L'oroscopo della giornata di sabato 23 ottobre prevede l'inizio di un weekend tutto in ripresa per i nativi Gemelli, grazie alla Luna nel segno, mentre per l'Ariete arriva una giornata diversa dal solito. Sagittario farà meglio a non avere aspettative troppo alte, perché potrebbe ricevere qualche delusione, mentre Venere renderà le questioni di cuore più dolci per i nativi Bilancia. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 23 ottobre.

L'oroscopo della giornata di sabato 23 ottobre 2021 segno per segno

Ariete: sarà un fine settimana piacevole e diverso dal solito per voi nativi del segno.

La Luna in sestile vi rende più allegri e attivi, soprattutto in amore, mentre Venere penserà a non far mancare il romanticismo tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single basta farvi domande, perché è arrivato il momento di agire. Per quanto riguarda il lavoro stanchezza e stress si faranno sentire, ciò nonostante Giove v'incita a non arrendervi. Voto - 8️⃣

Toro: un oroscopo tutto sommato positivo per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale potrete contare su una certa stabilità di coppia, e in caso di errori, sarete in grado di rimediare. Per quanto riguarda i single, avrete bisogno di sentirvi indispensabili per qualcuno. In ambito lavorativo se davvero ci tenete a risalire, potrebbe essere necessario qualche sacrificio, come ad esempio fare le ore piccole per completare un progetto.

Voto - 7️⃣

Gemelli: inizia un weekend con la Luna nel segno secondo l'oroscopo del 23 ottobre. In ambito sentimentale potrebbe essere il momento di recuperare, di sentirsi più vicini al partner. Se siete single recuperare un rapporto d'amicizia per voi significherà tanto. Nel lavoro continuerete a fare bene il vostro lavoro, solo che in questa giornata sarete più attivi e ottimisti, senza quel broncio avuto nelle giornate precedenti.

Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali positive per voi nativi del segno. In amore le cose tra voi e il partner vanno abbastanza bene, anche se a dirla tutta un pizzico di romanticismo in più non vi farebbe male. Per quanto riguarda i single riuscirete a interagire meglio con la persona che vi piace. Per quanto riguarda il lavoro è il momento di lasciarsi andare a progetti e questioni che vi state trascinando da troppo tempo.

Voto - 7️⃣

Leone: meno difficoltà e più romanticismo in questa giornata di sabato secondo l'oroscopo. In amore che siate single oppure no, non smettete mai di essere voi stessi, perché è così che le persone che vi vogliono davvero bene riusciranno a apprezzarvi. Per quanto riguarda il lavoro il passo avanti l'avete fatto, e ci sarà un po’ di stabilità in più. Ora però è il momento di non cadere nuovamente e consolidare la vostra posizione. Voto - 8️⃣

Vergine: prendetevi più cura di voi in questa giornata. Secondo l'oroscopo di sabato 23 ottobre, contare sugli altri con questa Luna in quadratura sarà quasi impossibile, per cui meglio non preoccuparsene più tanto per ora. In ambito lavorativo rimanete concentrati sui vostri progetti, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 6️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vedrà la Venere e Luna in buon aspetto per voi. Le questioni di cuore saranno molto più semplici da gestire per voi, vivendo momenti davvero emozionanti con le persone a cui tenete di più, single oppure no. Per quanto riguarda il lavoro non si escludono novità, ma voi per il momento sarete concentrati sui vostri progetti, al momento più importanti. Voto - 9️⃣

Scorpione: si apre un fine settimana piacevole dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. La Luna non vi disturberà più, e in amore saprete come risollevare il morale del partner ed essere felici insieme. Per quanto riguarda i single non aspettatevi grandi sorprese, ciò nonostante vivrete la giornata in modo piuttosto allegro e con ottimismo.

Nel lavoro tenderete a non uscire dai binari, cercando di svolgere le vostre mansioni così come vi sono state richieste di fare. Voto - 7️⃣

Sagittario: Luna in opposizione che potrebbe mettervi in difficoltà secondo l'oroscopo della giornata di sabato 23 ottobre. Per quanto riguarda i sentimenti in particolare, meglio non avere aspettative troppo alte, single oppure no, perché potreste rimanere delusi. Su con la vita però, perché Venere rimane favorevole. Una giornata no capita a tutti, l'importante è saper rialzarsi. Per quanto riguarda il lavoro continuerete a essere propositivi e con una certa intraprendenza. Voto - 7️⃣

Capricorno: un cielo nel complesso discreto per voi nativi del segno. In ambito sentimentale brillanti e fantasiosi come siete, avrete sempre qualche piacevole idea da condividere con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda i single, avrete voglia di condividere il vostro tempo e interessi con i vostri amici, ma se doveste incontrare persone nuove, ben venga allora. Nel lavoro Marte e Mercurio negativi potrebbero farvi litigare con un cliente o collega, dunque sarà meglio fare attenzione. Voto - 7️⃣

Acquario: particolarmente effervescenti nel corso di questo sabato, soprattutto voi single. Con questa Luna in trigono e una bella Venere in sestile, la voglia di vivere esperienze nuove si farà sentire, godendovi ogni momento. Se invece siete già impegnati, riconoscerete l'entusiasmo negli occhi del partner, vivendo splendidi momenti insieme. Molto bene anche nel lavoro, grazie a Marte e Mercurio che portano idee e energie, e a Giove e Saturno favorevoli che vi daranno risorse a sufficienza per i vostri progetti.

Voto - 9️⃣

Pesci: in questo periodo non riuscirete a fare meno di essere critici e poco allegri secondo l'oroscopo. Con la Luna e Venere sfavorevoli inoltre, vivere belle emozioni in coppia sarà quasi impossibile. Se siete single con il vostro carattere freddo, difficilmente qualcuno verrà a scaldarvi. Cercate di essere più aperti. Un po’ meglio in ambito lavorativo, forse perché non ci sarà nessuno a disturbarvi, a costringervi a uscire dalla vostra comfort zone. Voto - 5️⃣