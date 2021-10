L'Oroscopo di domenica 3 ottobre è pronto a rivelare come andrà l'ultima giornata della corrente settimana. In evidenza nel contesto le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco, come sempre analizzati da lpunto di vista dell'amore nonché nei riguardi del lavoro. La maggior parte dei rapporti vivranno alcuni momenti impegnativi, altri un po' meno: date spazio a tutte quelle situazioni in cui vi sentirete a maggior agio, cercando di cogliere il meglio da una giornata tutta da interpretare. .

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, e per comprendere in che modo gli influssi astrali incidono sulla quotidiana esistenza, è necessario mettere in chiaro i principali aspetti planetari, tra i quali spiccano:

Sole in Bilancia in congiunzione a Marte;

Luna in Vergine in "casa 6";

Venere in Scorpione in trigono a Nettuno;

Nettuno in Pesci in sestile a Plutone;

Saturno in Acquario in trigono al Sole;

Urano in Toro in "casa 2".

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del giorno 3 ottobre.

Previsioni zodiacali del giorno 3 ottobre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Siete ben protetti dalla Luna in Vergine, armonica al segno. Serene e smaglianti le relazioni solidamente imperniate sulla comunanza di interessi e passioni. Un’amicizia è già in pista per diventare un amore intrigante: a voi la scelta se provarci oppure no. Un tripudio di emozioni scatena la creatività, tra pittura, musica e fotografia, vi sentite ispirati: la natura è la vostra maestra d’arte. In amore, teneri e affettuosi gli scambi sentimentali. Vi sentite in armonia, quindi potrete trascorrere insieme una domenica di piacevole relax.

Toro - L’oroscopo del 3 ottobre al segno del Toro predice che in tanti trascorrere una giornata di festa, divertendovi in compagnia di persone che condividono i vostri stessi hobby.

Questo fatto vi ricaricherà di energie positive. Riscuoterete approvazioni che vi metteranno di buonumore e vi faranno vivere grandi emozioni. Nel lavoro, creatività ed efficienza saranno al top. Formulerete e concretizzerete progetti che vi permetteranno vantaggiosi guadagni. In amore, i single creeranno un clima di tenera seduzione.

Anche chi è in coppia vivrà un ottimo feeling, un’intesa profonda e di sicuro soddisfacente.

Gemelli - La Luna di questa domenica vi favorisce. Se vi accorgete, al di là delle apparenze, che alcune conoscenze fatte di recente non vi convincono, prendete le distanze. Imparate a dare fiducia alle vostre intuizioni e a dire un “no” chiaro e forte quando è il momento!

Nel lavoro, se anche questa domenica "vi tocca", non mancherà certo la voglia o l’energia per sostenere gli impegni più pressanti. In amore, entusiasmo e disponibilità renderanno più desiderabili i single. Chi è in coppia concilierà ritmi ed esigenze, e coglierà diverse occasioni.

Cancro - La Luna, questa domenica sicuramente amica generosa, vi parla di gite, chiacchiere, buonumore e tante piccole e piacevoli attività che colorano il fine settimana, senza però stancarvi. Acquisti favolosi in giro per i mercatini o all’outlet: in vista della ripartenza settimanale fate provviste! Nel lavoro, serenità per chi è di turno o è un creativo sempre a caccia d’ispirazione: gallerie d’arte e musei vi danno l’input che cercate.

In amore, dal tono di una telefonata particolarmente tenero capite che qualcuno si è invaghito di voi e la cosa non vi dispiace affatto.

Oroscopo e consigli delle stelle del 3 ottobre dal Leone allo Scorpione

Leone - In questi giorni l’umore è altalenante, la Luna nel segno della Vergine un po’ vi sostiene e un po’ vi fa lo sgambetto. Procedete con calma e riducete il carico di impegni. Non siate intransigenti nel pretendere che tutti rispettino i vostri principi, lasciate libertà di scelta. Nel lavoro non tollerate l’indecisione né le mezze misure, ma non tutti hanno la vostra stessa rapidità. Imparate a rispettare i tempi degli altri. In amore, le tensioni sono la conseguenza della vostra irruenza.

Provate a immedesimarvi in chi vi è accanto e accettate qualche compromesso.

Vergine - Domenica piuttosto agitata: Venere in quadratura a Giove lancia un’offensiva a Luna e Marte, pianeti benevoli per il vostro segno, rendendovi esplosivi. Nel profondo i punti di riferimento tengono, ma in superficie ondate controverse minano le vostre sicurezze. Nel lavoro, nervosismo su vari fronti: con un socio in affari se siete di turno, o con il partner che in gita pretendere di decidere anche per voi. In amore sforzandovi di comprendere anche le esigenze dell’altro, oltre alle vostre, la realtà vi apparirà sotto una luce nuova e diversa.

Bilancia - Meno male che di domenica potete dormire di più! È proprio di riposo che avete bisogno, come ribadisce Plutone, pianeta disarmonico al segno (quadratura a Mercurio).

Come se non bastasse, da stasera anche Venere smetterà di corteggiarvi, tirando i remi in barca nei vostri confronti. Nel lavoro, tanto da fare in casa, ma almeno con il lavoro aziendale siete a posto: niente straordinari o arretrati da sbrigare di domenica. In amore, famiglia pretenziosa e partner umorale, situazione ben diversa dai vostri sogni popolati di principi azzurri o di fate turchine.

Scorpione - A volte la vita manda piccoli messaggi, in apparenza insignificanti, che hanno il potere di far vedere con occhi nuovi ciò che si credeva consolidato. Per fare tesoro dei segnali che potranno arrivare del tutto fortuitamente, dovete fermarvi a guardare. Nel lavoro rendetevi disponibili ad adottare nuove metodologie da seguire: queste vi apriranno porte che altrimenti resterebbero chiuse.

In amore, il trigono di Nettuno alla vostra bella Venere incoraggia la comunicazione, vi dona disinvoltura e dispensa sex appeal. Volendo, potreste fare strage di cuori...

Astrologia di domenica 3 ottobre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Spira un vento di serenità, con la Luna nel vostro segno rafforzata dall'ottimo aspetto di Giove. Un regalo inatteso vi procurerà un grandissimo piacere. Potete contare su un’organizzazione ben congegnata, ma ora è importante puntare su progetti nuovi. Nel lavoro, non lesinate le energie, il cielo favorisce ogni iniziativa. Se poi procedete con ottimismo, saprete vedere in ogni ostacolo un’opportunità. In amore, interiormente pacificati ed emotivamente tranquilli, siete bendisposti a dare e a ricevere tanto affetto e a guardare con fiducia all’avvenire.

Capricorno - Accettate tranquillamente un confronto di opinioni. Non irrigiditevi sulle vostre idee, anche se vi sembrano più lungimiranti di quelle altrui. I rapporti con l’ambiente creano tensioni? Forse pretendete troppo. Mantenete uno stato d’animo sereno. Nel lavoro mostratevi disposti a modificare metodo di intervento o di studio, accogliete proposte innovative: raggiungerete gli obiettivi desiderati. In amore, permettete all’imprevisto di entrare nella vostra vita, concedetevi qualche evasione, sperimentate le malizie di un’avventura fantasiosa.

Acquario - Una tranquilla domenica trascorsa fra le quattro mura di casa non potrà che ritemprarvi e mettervi di buonumore, se non avete voglia di uscire.

I vostri spazi lavorativi non devono ulteriormente essere ridotti da qualche collega, forse un po’ troppo invadente. In amore non tollererete più la dipendenza da certi schemi mentali e da certi pregiudizi di alcune persone con cui dovete avere a che fare ogni giorno. Sarà tutt’altro che semplice far cambiare idea a chi vi interessa, in modo tranquillo e pacato, senza scatenare battaglie.

Pesci - L'oroscopo per la giornata di domenica 3 ottobre sarà all'insegna del divertimento e dell’amicizia, ed è quello che fa per voi. E se in passato c’è stata baruffa, è il momento di far pace. Le occasioni per parlare non mancheranno, anche perché voi siete bravissimi nel crearvele da soli. Contatti umani da rinsaldare e alleanze da fortificare, se non volete fare tutto da soli.

I compiti più gravosi? Nel lavoro: se possibile, rifilateli a qualcun altro! Nella vita occorre avere un po’ di tatto. A volte è molto meglio non dire proprio tutta la verità. Usate le vostre energie in modo costruttivo, invece di avere reazioni esagerate per un nonnulla.