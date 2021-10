L'Oroscopo della prossima settimana fino al 17 ottobre si presenta un pochino sottotono per alcuni segni zodiacali. Non è facile affrontare l'autunno, il freddo e il grigiore del cielo. Seguendo gli aspetti astrali sarà possibile cavare il meglio da queste prossime giornate. In linea generale mancheranno imprevisti, malanni, rallentamenti, ma ci sarà spazio anche per il calore familiare e casalingo, per l'amore di coppia e per i progetti. Sarà una settimana da incentrare esclusivamente sul proprio benessere fisico e mentale. Amore, lavoro, soldi, investimenti, amicizie, salute: passiamo in rassegna le previsioni delle stelle dall'11 al 17 ottobre 2021.

Oroscopo dall'Ariete al Cancro

Ariete - Settimana di attese e imprevisti. Le vostre speranze saranno tante, in quanto qualcosa bolle da tempo nel vostro pentolone. Vorreste poter tornare indietro nel tempo, magari per prendere un'altra decisione e provare a non fare certi sbagli. Nella vita occorre un pizzico di coraggio, talvolta correre dei rischi è necessario per auspicare ad un cambiamento. Quello che è stato è stato, cercate di voltare pagina e di costruirvi dei nuovi sentieri da percorrere: chi fa da sé fa per tre, inoltre, non è mai troppo tardi! Coloro che lavorano in proprio oppure attendono dei riscontri, in settimana dovranno cercare di distrarsi e terminare quelle attività lasciate in stand-by.

A livello amoroso, si può dire che alcune coppie e i single stanno vivendo un periodo fiacco.

Toro - Un'intrigante situazione sarà da mettere in conto in questa settimana. Un problema fisico potrebbe darvi noie, quindi cercate di non strafare. Per qualche nativo di questo segno si prospettano delle giornate noiose e soprattutto ''sbadigliose''.

Sarete molto assonnati e faticherete a concentrarvi o a mettere i piedi fuori dal letto. Tutto ciò rischierà di compromettervi sul piano lavorativo/scolastico, perciò attenzione. Occhio anche al cambio di stagione, in questo periodo è piuttosto facile beccarsi l'influenza o un qualche acciacco fisico. Cercate di dormire di più e di curare l'alimentazione.

Non dovrete allarmarvi troppo se perderete dei capelli: è la stagione delle castagne!

Gemelli - Settimana da dedicare al recupero psicofisico. Dopo un avvio d'autunno pesante e specialmente rallentato, finalmente qualcosa si movimenterà. In famiglia qualcuno potrebbe non stare bene e quindi sarete in forte apprensione. Tuttavia le stelle invitano a non allarmarsi più di tanto e di portare pazienza. Una situazione potrebbe darvi del filo da torcere, ma con l'aiuto di quelle persone fidate, riuscirete a venirne a capo. I problemi finanziari vi perseguitano, tutto è aumentato e non saprete più dove sbattere la testa pur di riuscire a sbarcare il lunario. Prendete in considerazione un'attività extra.

Incontrerete una persona che non vedevate da molto tempo e apprenderete un interessante aneddoto.

Cancro - Non sapete più che cinghie stringere visto che ormai avete rinunciato a tutto e faticate lo stesso ad arrivare a fine mese. Aspettatevi una settimana con qualche uscita in più, ma non scaricate le vostre frustrazioni sul partner o sui familiari. Ottobre sarà un mese di ricostruzione e di profondi cambiamenti. Qualcosa legato al vostro futuro prenderà la direzione attesa, ma qualcuno potrebbe non essere contento anche se voi sarete al settimo cielo. Sarà una settimana importante per dare un degno finale a quei progetti che avete intrapreso tempo fa. Volere è potere, perciò prendete in considerazione solamente i vostri interessi per poter avanzare.

Siete sempre altruisti e ciò non vi ha portato a niente di buono, dunque, cambiate marcia e siate più egoisti!

Previsioni astrologiche della settimana, l'oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Siete un segno altruista e sensibile, perciò spesso avete incassato delle amare delusioni. Le stelle invitano a prendervi del tempo, in questo mese di ottobre, per fare una bella pulizia interiore. La vostra mente risulta essere completamente ingarbugliata, dunque, cercate di rallentare almeno in questa settimana decisiva. In amore non è sempre tutto rose e fiori, ma non scaricate le vostre frustrazioni sul partner. In famiglia potrebbero emergere tensioni e allontanamenti. Per quanto riguarda la sfera lavorativa e finanziaria, gli astri invitano alla cautela.

Verso dicembre vi ritroverete a sborsare denaro per far fronte a numerose spese, perciò: segno avvisato, mezzo salvato!

Vergine - Aspettatevi una settimana sottotono, in cui vi sentirete stanchi, assonnati e poco coinvolti. I primi freddi vi travolgeranno, quindi attenzione ai malanni autunnali. Chi lavora, potrebbe accusare il colpo tipico dei mesi freddi. Da un po' di tempo non state attraversando un periodo positivo riguardo i sentimenti, la famiglia e il denaro. Proprio quest'ultimo sembra essere la causa dei vostri malumori. Magari sbarcate a malapena il lunario e gli ultimi aumenti vi stanno facendo disperare perché non sapete più dove sbattere la testa. Gli astri invitano a mantenere la calma e a cercare un'altra soluzione.

Prendete in considerazione un part-time oppure offrite dei servizi a pagamento. Tenete duro, dopo questa tempesta spunterà il sole!

Bilancia - Settimana da campioni per voi che tornerete a marciare verso il senso giusto. Dopo un periodo di alti e bassi, in cui avete dovuto fare i conti con imprevisti, stangate e solitudine interiore, finalmente riemergerete dal fondo. Una persona a voi cara si rivelerà fondamentale, specialmente per il bene che prova nei vostri confronti e la lealtà. L'autunno tende a deprimere gli animi, ma cercate di sfruttare questa stagione per tuffarvi in quei progetti che avete a lungo rinviato. In famiglia sarà necessario il vostro ausilio, quindi non tiratevi indietro.

Necessiterete di denaro e quindi studierete un valido piano volto ad incrementare le entrate. Con il partner, lasciatevi andare perché la passione fa bene alla mente.

Scorpione - Settimana a dir poco stressante per voi che amate il caldo e le belle giornate. Vi sentirete molto appesantiti, faticherete ad aprire gli occhi al mattino. Il freddo vi congelerà le idee e la voglia di fare. Questo malumore sarà accresciuto dal difficile periodo economico e familiare che state attraversando da un po' di tempo. Ad ogni modo cercate di non abbandonarvi al pessimismo e rimboccatevi le maniche. Ogni medaglia ha una doppia faccia, perciò dietro ad un aspetto negativo c'è sempre un risvolto positivo, ma sta a voi scovarlo.

Delle frequentazioni incominciate in estate rischieranno di naufragare mentre chi sta insieme da molto tempo, vivrà un periodo costellato di dubbi e litigi. Con i figli o i genitori anziani, occorrerà essere indulgenti e pazienti.

L'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Dopo un'estate vitale e adrenalinica, ecco che la stagione autunnale si rivelerà completamente fiacca. In questa settimana trascorrerete dei giorni noiosi, ma qualcosa di eccitante sarà da mettere in conto. Aggiornatevi! Sfruttate questo periodo per lasciarvi alle spalle il vecchio e preparatevi ad accogliere le modernità. Non siate chiusi di mente e non giudicate nessuno. Mantenere alta la curiosità aiuta a tenere a distanza il decadimento mentale.

Incontrerete una persona che prova del forte interesse nei vostri confronti: chi sarà mai? In cucina lasciatevi ispirare dai colori dell'autunno e liberate la fantasia. Test, verifiche o colloqui.

Capricorno - Dovrete correre moltissimo in questa settimana in cui avrete la Luna a darvi del filo da torcere. Sarete irascibili e quindi rischierete di contrarre discussioni accese e interminabili. Se possibile, contate fino a 10 prima di aprire bocca e trattenete ogni giudizio malpensante. Aria di maretta nella sfera familiare e sentimentale. Alcune sfortunate frequentazioni, nate durante il periodo estivo, si avvieranno verso il tramonto. Imprevisti spiacevoli sui mezzi di trasporto pubblici. Prendetevela con calma in questo lungo autunno.

Portate a termine quel progetto che avete lasciato in stand-by nel corso dell'estate.

Acquario - Sarà una settimana speciale, perché le stelle dicono che qualcosa di meraviglioso si manifesterà. Un vostro progetto potrebbe finalmente vedere la luce e i relativi risultati non tarderanno ad arrivare. Sarà bene sfruttare questa settimana per sostenere colloqui, rifarsi il look oppure affrontare operazioni e test. Se le mattinate cominceranno con il pieno di energie, a partire dal pomeriggio potreste sentirvi stanchi e svuotati. Prendetevela comoda, mettete il vostro benessere al primo posto per tutta la durata del mese. Qualcuno potrebbe porgervi una critica, se essa sarà costruttiva non offendetevi e cercate di migliorare altrimenti, in caso contrario, andate per la vostra strada senza perdere tempo dietro ai soggetti pessimisti e denigratori.

Pesci - Aspettatevi una settimana con il malumore alle stelle. Agli occhi altri risulterete presuntuosi e questo rischierà di mettervi in una pessima posizione. A lavoro, fate buon viso a cattivo gioco, non pretendete di saperne più degli altri. Una persona a voi cara si è sentita delusa da un vostro passato comportamento e non riesce a passarci sopra. Prossimamente all'interno del nucleo familiare ci saranno delle discussioni e separazioni, un membro potrebbe andarsene per la sua strada. Pensate di più a voi stessi senza aspettarvi niente dagli altri: chi fa da sé fa per tre. Guardatevi attorno e chiedetevi se state marciando sulla giusta strada o se dovete fare dei cambi di percorso. Noterete qualcosa che vi è sempre sfuggita.