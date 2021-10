L'Oroscopo di giovedì 14 ottobre è pronto a rivelare come sarà la quarta giornata della settimana in corso. In primissimo piano nel contesto le previsioni astrologiche interessanti tutti i dodici segni dello zodiaco. La situazione astrologica questo giovedì rimane pressoché stabile. Unici movimenti da segnalare sono il già avvenuto ingresso della Luna nel segno dell'Acquario e l'avvicinamento sempre di più del Sole verso il segno dello Scorpione. Marte in Bilancia sarà invece sotto stretta quadratura da Plutone in Capricorno. Ottimo il trigono astrale di Mercurio verso la coppia formata da Luna e Saturno, presenti entrambi in Acquario.

Molto buono il sestile Nettuno-Plutone e quello relativo al tandem Mercurio-Venere con, in evidenza, lo splendido trigono Giove-Marte. Tutt'altra storia invece, per quanto riguarda la parte negativa della Carta astrale, l'arcigna opposizione in corso tra Sole e Plutone.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sul report conclusivo relativo all'Astrologia del momento, è necessario individuare le principali disposizioni planetarie. Tra queste da segnalare le seguenti:

Sole, Marte e Mercurio in Bilancia;

Luna, Saturno e Giove in Acquario;

Venere in Sagittario;

Nettuno in Pesci;

Plutone in Capricorno;

Urano in Toro.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 14 ottobre.

Previsioni zodiacali del giorno 14 ottobre dall'Ariete al Cancro

Ariete - La Luna in Acquario in trigono a Mercurio nel segno della Bilancia mette sotto i riflettori la vostra ostinazione. Occhio a non incaponirvi su decisioni sbagliate. Obiettivi ambiziosi ma fuori portata. L’eccessiva sicurezza in voi stessi intimorisce l’interlocutore.

In amore giornata vivace e movimentata, ricca di contatti. Avete in testa tante idee e progetti, e riuscirete presto a coinvolgere chi vi è accanto. Molto bene i rapporti, alimentati non solo dal sentimento, ma anche dalla condivisione d’interessi. Nel lavoro, giornata impegnativa ma di belle soddisfazioni soprattutto sul fronte professionale per chi è in partenza per un viaggio d’affari o un meeting importante.

Successo a una interrogazione scolastica: la vostra preparazione sull’argomento lascia di sasso il professore che non crederà alle sue orecchie!

Toro - L’oroscopo del 14 ottobre al segno del Toro preannuncia un’armonica Luna in sestile a Venere capace di amplificare l’intuito aggiungendo un po’ di fantasia alle vostre ben note qualità: razionalità, serietà e buonsenso. Fidatevi del vostro senso critico e non lasciatevi condizionare dalle mode o dalle scelte degli altri. Per i sentimenti, iniziate la giornata un po’ al rallentatore, ma vi basta una doccia e una buona colazione per riprendere il via. Muovendovi, recuperate vitalità. Riparazioni in casa o guardaroba da riordinare, soprattutto se non avete ancora fatto il cambio di stagione.

Nel lavoro, un atteggiamento accomodante vi permetterà di trarre vantaggio anche da quelle situazioni dalle quali non vi sareste aspettati granché. Dopo qualche difficoltà, ora gli affari e le questioni inerenti il lavoro stanno viaggiando più spediti.

Gemelli - Luna zelante in "Casa 11" dell'Acquario, mentre Venere vi suggerisce l’acquisto di oggetti costosi, convincendovi che prestigio e successo marciano a braccetto. Buone energie a disposizione grazie al sestile Luna-Venere e a una squadra di amici affiatati. A livello amoroso i sentimenti sono intensi, ma non sopportate il “guinzaglio”. Se il partner tenta di ingabbiarvi parlandovi di futuro, fate subito un passo indietro. Contatti veloci e proficui se single.

Se avete già esaurito gli appuntamenti del periodo pensate a quelli della prossima settimana: vi portate avanti preparandovi come si deve. Nel lavoro momento magico, dove tutto vi riesce a meraviglia, ispirati da un vento di genio creativo e supportati dal vostro gusto estetico. Ideale per chi si occupa di moda, bellezza e benessere, ma anche per chi opera a contatto con il pubblico.

Cancro - Giornata tranquillissima e serena sotto il profilo affettivo, proficua per chi ha delle cose urgenti da sbrigare o si dedica con piacere al bricolage. Fondamentale in questo giovedì è il contatto fisico: con una carezza esprimete tutta la profondità del sentimento. In amore, coccolati dal doppio sestile di Venere verso Luna e Saturno, vi sentite protetti e stimolati a dare di più.

Parole d’amore che farebbero invidia a un poeta. Il meglio ve lo regala la Luna in trigono a Mercurio, fautrice di sentimenti teneri e stabili: felici in coppia e con i figli. A livello lavorativo, disponibilità verso un collega che attraversa una fase difficile. Già sapete che il favore vi verrà restituito. Una buona programmazione è l’anima del lavoro, specialmente quando dovete occuparvi di faccende pratiche e, tutto sommato, piuttosto noiose.

Oroscopo e consigli delle stelle del 14 ottobre dal Leone allo Scorpione

Leone - Giovedì di ordinaria routine, un po’ sonnolento. Stranamente, manca una buona manciata di verve per dare un’impronta dinamica alla giornata. Un atteggiamento passivo vi procura una lieve insoddisfazione e qualche inevitabile senso di colpa.

In amore, la Luna soddisfa alla grande sentimenti e conto in banca. Momento favorevole per concedersi un piccolo lusso. Programmi e iniziative baciati dalla fortuna, portati avanti con ottimismo e con la giusta determinazione. Nel lavoro, periodo frenetico, pieno di imprevisti e colpi di scena che vanno gestiti con una certa lucidità e con energia, se volete volgerli a vostro favore. Mettendo a fuoco gli obiettivi, è evidente che per fare un salto di qualità, dovete migliorare la preparazione.

Vergine - Clima favorevole questo giovedì per attivare progetti in équipe, mettendo in campo il vostro ben noto carisma, che vi rende leader convincenti e combattivi. Energia al top: per canalizzarla nella maniera più opportuna, non trascurate l’allenamento in palestra.

A livello sentimentale, la Luna si fa garante di grande apertura verso gli altri e di serenità. Spirito brillante e scanzonato, per passare la giornata nel modo migliore. L’ottima compagnia di cui godete vi offre spensieratezza e allegria. Piccoli ritocchi all’immagine. Nel lavoro, concludere con successo tutto nei tempi stabiliti in questo periodo è più facile del previsto. Un cambio radicale di metodo consente un ottimo rendimento. Finanze nelle grazie del cielo. Mutui, prestiti a tasso agevolato, lasciti e vecchi debiti in riscossione.

Bilancia - È una giornata molto favorevole per accettare un lavoro extra, con l’intento di rimpinguare le finanze. Organizzazione e senso pratico. Intesa con chi amate nell’attuazione di un progetto comune che getta basi solide per il vostro futuro.

Per realizzare i vostri obiettivi, oggi potete contare su un apporto di concretezza, fiuto e determinazione. Trattative vantaggiose. Agevoli trasferimenti, affari e rapporti tra colleghi. Dialogo nella coppia: è facile capire e farvi capire. In famiglia potete dormire tra due guanciali, la serenità è garantita. È il momento giusto per godervi il calore e l’affetto delle persone care. Un pizzico di nostalgia per qualcuno o qualcosa: provate a non dargli troppo peso. Strada facendo, gradualmente svanirà.

Scorpione - Giornata dinamica. Il tono emotivo è alto, la forma fisica pimpante. Brillanti e vivaci, non perderete neanche un’occasione per divertirvi. Una new entry fra le amicizie stuzzica il vostro spirito di conquistatori.

Sfoderate il fascino e colpite! In amore, la gelosia rischia di amareggiare i vostri rapporti affettivi. Cercate di non vedere problemi dove non ce ne sono. Evitate ogni possibile competizione. È necessario accelerare i ritmi e sobbarcarvi impegni onerosi, ma è prevista una piccola gratifica. Nel lavoro, un antidoto contro lo stress e il logorio della vita moderna oggi ve lo fornisce la Luna. L’affetto degli amici dà risultati davvero prodigiosi. Interessi da condividere. Dallo scambio con gli altri scaturisce una sensazione di benessere e di vitalità.

Astrologia di giovedì 14 ottobre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Giovedì mattina produttivo e super organizzato, un po’ per merito vostro, un po’ grazie alla collaborazione di un’efficientissima Luna di Aria.

Non fatevi illusioni però, nel pomeriggio la Bianca Signora cambia di segno, rendendovi distratti e confusi. Per i sentimenti, questioni pratiche o economiche potrebbero incrinare la serenità, causare ansie e ripensamenti. Qualche tensione turba il ménage di coppia. Sbagliato dare per scontati i sentimenti altrui o peggio approfittarne. Rispettate le esigenze del partner. A livello lavorativo, vi sentite in ottima forma, grazie a un’alimentazione equilibrata e a un buon ritmo sonno-veglia. Non avete che da continuare così! In casa indossate i colori del vostro segno, scegliendo le tonalità più primaverili: lilla, turchese e verde malva.

Capricorno - Giornata divisa a metà: facile e serena la mattinata, grazie al sestile lunare, promettente sia sul fronte professionale che sul piano sociale.

Peccato che nel pomeriggio la Bianca Signora cambi faccia e opinione, passando in quadratura. A livello amoroso, la coppia funziona, ma a una condizione: che il timone lo cediate al partner. I guai cominciano se la pensate diversamente e intendete tenere il punto. Buoni amici fanno di tutto per sostenervi, ma senza volerlo amplificano il vostro disagio. Il lavoro vi porta spesso lontano. Virtualmente o di persona, girate il mondo ma vi manca solo quel tocco di padronanza linguistica in più. Viaggiare per voi è più di un semplice piacere, è il senso della vostra vita, un percorso da condividere con chi amate.

Acquario - Giornata vivace e movimentata, ricca di incontri. Avete in testa tante idee e progetti, e riuscirete presto a coinvolgere chi vi è accanto. Un tranquillo giovedì, senza luci né ombre e quindi senza troppe emozioni, ma in fondo è quello che vi ci vuole per poter ricaricare le batterie. Nel tempo libero, una passeggiata in mezzo al verde o un po’ di shopping. In ambito affettivo, giornata piacevole, con una Luna fatta apposta per i sentimenti e la passione, per niente tediosa. Imprevedibile Urano che vi propone viaggi e novità. Anche il vecchio Saturno si unisce alla compagnia, un po’ esigente, è vero, ma sempre affidabile. Nel lavoro, a guidarvi sarà più il desiderio di sperimentare che non l’ambizione. Meglio lasciare che le cose seguano il loro corso, senza forzarle. La spinta al cambiamento è molto positiva, ma prima dovrete avere ben chiaro in mente qual è il vostro obiettivo.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 14 ottobre preannuncia lievi turbamenti emotivi. Occhio a quel filo di possessività, gelosia e golosità che oggi minaccia di rovinarvi sia l’umore che la linea. Splendido recupero in serata, quando Luna e Nettuno vi restituiscono serenità e ragionevolezza. In amore, la carta vincente di questo giovedì è la vostra positività: contro un interlocutore sospettoso sfoderate un’espressione ingenua e parole rassicuranti. Fino a sera vi coccola la Luna, un valido aiuto per capovolgere le situazioni a vostro vantaggio. Nel lavoro metterete in gioco alcune sicurezze, guadagnando in cambio autonomia di pensiero e di azione. Molto soddisfacente se avete un ruolo di responsabilità, comunque appagante se siete in cerca di una collocazione più convincente.