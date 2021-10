L'Oroscopo del giorno 15 ottobre è pronto a rivelare come sarà questo venerdì, terra di confine tra la fine della settimana lavorativa e l'inizio del nuovo weekend. In evidenza nel contesto le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. L'Astrologia del giorno promette una giornata densa di colpi di scena e situazioni inattese. Ansiosi di sapere come sarà la giornata per i dodici simboli dello zodiaco? Alcuni segni potranno contare sull'aiuto delle stelle per ciò che concerne l'amore, mentre altri si dedicheranno al corteggiamento al solo scopo passionale.

Invece ci sarà chi vorrà spendere energie solo per le situazioni lavorative.

Per comprendere nel migliore dei modi il quadro astrologico quotidiano, dunque per approfondire più dettagliatamente possibile come gli influssi astrali incideranno sull'andamento della quotidianità è consigliabile sottolineare i principali aspetti planetari. Tra questi ad emergere per importanza sono i seguenti:

Sole in Bilancia in "casa 7";

Luna e Giove in Acquario in "casa 12";

Venere in Sagittario in "casa 9";

Nettuno in Pesci in "casa 12";

Saturno in Acquario in "casa 11";

Plutone in Capricorno in "casa 11";

Urano in Toro in "casa 2".

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 15 ottobre segno per segno dall'Ariete sino a Pesci.

Previsioni zodiacali di venerdì 15 ottobre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Un bel venerdì di trattative, contratti, firme: tutto va come previsto. Con la vostra spigliatezza vi fate girare il mondo attorno a un dito. Dialogo sereno con tutti, usando parole pacate e chiare ciascuno capisce meglio l’altro. In amore l’intesa di coppia migliorerà se cercherete di condividere con il partner non solo i doveri della quotidianità, ma anche i piccoli piaceri.

Avete le carte in regola perché i vostri progetti vadano a buon fine, ma non è certo questo il momento adatto a mettere tutto nero su bianco. Nel lavoro, la difficoltà è quella di armonizzare gli intenti con le possibilità concrete d’azione. Se vi occupate di comunicazione o svolgete una professione a contatto con il pubblico, questa sarà un’ottima giornata, fertile di input interessanti.

Toro - L’oroscopo del 15 ottobre al segno del Toro preannuncia un venerdì campale. Tutto in discussione: obiettivi, relazioni, famiglia. Vi sentite stonati e perdete di vista il lato buono di ogni cosa. Evitate di fare scelte importanti. Una visione poco obiettiva della realtà può portarvi fuori strada. Per i sentimenti, con il partner, se il problema è un ex, meglio dirsi tutto subito e seppellire l’ascia di guerra. Insomma, un venerdì incamminato sul sentiero del sottotono, dall’umore ai risultati. In famiglia tenderete a preoccuparvi più del dovuto. Insomma, se l'atmosfera intorno a voi s’incupisce non gettate subito la spugna ma difendete con un sorriso il vostro diritto a una fettina di felicità.

Nel lavoro, il giudizio di un collega vi apparirà irrilevante, invece influenzerà il parere di quelli che contano.

Gemelli - Questo venerdì spira un vento portatore di belle novità, con la Luna in Acquario addolcita dalla congiunzione col pianeta Giove. Un’attenzione inattesa vi procura un grandissimo piacere. Potete contare su un’organizzazione ben congegnata, ma ora è importante puntare su progetti nuovi. A livello amoroso, la giornata di per sé non è esaltante, ma un po’ di monotonia non è poi così da disprezzare. Se invece volete più movimento, tirate fuori la creatività. L’analisi introspettiva porta alla luce desideri scaturiti direttamente dal cuore e su cui la testa non ha presa. A lavoro agite quasi nell’ombra, senza avere riconoscimenti, ma il modo in cui gestirete alcune faccende segnerà molti punti a vostro favore.

Siete in fase di gestazione di molti e nuovi importanti progetti. Coltivateli, con pazienza e determinazione.

Cancro - Bilanci e finanze tengono banco nei vostri pensieri. L’obiettivo è guadagnare di più per investire nell’attività e per concedervi qualche lusso. Possibili malintesi con i vicini di casa. Non accettate provocazioni, ma non fate di un sassolino una montagna. In amore, l’ambiente rilassato favorisce la messa a punto di programmi inerenti la casa, l’educazione dei figli, ed eventuali spostamenti e vacanze. Benessere in coppia: il dialogo resta l’arma vincente ma solo confessando timori o desideri rinverdirete l’intesa con il partner. A livello lavorativo, l’esperienza accumulata trova delle soluzioni ad alcuni piccoli guai legati alla quotidianità e nuove idee per far lievitare il livello delle entrate.

Una vena di pigrizia: vista in positivo, è una buona opportunità per riuscire a tirare un po’ il fiato.

Oroscopo e consigli delle stelle del 15 ottobre dal Leone allo Scorpione

Leone - La Luna non vi è amica, per questo avete i nervi a fior di pelle. Contate fino a dieci prima di parlare: meglio tacere che rispondere in modo impulsivo. Situazioni impegnative nel lavoro e nella vita domestica, malumori, diverbi. Prendetela con calma. In amore aleggia una spiacevole atmosfera di freddezza, causata da un banale bisticcio. Chiarite i malintesi. Qualche contrattempo ve lo propina il caso, ma anche la distrazione potrebbe giocarvi un tiro mancino facendovi perdere del tempo prezioso. Infusi rilassanti, cibi leggeri ed esercizio fisico aiutano.

In merito al comparto lavoro, tenete per voi alcune confidenze fatte da un collega, che evidentemente ha riposto in voi la sua fiducia. Operando con metodo e originalità, otterrete risultati più che lusinghieri dal punto di vista economico.

Vergine - La giornata, secondo gli astri, sarà abbastanza scorrevole. Forse mancherà la solita verve, ma abbonderete in produttività e concretezza. “Nessuna nuova, buona nuova”, anche se c’è il serio pericolo di vedervi sbadigliare a tutto andare. A livello sentimentale, Luna e Giove ristabiliscono l’ordine emotivo, regalandovi vigore, buona volontà e progetti vincenti. La qualità dei sentimenti migliora. Buone possibilità di superare l’innata timidezza e la paura di lasciarsi andare.

Amate e se potete, fatevi amare! Nel lavoro, la necessità di dover difendere le vostre scelte vi disorienta, ma se pensate di essere nel giusto non esitate! La collaborazione con gli altri nella ricerca di soluzioni a problemi comuni darà risultati consistenti.

Bilancia - Giornata con il sorriso, grazie alla Luna in Acquario. Muovetevi con diplomazia, ma non rinunciate a prendere posizione. Idealismo e autostima al top. Il settore dei sentimenti appare molto favorito, ma anche l’umore e la salute questo venerdì di fine settimana va alla grande. In ambito affettivo, tutto fila via liscio e, per giunta, con tanto di piacevoli sorprese! L’istinto, diretto verso obiettivi concreti, diventa davvero costruttivo e vi assicura gli appoggi giusti.

Non fatevi impensierire dalle contrarietà, mostrarsi rinunciatari non aiuta. Con pazienza risolverete i problemi. Nelle attività lavorative, fa ben sperare la possibilità di avviare un’attività indipendente, ovviamente solo se lo desiderate. La lealtà con i colleghi viene prima di tutto, ma pur di fare le cose per bene siete disposti a rinunciare a qualcosa.

Scorpione - Il transito della Luna nel segno della Bilancia questo venerdì per voi nativi sarà un’autentica manna dal cielo, ottima per sbrigare questioni che da tempo erano in stand-by. Siete rapidi e solleciti, soprattutto se si tratta di guadagnare l’approvazione di chi vi circonda. In amore, meglio perdere qualche istante nel correggere il tiro, piuttosto che proseguire in comportamenti sbagliati.

In coppia, sciogliete quei nodi che tengono a freno il vostro entusiasmo e tutto sembrerà molto più facile. Nel lavoro, il desiderio di novità, e perché no, anche di divertimento sarà reso concreto dalla Luna congiunta a Giove. Prima però sbrigatevi a terminare il lavoro! Liberi da impegni pressanti, date sfogo alla creatività. Vi sentirete molto più in sintonia con il mondo.

Astrologia del giorno 15 ottobre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Venerdì all'insegna del relax mentale e fisico. Staccate la spina almeno durante questa giornata di fine settimana lavorativa, e cercate di ritemprare anima e corpo. Eviterete così di stressarvi inutilmente. Prendete delle contromisure efficaci per non rischiare di perdervi in un semplice bicchiere d’acqua.

Per i sentimenti, da mettere in conto che qualche ciambella non riuscirà con il buco. Pazienza, migliorerete proprio grazie ai vostri errori, che in futuro eviterete così di commettere. Un po’ di sano ottimismo è quello che fa per voi: il prossimo weekend va vissuto con il sorriso sulle labbra e tanta voglia di sentirsi sereni. A livello lavorativo, in quasi ogni situazione sapete sempre come uscirne senza danni, anche se magari in modo non sempre eclatante. Non vi farete mettere i piedi sulla testa e sarete voi al comando del gruppo. Vincerete il riserbo, anche se non amate molto stare sotto i riflettori.

Capricorno - Questo venerdì alcuni impegni pressanti non vi lasciano il tempo di portarli avanti come vorreste.

Purtroppo, però, nessuno sembra disposto a darvi una mano. Completerete i vostri compiti anche da soli, e nel migliore dei modi. Come dice il proverbio, “chi fa da sé...”. A livello amoroso, presto la nebbia si diraderà e voi tornerete a vedere tutto più chiaramente. Per adesso non potete far altro che aspettare, senza compiere passi azzardati. Non è difficile prendersi cura di qualcosa, se ci tenete veramente. Coltivate prima la saggezza e poi il resto. Nel lavoro, sappiate che il meglio deve ancora venire. È questo ciò che recitate sottovoce, sapendo che si può sempre migliorare e che accontentarsi non è da voi. Mentre aspettate l’occasione per fare la mossa giusta, pianificate ogni strategia nei minimi dettagli.

Acquario - La Luna nel segno in congiunzione a Giove, anch'esso nel segno, vi fanno volare in amore. La vostra sensibilità aumenta a dismisura favorendo l'eros e la passionalità. Ondate di calore e languidi sguardi daranno il senso ad una giornata vivace, sensuale e sbarazzina. Utilizzate le vostre armi con parsimonia, oppure per qualcuno saranno guai... Un viaggetto si prospetta all’orizzonte? Prendete al volo l’occasione senza rifletterci troppo, il trigono Luna-Sole vi proteggerà. Se in coppia ci sono alcuni cambiamenti da fare, lasciatevi guidare dall’istinto e dalla fantasia: non fallirete. Nel lavoro, non prendete sul serio le considerazioni poco positive di un collega. Supererete presto ogni dubbio. Se volete farvi notare per il vostro talento, questo è il momento propizio.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 15 ottobre preannuncia un venerdì produttivo. Nettuno e la Luna accendono l’entusiasmo, vi danno la giusta carica e mettono in luce il vostro spirito da combattenti. Fermento, agitazione, passione: in tale vortice di sentimenti, troverete spinta e coraggio per ufficializzare un legame. In amore, può capitare di perdere qualche colpo, nessuno è perfetto e tanto meno infallibile: non fatene un dramma. Single, a fronte di una delusione, abbandonerete totalmente i vostri piani, ma non ve ne pentirete affatto. Troverete finalmente la forza di allontanare dalla vostra vita persone e situazioni ben poco chiare. Nel lavoro, se ci saranno prove da sostenere, avrete il giusto spirito, brillante e leggero, per affrontarle al meglio. Le finanze tirano il fiato ma è presto per cantare vittoria. Forse state uscendo dal tunnel del passivo.