L'Oroscopo dal 25 al 31 ottobre è pronto a rivelare come si chiuderà l'ultima settimana del mese più travagliato dell'anno. Partiamo subito dicendo che ci saranno dei cambiamenti che rischieranno di ripercuotersi su mente e corpo. Non mancheranno serate all'insegna dello svago, magari in compagnia di persone piacevoli e divertenti.

La settimana partirà con il piede giusto grazie alla disposizione della Luna in Cancro fino al mattino di giovedì 28 ottobre. Da giovedì a sabato pomeriggio l'astro argentato soggiornerà nel Leone, incrementando l'audacia e l'intraprendenza.

Il weekend sarà poetico grazie alla Luna calante in Vergine, che porterà sensualità e voglia di partire e tornare bambini.

Amore, lavoro, salute, soldi, benessere, amicizie, scopriamo cosa hanno in serbo gli astri attraverso le previsioni della settimana segno per segno.

Oroscopo, la settimana dall'Ariete al Gemelli

Ariete - Sarete altamente influenzati in questa settimana un po' ambigua. Qualcosa che vi incute timore continuerà a darvi del filo da torcere, ma le stelle invitano a lasciarsi andare. Tra giovedì e sabato mattina avrete tutte le carte in regola per rompere quei soliti schemi e provare a cambiare la vostra routine oppure a chiudere quella relazione malsana che da tempo vi state ostinando a portare avanti con molta sofferenza.

Il weekend porterà chiarezza e svago, ma attenzione a non fare le ore piccole, anche se sarà impossibile soprattutto nella domenica di Halloween. Qualcuno potrebbe invitarvi a uscire, pensateci bene prima di accettare.

Prendervi cura della vostra alimentazione sarà fondamentale, specie se state seguendo una terapia o state combattendo una battaglia che vi augurate di vincere.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Non trascurate il sonno, anche se con il passare degli anni avete iniziato a dormire un po' meno.

Toro - Settimana altalenante in cui il vostro umore fa su e giù. State attraversando un periodo alquanto incerto, sia a livello economico che di salute e tutto ciò non fa altro che ripercuotersi sulla vostra mente. Magari avete bisogno di un aiuto, ma siete troppo orgogliosi per rivolgervi a qualcuno.

L'unione fa la forza mentre l'orgoglio fa il fallimento, perciò non indugiate più e chiedete una mano a una persona fidata oppure un supporto a un professionista. Imparate a mettere voi stessi prima di ogni cosa, perché solamente con un po' di sano egoismo si può stare bene ed essere felici, portando benessere anche a chi vi sta accanto.

Nel fine settimana le coppie più spontanee si concederanno un paio di giorni fuori, mentre i single organizzeranno qualcosa come ad esempio andare a ballare oppure al cinema a vedere un film pauroso.

Gemelli - Tutte quelle questioni in sospeso troveranno la via della risoluzione e questo sortirà effetti positivi sulla vostra mente. Quando la mente sta bene anche il corpo ne beneficia, per tale ragione cercate di coltivare delle sane abitudini come mangiare cibi di stagione, bere più acqua possibile, fare meno vita sedentaria, respirare aria fresca, dormire abbastanza e passeggiare tra la natura.

Questa sarà una settimana movimentata, esattamente come piace a un nativo dei Gemelli. Siete un segno attivo, a volte faticate a concentrarvi su una singola cosa perché siete presi da tutt'altro o vi sforzate a completare un singolo compito oppure spezzettate tutti i vostri obiettivi e cercate di eseguirli nell'arco della stessa giornata. Ciò che conta sono i risultati sul lungo tempo, perciò non demoralizzatevi!

Il weekend sarà estremamente elettrizzante, qualcuno si ritroverà a uscire con gli amici e i cuori solitari faranno delle conoscenze passionali. Le coppie di lunga data sembrano stanche del proprio partner, ma l'amore è un incontro a due perciò è bene trovare dei compromessi e rispettare i propri spazi.

Previsioni astrali della settimana, oroscopo dal Cancro alla Vergine

Cancro - La prevenzione non è mai abbastanza e questo vale in tutti i campi. Durante la settimana copritevi per bene e fate attenzione ai colpi di freddo. Curate anche l'alimentazione, ultimamente state bevendo poca acqua, esagerando con gli zuccheri. Di recente qualche nativo di questo segno si è sottoposto a qualcosa che ha provocato un grosso scombussolamento interiore, ma il peggio si può dire passato e ora è tempo di rialzarsi e uscire allo scoperto. Sarete molto richiesti in questa settimana che inizierà con la Luna nel vostro segno. Amore e romanticismo non mancheranno sia per le coppie di lunga data, che magari si sono trascurate un po', che per i single timidi.

Accettate un invito e non temete i rifiuti. Siate voi stessi e tutto andrà a gonfie vele.

Una persona del vostro passato si riaffaccerà alla vostra vita, ma non cadete nel suo tranello perché il lupo perde il pelo ma non il vizio. Portate avanti quei progetti che avete in cantiere, non cedete alla tentazione di procrastinare: sarà la vostra rovina! Ogni età è speciale.

Leone - L'oroscopo dell'ultima settimana di ottobre sprona a mettere la marcia al massimo. Le coppie che hanno subito un torto potranno finalmente prendere una decisione definitiva. I single hanno degli ammiratori segreti, ma i tempi di oggi non sembrano favorire i flirt reali e questo scoraggia moltissimo. A ogni modo avrete una settimana affaccendata in cui vi sembrerà di essere inghiottiti dalla routine.

La stabilità spesso viene data per scontata, per poi desiderarla quando la si perde. Se proprio volete movimentare la vostra esistenza, allora seguite dei corsi, uscite, accettate un invito oppure intraprendete quel percorso che sinora avete sempre respinto.

I pomeriggi dei Leone fileranno davanti a uno schermo, magari in compagnia di una bella soap opera o una serie tv altamente appassionante. Qualcuno o qualcosa di piacevole giungerà al vostro cospetto dandovi nuovi obiettivi e tanta determinazione. Weekend importante, accadrà qualcosa!

Vergine - La settimana inizierà con tante novità, nell'aria si respirerà eccitazione. Avrete dei progetti in cantiere e vi recherete a fare shopping, ma occhio al denaro!

In questo periodo i consumi sono incrementati e persino internet vi sta dando del filo da torcere. Non sapete più cosa tagliare, ma risparmiare non è sempre la soluzione più appropriata. Cercate una strada alternativa come un part time, oppure sviluppate nuove abilità e avanzate proposte di miglioramento. Potreste anche offrire delle consulenze/lezioni private, specie se siete forti nel vostro campo professionale. Chi la dura la vince, perciò non arrendetevi. Gli ostacoli che si incrociano nel cammino della vita servono a rafforzare le proprie capacità: non siete soli.

Venerdì e sabato vi sentirete tenaci e testardi, inoltre trascorrerete un weekend particolarmente intenso. Le amicizie vanno coltivate a qualsiasi età, non precludetevi niente e non accampate scuse.

Un parente potrebbe mettersi in contatto con voi, mentre un eventuale partner potrebbe anche farvi una proposta curiosa.

L'oroscopo dalla Bilancia al Sagittario

Bilancia - Siete un segno caparbio, ma al contempo insicuro. Le coppie che hanno obiettivi comuni da raggiungere dovrebbero imparare a cooperare, altrimenti qualcosa rischierà di andare storto! Si prospettano delle giornate molto elettrizzanti, ma occhio alla distrazione che potrebbe giocarvi un brutto tiro. In famiglia si respirerà un'aria tranquilla, approfittatene. Avrete modo e tempo di organizzare qualcosa di speciale da fare nel weekend e vivrete delle serate passionali assieme alla persona amata. Per quanto riguarda il lavoro, chi è disoccupato farà bene a impegnarsi nel cercare un'occupazione.

Prendete in considerazione piccoli lavoretti e perfezionate le vostre abilità, anche tornare a studiare potrebbe aiutarvi a migliorare le vostre prospettive future. L'età non è affatto un impedimento, perciò non autosuggestionatevi in questo modo.

In famiglia dovrete essere diplomatici, perché si prevedono capricci e litigi fastidiosi. Evitate di imporre il vostro punto di vista, ognuno ha diritto ad avere la propria opinione. Qualcosa di bello e inaspettato vi farà sorridere!

Scorpione - Il buongiorno si vede dal mattino e voi lo vedrete senz'altro in questa prima parte della settimana che comincerà con il piglio giusto. Sarete pieni di sprint e vitalità, questa energia finirà per contagiare chiunque vi stia accanto.

Chi studia o lavora incontrerà della gente nuova e allaccerà utili contatti. Una lettura provvidenziale vi spronerà a raggiungere i vostri scopi, perciò non sottovalutate niente. Tra i vostri colleghi o compagni di scuola ce n'è qualcuno che non tollerate o che si diverte a infastidirvi. Prendete posizione e non lasciatevi intimorire dagli altri. Eventuali crisi potranno essere superate e finalmente riuscirete a scrollarvi di dosso le brutture passate.

Chi è in pensione non deve commettere lo sbaglio di sottovalutarsi e lasciarsi andare. Prendete in pugno la vostra vita e conditela di hobby, viaggi, amicizie e sorrisi. L'amore non ha età così come il successo e la carriera! Occhio al mal di testa o ai dolori articolari che tendono a colpirvi con più frequenza con il freddo.

Sagittario - Vi aspettano giornate più che positive all'interno della coppia. In famiglia spesso vi sentite incompresi, ma sembra esserci qualche altro problema di fondo. Forse siete in una fase di transizione, delle situazioni o dei sentimenti sono cambiati e magari non vi rispecchiate più nei pensieri di qualche tempo fa. Non preoccupatevi più di tanto e abbracciate questa variazione. Non rematevi contro altrimenti sarete esclusivamente voi stessi la causa della vostra infelicità. Chi ama cucinare in settimana si divertirà a sperimentare qualcosa di nuovo. La creatività raggiungerà livelli a dir poco stellari, così come l'originalità. Nei momenti difficili siete soliti liberare la fantasia e cercare di sopravvivere alla tempesta.

Attenzione agli imprevisti e a non prendere troppo freddo, non si lesina sulla salute. Per quanto riguarda la professione qualcuno vorrebbe un aumento della busta paga ed è pronto ad accollarsi ulteriori mansioni.

Previsioni dell'oroscopo dal Capricorno al Pesci

Capricorno - Settimana abbastanza lenta e fiacca. Sarà bene fermarsi un po' e accettare la pausa. Non tutto vi andrà bene, ma non dovrete fare i capricci. Un programma a cui tenete molto potrebbe andare in fumo, lasciandovi profondamente delusi. Guai a scoraggiarsi davanti agli ostacoli, perché lottando continuamente si rafforza il carattere e si arriva a conquistare la vetta del successo e della felicità. Qualche nativo del Capricorno potrebbe guardarsi indietro e pentirsi di non essere stato abbastanza tenace da perseguire un certo obiettivo, ma il passato è passato! Dovrete cercare di rimanere il più possibile focalizzati sul presente, solo così potrete costruirvi un futuro sereno e appagante. In amore le coppie di lunga data sembrano un po' scadute, cioè all'interno della relazione si respira un'aria annoiata e stantia: cercate di ravvivare le cose oppure tagliate i ponti e voltate pagina.

Sarà bene prendersi più cura del proprio corpo in queste giornate freddissime e intense, cercate di non fare troppo tardi altrimenti rischierete di pagarne le conseguenze. Coltivare degli hobby aiuta a scaricare lo stress.

Acquario - Avrete a che fare con una settimana importante, specie sul fronte lavorativo e professionale. Giungeranno i primi risultati o risposte e finalmente scoprirete se ciò che avete vissuto in questi ultimi anni ha dato i suoi frutti. Coloro che si ritrovano senza un progetto tra le mani, dovranno cercare di comprendere che cosa vogliono veramente dalla vita. Non dovrete guardare ed emulare gli altri. La Luna in Leone vi metterà le ali e nel weekend riuscirete a svagarvi e ad azzerare ogni preoccupazione. Cambiamenti in arrivo, la vostra quotidianità non sarà più la stessa.

Le stelle invitano a fare attenzione alle spese perché ultimamente ci sono stati dei consumi eccessivi. Prossimamente potrebbe rendersi necessario un ulteriore dispendio di denaro, perciò cercate di essere parsimoniosi e di gestire al meglio i vostri soldi. Chi lavora non vede l'ora di poter andare in pensione! Qualcuno dovrà occuparsi di un famigliare che potrebbe sentirsi poco bene.

Pesci - Sarete in festa in questa settimana piena di vicende avvincenti. A breve prenderete parte a un certo evento a cui tenete moltissimo. L'amore tornerà a essere un tema importante per voi che vi siete lasciati andare fin troppo. I single potrebbero invaghirsi di una vecchia conoscenza, ma anche incontrare gente nuova e curiosa. In ogni caso sarà bene non buttarsi troppo a pesce nelle relazioni che non hanno intenzione di germogliare: attenzione ai fuochi di paglia! Discorso diverso per le coppie stabili, che finalmente ritroveranno la passione e l'intesa. Sarà la settimana migliore per tornare a fare progetti di coppia o programmare un viaggetto. Nel weekend accadrà qualcosa di intenso.

Per quanto concerne la sfera lavorativa ed economica, ci sarà da spingere per chiudere la settimana con qualche soldino in più. Evitate solamente di cedere alle sirene dello shopping online, avete fin troppa roba da utilizzare e non ve ne occorre altra: occhio alla spreco!