L'oroscopo della giornata di mercoledì 6 ottobre prevede un periodo delizioso per il segno del Sagittario, forte di una bella Luna in sestile, mentre qualche piccola tensione in coppia potrebbe creare malumore per la Vergine. Scorpione sarà invitato a rivedere alcune questioni rimaste in sospeso, mentre Gemelli dovrà fare attenzione a gestire le proprie emozioni. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 6 ottobre.

Previsioni oroscopo mercoledì 6 ottobre 2021, segno per segno

Ariete: questo oroscopo tenderà a favorirvi in questa giornata.

In amore riceverete segnali chiari dalla vostra relazione di coppia, grazie a Venere in posizione sempre più favorevole. I single sapranno essere più ottimisti. Settore professionale nel complesso discreto. Non avrete ottimi risultati ovunque, ma delle certezze che significheranno tanto. Voto - 7️⃣

Toro: sentire il bisogno di cambiare aria vorrà dire essere disposti a riprendere in mano la vostra vita sentimentale. Questo cielo ha creato fin troppi grattacapi e secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 6 ottobre è il momento di rimediare. I single saranno più aperti con tutti. Nel lavoro Giove e Mercurio rimangono dissonanti, dunque attenzione alle scelte che andrete a prendere. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che potrebbe non essere più così splendente.

L'arrivo di Venere nel segno del Sagittario metterà in mostra tutti i limiti della vostra relazione di coppia. Sappiate gestire le vostre emozioni, anche perché potreste dire qualcosa che non pensate veramente. I single dovranno capire cosa provano esattamente prima di farsi avanti. Settore professionale nel complesso valido, anche se potrebbe esserci qualche distrazione di troppo.

Voto - 6️⃣

Cancro: portate avanti i vostri progetti lavorativi con impegno, nonostante questo cielo non abbia molto da offrirvi. Ciò nonostante, evitate di strafare. In amore fare un regalo in più al partner non vi costerà nulla: creerà belle emozioni e vi aiuterà a tenere alta l'intesa di coppia. Se siete single tutte le vostre attenzioni saranno rivolte alla vostra fiamma, per questo motivo potreste fare qualcosa in più per riuscire ad avvicinarvi.

Voto - 8️⃣

Leone: carriera lavorativa che ancora fatica a decollare. Se ancora non avete raggiunto i vostri obiettivi, non dovrete essere duri con voi stessi: pazientate e presto la situazione cambierà. Per quanto riguarda i sentimenti, la Luna in Bilancia vi rende fortunati in amore, sia che siate innamorati, sia che siate single. L'arrivo di Venere in trigono dal segno amico del Sagittario, inoltre, vi aiuterà a migliorare il vostro fascino e a non passare inosservati. Voto - 7️⃣

Vergine: sfruttate al meglio quest'ultima giornata di Venere favorevole, perché secondo l'oroscopo potrebbero non esserci altre occasioni. Questo cielo sta già portando qualche piccola incomprensione, dunque attenti a non causare malumori.

Se siete single è importante al momento lavorare sulla vostra immagine. In ambito lavorativo osare potrebbe aiutarvi a risalire e ottenere risultati migliori, ma pensate sempre di valutare eventuali rischi. Voto - 6️⃣

Bilancia: non lascerete nulla in sospeso in questa giornata, soprattutto in ambito professionale. Questo cielo rimane l'ideale per sviluppare idee vincenti e nulla potrà fermarvi. In amore Venere si sposta in una posizione decisamente favorevole e vi permette di vivere ancora per molto tempo dolci emozioni insieme alla persona che più amate. Voto - 9️⃣

Scorpione: avrete come l'impressione che qualcosa non vada più come prima, soprattutto in amore. Nulla di grave in fondo, perché tra voi e il partner rimane tanta serenità.

Ciò nonostante, in amore non lasciate delle questioni in sospeso. Se siete single vi sentirete bene con voi stessi e qualche buona notizia potrà solo farvi sentire meglio. Nel lavoro stanchezza e un po’ di delusione si faranno sentire per via dei risultati che non arrivano. Giove in quadratura vi mette in difficoltà, ma per il momento dovrete avere pazienza. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo davvero delizioso per voi nativi del segno. L'oroscopo della giornata di mercoledì 6 ottobre riserva per voi momenti d'oro insieme alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single è un bel periodo per parlare d'amore. Nel lavoro tutto procede in modo fluido e sereno e con gli ottimi risultati che arrivano non potrete essere più che soddisfatti.

Voto - 9️⃣

Capricorno: configurazione astrale non ottimale per quanto riguarda i sentimenti. I piccoli problemi ci sono in tutte le storie d'amore, ma sono fatti per essere risolti e con un po' d'impegno potreste farcela. Se siete single tentare nuove strade potrebbe essere una buona idea per trovare la persona dei vostri sogni, ma non sperate in risultati immediati. Nel lavoro, se affronterete la giornata con il giusto umore e ottimismo, potreste ottenere risultati sopra la media e trovare più facilmente una soluzione ai vostri problemi. Voto - 7️⃣

Acquario: Venere finalmente smette di darvi fastidio diventando favorevole. Secondo l'oroscopo di mercoledì, potrebbe essere il momento giusto per sfoderare il vostro charme, soprattutto se siete single e volete fare conquiste.

Mostrate maggiore responsabilità, soprattutto se la vostra relazione ha attraversato una crisi. Settore professionale ancora una volta eccellente, merito in particolare di Giove nel segno. Voto - 8️⃣

Pesci: con questo cielo, che di punto in bianco diventa negativo quasi come un fulmine a ciel sereno, le cose in amore potrebbero non essere più come prima. Quel vostro modo di essere romantici potrebbe venire meno, ma se le cose tra voi e il partner non dovessero funzionare, la prima cosa da fare sarà cercare di essere comprensivi e capire cosa non va. Per quanto riguarda il lavoro un po’ di spirito d'iniziativa in più non guasterebbe. Voto - 6️⃣