L'oroscopo della giornata di martedì 12 ottobre vedrà piccole difficoltà sentimentali per l'Ariete a causa della Luna in quadratura, mentre per il Sagittario sarà un buon momento per le attività sociali. Giornata impegnativa al lavoro per i Gemelli, anche se dovrebbero riuscire a cavarsela, mentre Toro dovrà ancora fare i conti con Giove in quadratura. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 12 ottobre.

Oroscopo della giornata di martedì 12 ottobre 2021 segno per segno

Ariete: giornata di martedì un po’ difficile per voi considerato che la Luna si troverà in quadratura.

Venere rimane favorevole, ciò nonostante prendetevi il tempo che vi serve per intavolare conversazioni per voi importanti. Se siete single potrebbe esserci qualche piccolo malumore, ma vi riprenderete presto. Una giornata no capita a chiunque. Fare bene il vostro lavoro non è facile se non si hanno tutte le conoscenze necessarie, ma impegno e buona volontà non mancheranno. Voto - 6️⃣

Toro: settore professionale che vi vedrà ancora una volta alle prese con Giove in quadratura. Secondo l'oroscopo della giornata di martedì 12 ottobre però, ci sarà la Luna in trigono a aiutarvi, e portarvi un po’ di fortuna. In amore invece siete messi abbastanza bene al momento. Con il partner c'è intesa, e questo per voi sarà sufficiente per un rapporto che funzioni.

Se siete single i sogni romantici non mancheranno nella vostra mente. Voto - 7️⃣

Gemelli: un oroscopo che rimane convincente in ambito lavorativo. La giornata sarà impegnativa, certo, ma riuscirete a cavarvela grazie a Giove e Mercurio in buon aspetto, insieme a Marte e Saturno. Per quanto riguarda i sentimenti non pretendete di avere sempre ragione con il partner, inoltre non lasciate discussioni in sospeso.

Se siete single prendetevi più cura di voi stessi. Voto - 6️⃣

Cancro: cielo che tutt'a un tratto decide di voltarvi le spalle in questa giornata di martedì. La Luna sarà opposta dal segno del Capricorno, e in ambito amoroso potrebbe mancarvi un po’ di mordente, una motivazione per andare avanti. Se siete single alcune cose sembrano complicarvi, ma non dovrete perdere la speranza.

Nel lavoro se ci sono delle mansioni lasciate in sospeso, meglio portarle a termine. Voto - 6️⃣

Leone: la Luna lascia il segno amico del Sagittario, ciò nonostante rimarrà Venere a regalarvi ancora belle emozioni tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single siete pronti a sfoderare tutto il vostro fascino. Lavoro che andrà avanti nonostante tutto, ma anche se non siete particolarmente soddisfatti, ricordatevi che siete in una situazione migliore rispetto a qualche tempo fa. Voto - 8️⃣

Vergine: piccola ripresa in ambito amoroso grazie alla Luna in trigono, ma secondo l'oroscopo dovrete ancora faticare molto prima di avare un rapporto stabile.

Se però ci sono delle questioni da sistemare tra voi e il partner, queste stelle possono darvi una mano. Per quanto riguarda i cuori solitari cercate di recuperare i rapporti sociali con calma. Per quanto riguarda il lavoro siate più determinati nelle vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: oroscopo della giornata di martedì 12 ottobre in calo per voi a causa della Luna in quadratura. Nulla di grave considerata l'ottima stabilità della vostra relazione di coppia, ma non per questo significa che potete superare certi limiti. Se siete single e avete fatto nuove conoscenze, provateci pure, ma senza mettere il piede sull'acceleratore. In ambito lavorativo sarete molto indaffarati, ma pieni di soddisfazioni.

Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali positive per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale ci penserà la Luna a movimentare la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single potreste arrivare a sentirvi molto legati con una persona in particolare. Sul fronte lavorativo prima di agire valutate bene la situazione, e questo per voi è un punto di merito. Voto - 8️⃣

Sagittario: peccato per questa Luna che lascia il vostro segno, ma secondo l'oroscopo del 12 ottobre avrete ancora molto da dare per la vostra vita sentimentale con questa Venere in congiunzione. Che siate single oppure no, non vi lascerete di certo scappare occasioni romantiche, grazie anche al vostro carattere socievole.

Nel lavoro potrebbe essere il momento di allargare le vostre conoscenze e fare nuove esperienze professionali. Voto - 9️⃣

Capricorno: una splendente Luna arriverà nel vostro segno zodiacale in questo martedì. Dal punto di vista sentimentale il vostro rapporto sarà molto più romantico e piacevole, utile anche per provare a fare progetti per il vostro futuro insieme. Per quanto riguarda i single tornerete a sentirvi romantici, con quella voglia di vivere con il cuore che batte forte. Nel lavoro le collaborazioni potrebbero essere una buona idea per quei progetti impossibili da realizzare autonomamente. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale nel complesso valida per far valere i vostri sentimenti.

Il pianeta dell'amore tende a favorirvi, ma attenzione a non bruciare le tappe, né con il partner, né con la vostra fiamma qualora siete single. Per quanto riguarda il lavoro invece avrete la vostra solita lucidità mentale e determinazione che vi aiuterà a centrare il successo meritato. Voto - 8️⃣

Pesci: giornata di martedì leggermente migliore rispetto alle precedenti grazie alla Luna in sestile, ma ci sarà ancora molto da lavorare all'interno della vostra relazione di coppia. Se siete single sarà difficile tirare fuori il vostro romanticismo. Nel lavoro piccole soddisfazioni arriveranno, ma attenzione a quelle idee troppo azzardate che vorreste provare a sviluppare. Voto - 6️⃣