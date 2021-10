Una nuova settimana è alle porte, quali saranno i presagi degli asti e delle stelle per le prossime giornate? Il Plenilunio porta energia e vitalità ai nati sotto il segno della Vergine, mentre accende di passione i Pesci. È un buon momento in ambito lavorativo per i Gemelli, che possono puntare in alto e ottenere belle soddisfazioni. La Bilancia farebbe bene a porgere l'altra guancia. Di seguito l'Oroscopo completo della settimana, da lunedì 18 a domenica 24 ottobre 2021, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche settimanali dal 18 al 24 ottobre 2021

Ariete: la settimana inizia in maniera sottotono per il fisico. Meglio gestire con cautela le energie e prestare attenzione alla guida. È un buon momento per gli investimenti e le compravendite. Il sole amico vi protegge nel weekend.

Toro: le giuste intuizioni potrebbero guidare l’inizio di questa settimana, produttiva e vantaggiosa per la sfera lavorativa e la carriera. In amore sarebbe meglio non intestardirvi. Ottima la salute.

Gemelli: le stelle vi proteggono e vi consigliano di puntare al massimo. In ambito finanziario occorre un attento bilancio ed evitare le spese non necessarie. Le stelle del weekend lasciano presagire due giornate romantiche e passionali.

Cancro: l’oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate difficili per la sfera lavorativa, dove potrebbero nascere delle sfide o presentarsi dei nemici. Il fisico è soggetto a dei cali di energie e momenti sottotono. Sole bellissimo nel weekend.

Leone: un Plenilunio sensuale riscalda le prime giornate della settimana.

Nella sfera pratica tutti i nodi potrebbero venire al pettine, se c’è qualcosa da chiudere è meglio farlo adesso. Incontri nel weekend.

Vergine: gli influssi del Plenilunio portano una gran voglia di fare. Energia e determinazione non mancano al segno, che può dare molto in ambito lavorativo e per quanto riguarda la sfera pratica.

Amore romantico.

Bilancia: è il momento di porgere l’altra guancia. Se ci sono state delle complicazioni nei rapporti con gli altri, le stelle consigliano di fare il primo passo al fine di risolverle. Bene gli affari.

Scorpione: la settimana inizia con uno sguardo concentrato sugli affari e la sfera lavorativa. È un buon momento per chi è alla ricerca di un lavoro, ma anche per gli studenti. Complicazioni con un ex. Bene il fisico.

Sagittario: l’oroscopo della settimana lascia presagire un Plenilunio romantico. Ai richiami dell’amore sarà difficile resistere e in fondo non vi è alcun motivo per opporsi a questa chiamata. Il sole ottimista protegge le collaborazioni lavorative.

Capricorno: la settimana inizia con qualche ostacolo per quanto riguarda il lavoro.

Il Plenilunio inviata alla cautela dal punto di vista fisico. Al contrario l’amore è protetto da un cielo sereno e luminoso.

Acquario: la settimana inizia con qualche grattacapo per quanto riguarda gli affari e la sfera lavorativa. È un momento sereno in ambito familiare e anche l’amore è protetto da ottime stelle. Alti e bassi per il fisico.

Pesci: un Plenilunio vivace guida l’amore e muove verso di voi l’anima gemella. Nel lavoro vorreste tutto e subito, invece avrete ancora molto da fare. Portate pazienza. Il sole amico porta energia e voglia di fare.