttosto ottimisti, ma ricordatevi che è con i fatti che si va avanti. Voto - 6️⃣