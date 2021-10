L'oroscopo di martedì 5 ottobre sarà una giornata di crescita per i nativi del Capricorno, soprattutto in ambito sentimentale, mentre per i Gemelli sarà un periodo propizio sul posto di lavoro. Tattico e lungimirante, i nativi dell'Acquario sapranno come conquistare la clientela con idee davvero efficaci, mentre il Leone sarà pronto a fare dei passi in avanti in amore. Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 5 ottobre.

Oroscopo della giornata di martedì 5 ottobre 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale discreta per far valere le vostre emozioni.

Con i sentimenti ci saprete fare, e presto potreste prendervi qualche bella soddisfazione, con il partner, o con la persona che vi fa battere forte il cuore. Nel lavoro ottobre è iniziato in modo piuttosto turbolento, e questo cielo chiederà da parte vostra tanto impegno affinché i vostri incarichi procedano nella giusta direzione. Voto - 7️⃣

Toro: la sfera sentimentale in questa giornata sarà piuttosto piacevole per voi nativi del segno. La Luna mette armonia nel vostro rapporto, e Venere sta per togliersi da questa scomoda posizione. Potrebbero dunque esserci tutti i presupposti necessari per mettervi in mostra e creare momenti intensi con la persona che amate. Settore professionale ancora sottotono.

Ciò nonostante, anche se i buoni risultati mancano, potreste comunque mettere in moto la mente per cercare di buttare giù idee interessanti da sviluppare in un momento migliore. La Luna saprà sicuramente consigliarvi. Voto - 7️⃣

Gemelli: oroscopo della giornata di martedì 5 ottobre sottotono per voi. Quella voglia di amare, di condividere anima e corpo con la vostra anima gemella potrebbe venire meno ora che la Luna, e presto anche Venere, vi guarderanno storti.

Sarà il momento di far valere le vostre emozioni in modo diverso, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro invece il periodo continua ad essere propizio, con idee che arrivano al momento giusto, e tanta voglia di fare bene i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Cancro: giornata di martedì più che ottima per quanto riguarda i sentimenti.

Ci penserà la Luna in sestile a darvi una mano con la vostra relazione di coppia, ma anche voi single innamorati potreste finalmente riuscire a fare quel passo avanti tanto atteso. In ambito lavorativo meglio preferire la razionalità all'istinto, perché con Marte e Mercurio negativi il rischio di sbagliare è alto. Con i giusti ragionamenti, potreste riuscire a farcela. Voto - 8️⃣

Leone: mostrerete una grande maturità in questa giornata, soprattutto in ambito sentimentale. Sarete in grado di prendervi le vostre responsabilità con il partner, trovando un punto d'incontro, mettendo fine a questa piccola crisi causata da una Venere che sta per diventare favorevole. Se siete single potreste sentirvi pronti a fare un importante passo avanti.

In ambito professionale idee e energie ci sono, ciò nonostante dovrete saperle gestire bene per raggiungere discreti risultati. Voto - 8️⃣

Vergine: saranno le ultime giornate con Venere e la Luna favorevoli. Dal punto di vista sentimentale dunque sarà il momento di consolidare il vostro rapporto, e essere pronti a ogni difficoltà. Per quanto riguarda i single non serve a niente temporeggiare. Prendete coraggio e buttatevi. Nel lavoro sarete in grado di prendere le vostre decisioni in autonomia, e con un po’ di fortuna, potrebbe raggiungere i risultati previsti. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni zodiacali discrete per i nativi del segno. Sarà quasi una giornata di routine, ma sappiate che presto vi attendono momenti decisamente migliori.

In amore infatti il vostro rapporto scorrerà in armonia e tranquillità, ma sarà facile far scattare la scintilla della passione. Se siete single lascerete emergere tutte le vostre emozioni, senza nascondere nulla. Nel lavoro con un cielo così favorevole, arriverete a fine giornata trionfanti grazie a idee vincenti. Voto - 8️⃣

Scorpione: giornata di martedì ottima per i nativi del segno. In amore godrete ancora una volta della Luna e di Venere favorevoli, che vi permetteranno di provare forti emozioni. Se siete single non potrete nascondere ancora quello che provate. In ambito lavorativo affronterete la giornata con il giusto atteggiamento. In questo modo, potreste riuscire a fare qualcosa di buono, nonostante le stelle siano contro di voi.

Voto - 8️⃣

Sagittario: cielo non molto convincente in questo inizio di settimana, ma sappiate che il bello deve ancora venire. La Luna per il momento è contro di voi, e in amore v'impedisce di mettere in atto le vostre romanticherie. Per il momento dunque, prendetevi il vostro tempo per far sì che quando sarà il momento, sia tutto perfetto. Settore professionale che vi vedrà parecchio attivi e concentrati sui vostri obiettivi, merito in particolare di Giove e Mercurio. Voto - 7️⃣

Capricorno: risalita dal punto di vista sentimentale a partire da questo martedì. Con la Luna in trigono dal segno della Vergine, la vostra storia d'amore prenderà una piega differente, più matura, utile soprattutto se avete in mente importanti progetti.

Se siete single vi preparerete al meglio per fare nuove conquiste, soprattutto se siete nati nella prima decade. Sul posto di lavoro la vostra mentalità aperta vi permetterà di abbracciare nuove idee, previa attenta analisi. Voto - 8️⃣

Acquario: settore professionale eccellente secondo l'oroscopo del 5 ottobre. Il vostro atteggiamento tattico, razionale e lungimirante vi permetterà di fare delle scelte particolarmente azzeccate che le persone intorno a voi apprezzeranno molto. In amore non sarà una giornata particolarmente romantica considerato che Venere è ancora in Scorpione, ciò nonostante il suo passaggio nel segno del Sagittario è ormai imminente, dunque preparatevi a ridare vita alla vostra vita sentimentale.

Voto - 7️⃣

Pesci: un oroscopo sempre meno convincente dal punto di vista sentimentale. Venere sempre meno influente e la Luna negativa potrebbero far traballare il vostro rapporto, dunque siate in grado di bilanciare al meglio parole e sentimenti. Se siete single siete ancora in tempo per conquistare la persona dei vostri sogni. Cercate però di mantenere la calma. Nel lavoro non ci saranno novità di rilievo, ma sarete comunque in grado di fare bene il vostro lavoro. Voto - 6️⃣