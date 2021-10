L'oroscopo della giornata di martedì 26 ottobre vede i nativi Pesci più naturali e spontanei dal punto di vista sentimentale, merito della Luna in buon aspetto, mentre Bilancia farà importanti progressi in ambito professionale. Questo cielo permetterà ai nativi Scorpione di parlare a cuore aperto e vivere al meglio la propria vita sentimentale, mentre l'esperienza aiuterà i nativi Ariete a fare di meglio al lavoro. Scopriamo più nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 26 ottobre.

Oroscopo e previsioni di martedì 26 ottobre 2021, segno per segno

Ariete: settore professionale altalenante nell'ultimo periodo, ciò nonostante in questa giornata avrete modo di ottenere discreti risultati grazie alla vostra esperienza e all'aiuto di Giove.

In ambito sentimentale la Luna in quadratura mette in difficoltà i rapporti con il partner, ma presto avrete modo di recuperare. Ricordatevi inoltre che Venere è ancora favorevole, dunque siate ottimisti e mai impulsivi. I single dovranno dare più voce in capitolo ai loro sentimenti. Voto - 6️⃣

Toro: ci sarà ancora qualche piccola problematica da sistemare in amore, ma secondo l'oroscopo di martedì 26 ottobre affronterete la giornata con tanto buon umore e insieme al partner riuscirete a superare ogni ostacolo. Per quanto riguarda i single potrebbero arrivare piacevoli sorprese. In ambito lavorativo alcuni progetti vi spaventano, questo sì, ma dovrete comunque dare il meglio di voi stessi se volete fare un buon lavoro.

Voto - 7️⃣

Gemelli: attaccare briga con chiunque non farà di voi una persona socievole. I rapporti sociali, o la vostra relazione di coppia, potrebbero andare meglio se dimostraste un po’ di umiltà in più. Settore professionale che invece continua a dare soddisfazioni grazie anche a un po’ di fortuna che vi offre il pianeta Giove.

Voto - 6️⃣

Cancro: in questa giornata Luna in congiunzione vi permetterà di manifestare al meglio i vostri sentimenti. Il vostro rapporto è solido, valido e sarà un buon momento per concentrarvi sui vostri progetti. Single siete ancora in tempo per dichiarare il vostro amore. In ambito lavorativo occhio ai possibili imprevisti che Mercurio pone dinanzi a voi.

Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale illuminata da un'ottima Venere in trigono dal segno del Sagittario. Secondo l'oroscopo della giornata di martedì 26 ottobre potrete contare su ottime stelle per vivere una splendida giornata insieme alla vostra anima gemella, in particolare se siete nati nella prima decade. Se siete single sarete sempre disponibili per le persone a cui tenete di più. Bene anche in ambito lavorativo grazie a Marte e Mercurio che vi aiutano a gestire tempo e risorse nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale nel complesso buona in questo martedì, ma sappiate che potete fare ancora di più. La Luna si trova in sestile e in amore potrete aspettarvi qualche emozione in più, ma nient'altro.

Se siete single sarà possibile fare nuovi incontri, ma dovrete saper gestire la situazione. Per quanto riguarda il lavoro Urano in trigono vi terrà attivi e vi permetterà di portare avanti i vostri progetti con un certo entusiasmo. Voto - 7️⃣

Bilancia: avrete modo di fare importanti progressi dal punto di vista professionale, in particolare grazie a Giove in trigono dal segno dell'Acquario che porta tante risorse. Mercurio, inoltre, porterà interessanti idee nella vostra mente. In amore la Luna in quadratura porta qualche piccolo malinteso tra voi e il partner, ciò nonostante Venere è favorevole e potreste riuscire a risolvere in fretta la situazione. Se siete single non mettete fretta al vostro cuore.

Voto - 7️⃣

Scorpione: sarà più facile per voi parlare con il cuore aperto quando la Luna si mette in una posizione così invitante. Godrete di un buon affiatamento di coppia perché il partner sarà in grado di capirvi al volo e voi farete lo stesso. Se siete single le stelle sono dalla vostra parte, dunque fate un bel respiro e proponete un appuntamento alla persona che vi piace. Settore professionale ancora altalenante, anche se qualche buon risultato inizia ad arrivare. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale che rimane particolarmente affiatata grazie a Venere in congiunzione. Vi avvierete verso una settimana fatta di belle emozioni e progetti di coppia da portare avanti insieme al partner.

Ci saranno tante cose da fare e voi non vedrete l'ora. Se siete single avrete modo di trovare la vostra felicità. In ambito lavorativo continuerete a ottenere grandi risultati, merito del vostro impegno e della vostra costanza, ma anche di un buon cielo che vi assiste. Voto - 9️⃣

Capricorno: un oroscopo di martedì 26 ottobre sottotono dal punto di vista amoroso. Con la Luna in opposizione dovrete fare attenzione a non essere troppo esigenti nei confronti del partner, soprattutto se il vostro rapporto al momento non è dei migliori. Se siete single l'esperienza vi suggerisce di pensarci almeno due volte a quello che volete fare. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in quadratura impone cautela nei vostri progetti, attenti alle scelte che prenderete.

Voto - 6️⃣

Acquario: sarà una giornata promettente per voi nativi del segno. In ambito amoroso Venere in sestile porta stabilità e romanticismo tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single sarete irresistibili agli occhi degli altri, ma anche voi potreste non resistere al fascino della vostra fiamma. Nel lavoro Giove porta idee e un pizzico di fortuna con i vostri progetti, mentre Marte e Mercurio si riveleranno di grande aiuto per sviluppare tante idee. Voto - 9️⃣

Pesci: configurazione astrale che vi vedrà più naturali e spontanei dal punto di vista sentimentale, grazie alla Luna in trigono dal segno del Cancro. I rapporti con il partner tenderanno ad ammorbidirsi e forse questo potrebbe essere l'inizio di una ripresa.

Siate dunque più comprensivi, ma soprattutto meno impulsivi e pretenziosi. Per quanto riguarda i single se fate delle nuove conoscenze approfondite questo nuovo rapporto, senza però essere troppo assillanti. Bene anche in ambito lavorativo, grazie a qualche piccola soddisfazione che arriverà nel corso della giornata. Voto - 7️⃣