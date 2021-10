Le previsioni astrologiche della prima giornata della settimana lascia presagire 24 ore di recupero per il Sagittario, che può chiarire le incomprensioni nate in amore e in famiglia durante lo scorso weekend. È un buon momento per i Pesci, che con caparbietà e costanza possono raggiungere ottimi risultati nel lavoro, così come il Toro. Leone cauto nelle spese e nelle questioni bancarie. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo di lunedì 18 ottobre 2021 per tutti i segni.

Oroscopo 18 ottobre 2021

Ariete: continuano le tensioni all’interno della coppia a causa della gelosia del segno, al contrario è un buon momento per i single alla ricerca dell’amore.

Bene il fisico.

Toro: durante le prossime 24 ore qualcuno potrebbe fare un incontro vantaggioso per la sfera lavorativa. È un buon momento per avviare delle collaborazioni o entrare a far parte di un team. Serenità in amore.

Gemelli: è una lunedì di tranquillità, ideale per organizzare qualcosa con gli amici o la famiglia. È un momento di recupero per il fisico. Ok il lavoro.

Cancro: l’oroscopo del 18 ottobre lascia presagire una giornata intensa in amore, passionale e romantica. Tuttavia qualcuno potrebbe essere preso da un po’ di malinconia e mostrarsi un po’ distante.

Leone: è importante per il segno valutare con attenzione ogni prossimo passo da compiere. Non è un momento sereno in ambito economico e occorre calcolare ogni spesa con cautela.

Amore sereno.

Vergine: l’oroscopo della giornata di lunedì lascia presagire un buon recupero fisico per il segno. Sono 24 ore ideali per praticare dello sport all’aria aperta, fare una passeggiata o dedicarsi ai propri hobby.

Bilancia: questa giornata potrebbe vedere il segno un po’ confuso, incapace di distinguere tra sogno e realtà.

Prendetevi un momento per voi, per riordinare i pensieri e trovare la giusta carica per iniziare la settimana.

Scorpione: l’oroscopo del 18 ottobre lascia presagire 24 ore intense e passionali per l’amore. Il vostro fascino potrebbe attirare nuove prede. Soddisfazioni nel lavoro.

Sagittario: è un momento di maggiore serenità in famiglia, anche chi nei giorni precedenti ha affrontato liti e discussioni può ristabilire la tranquillità e trovare un nuovo equilibrio.

Capricorno: il cielo è sereno e favorevole per i nuovi incontri. Qualcuno potrebbe instaurare un’intesa sincera con una nuova conoscenza e lanciare le basi per una nuova relazione. Bene gli affari.

Acquario: potrebbero essere 24 ore difficili per l’amore, agitato da liti e discussioni. Bene il lavoro. Cautela per il fisico.

Pesci: se c’è un obiettivo da raggiungere è il momento di credere in voi stessi e investire nelle vostre idee. In amore è un buon momento, anche gli incontri sono favoriti.