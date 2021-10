L'Oroscopo di lunedì 1 novembre è pronto a rivelare come andrà la giornata di partenza del nuovo mese. In evidenza nel contesto le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. A fare da ago della bilancia l'astrologia, con gli studi relativi alle posizioni dei pianeti ed ai rapporti di forza intercorrenti tra di essi. Nella sfera celeste gli astri occupano posizioni sempre mutevoli, regolate dalle diverse velocità delle loro orbite, sempre più lente via via che aumenta la distanza dal Sole. Curiosi di scoprire cosa hanno previsto gli astri e le stelle?

Prepariamoci a leggere le previsioni e il futuro astrologico dei segni zodiacali, con amore e lavoro assoluti protagonisti della giornata.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra essi spiccano i seguenti:

Sole in Scorpione;

Luna in Vergine;

Venere in Sagittario;

Nettuno in Pesci;

Saturno e Giove in Acquario;

Plutone in Capricorno;

Urano in Toro;

Mercurio in Bilancia.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo dell'1 novembre.

Previsioni zodiacali del giorno 1 novembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Il desiderio di emergere lo avete nel 'dna', ma i vostri progetti sono troppo ambiziosi, decisamente fuori portata rispetto al trend di questo momento.

A farvi puntare troppo in alto è la vostra innata smania di potere o forse un bisogno di rivalsa. In amore si allarga il giro di amicizie, mentre in coppia l’intesa sonnecchia e tutto scorre pigramente. Single in crisi, non per mancanza di occasioni, quanto perché vivere alla giornata non vi basta più. Nel lavoro, un atteggiamento accomodante al lavoro vi permetterà di trarre vantaggio anche da quelle situazioni dalle quali non vi sareste aspettati granché.

Toro - L’oroscopo del 1° novembre al segno del Toro preannuncia viaggi o spostamenti. In media tutti fileranno sorprendentemente lisci. Potreste approfittarne per fare un salto fuori dalla routine. E se invece gli impegni vi costringono a restare, al lavoro e in famiglia potrete contare sull’aiuto di tutti. Per i sentimenti, col sostegno di chi vi vuole bene, una giornata iniziata nell’anonimato si conclude in modo trionfale.

Nel frattempo, dovrete avere la pazienza di sbrigare qualche noiosa incombenza che rimandate da tempo. Nel lavoro, il vostro desiderio di mettervi alla prova sarà presto soddisfatto. Saprete prendere le decisioni giuste, mostrando a tutti i vostri numeri.

Gemelli - Con un intervento deciso e mirato, sistemerete delle questioni che rischiano di diventare un cruccio per qualcuno, guadagnandovi la sua gratitudine. È un periodo frenetico, pieno di imprevisti e colpi di scena, che vanno gestiti con una certa lucidità e vigore, se volete volgerli a vostro favore. A livello amoroso, le faccende domestiche vi riescono a meraviglia e una cenetta con la persona amata si rivela un piacere per i sensi e per il cuore.

Accogliete con entusiasmo le eventuali nuove opportunità, che potrebbero rivelarsi molto redditizie. Nel lavoro, se certi rapporti professionali mostrano dei limiti, prendete una decisione e guardate a nuove possibilità.

Cancro - Momento favorevole per attivare progetti in équipe, mettendo in campo il carisma che vi rende leader convincenti e combattivi. Energie al top. Per canalizzarle nel modo più opportuno, non trascurate l’allenamento in palestra. In amore, la Luna si fa garante di apertura verso gli altri e di serenità. Spirito brillante e scanzonato in coppia, per passare la giornata nella maniera migliore. L’ottima compagnia di cui godete vi offre serenità e spensieratezza. Piccoli ritocchi all’immagine.

A livello lavorativo, una faccenda importante potrebbe sbloccarsi o predisporre soluzioni tali da agevolare le vostre esigenze.

Oroscopo e consigli delle stelle dell'1 novembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Questioni irrisolte del passato interferiscono con la vostra tabella di marcia, creando disagio e scoraggiamento. Ritardi negli spostamenti. Contrasti in famiglia. Non potete snobbarli: probabilmente richiedono un’ammissione di responsabilità. In amore, recuperato l’equilibrio e messa al guinzaglio la gelosia, potete approfittare del silenzio astrale per riflettere. Se è possibile, regalatevi una vacanza. Fate un passo verso la riconciliazione con il partner, ammettendo con sincerità tutti i vostri errori.

Nel lavoro, energia e ottimismo scendono in campo per darvi manforte: con simili alleati, il successo è garantito!

Vergine - Tante le carte da giocare per valorizzare le vostre iniziative. Non manca neanche una certa audacia nel proporre soluzioni geniali e innovative. Potete esprimere inventiva, rapidità di decisione, vivacità: non concentratevi sulle cose di poco conto. A livello sentimentale, la presenza della Luna in Vergine è un vero toccasana per i molti problemi pratici che generano ansia e vi costringono a mordere il freno. Pratici, efficienti e veloci nell’agire, vi impegnerete per fare ordine, spazzando il campo dal superfluo. Nel lavoro, cercate di puntare al sodo e di non perdervi in propositi nebulosi, magari dietro consiglio di un collega.

Piuttosto consolidate le certezze acquisite.

Bilancia - Giornata frizzante ed elettrica, grazie alla presenza della Luna in Vergine. Finalmente in più di un’occasione vi capiterà di avere molte buone idee. L’unico vostro difetto potrebbe essere la mancanza di concentrazione: provvedete immediatamente. In ambito affettivo, Dopo un weekend intrigante e divertente, l’inizio della settimana si fa più monotono. Non vedete l’ora che arrivi sera per uscire con gli amici. La ricerca di un partner potrebbe essere più difficile, se voi non provate a mettervi un po’ più in gioco. Nelle attività lavorative, raggiungete un compromesso, promettendo agli altri qualcosa in cambio di ciò che ricevete: un equo scambio.

Scorpione - L’inizio della settimana, dopo i festeggiamenti dell'appena trascorso Halloween, è un po’ pesante. Ma se ci mettete un pizzico d’impegno, ne uscirete ampiamente soddisfatti. Se potete disporre di qualche giorno di ferie, e non dovete subito correre a lavoro, ritenetevi fortunati. In amore, la Luna in Vergine vi regalerà subito il buonumore e porterete una ventata di ottimismo nel rapporto, in casa oppure ovunque voi siate. Lo stato d’animo con cui vi accingete a sbrigare i vostri impegni è fondamentale: non dimenticatelo. Nel lavoro, potreste fare di più, ammettetelo, soprattutto coinvolgere e indirizzare gli ultimi arrivati, in modo da non farli sentire degli estranei. Non c’è niente di meglio di un gesto dettato dall’altruismo, per sentirsi bene con gli altri e con se stessi.

Astrologia di lunedì 1 novembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Venere nel segno vi darà tutta la carica energetica necessaria, utile per brillare in molte circostanze e portare a casa una collezione di apprezzamenti e complimenti. Non arrendetevi di fronte alle difficoltà. Sono soltanto stimoli per migliorare e fare sempre di più. Per i sentimenti, se in passato la tattica che utilizzate nel rapporto ha già funzionato, allora non modificatela proprio ora o potreste perdere il controllo della situazione. Non vi serve improvvisare, ma semplicemente seguire la vostra logica, ferrea e inattaccabile dettata dal cuore. A livello lavorativo, se non vi farete prendere dalla fretta e dall’ansia di prestazione, la giornata andrà bene e farete un’ottima impressione a tutti.

Per mantenere il vostro conto in attivo, cercate di limitare le spese al minimo indispensabile.

Capricorno - Il vostro inizio di settimana sarà un po’ a rilento ed evanescente, e magari non riuscirete a portare a termine tutto ciò che avevate previsto. Ogni chance è un’opportunità di crescita, anche se non potete contare sul cento per cento delle vostre energie. A livello amoroso, pian piano state focalizzando bene ciò che prima era più nebuloso. E i contorni dei vostri progetti dalla fantasia passeranno al piano della realtà. State raccogliendo eccellenti risultati in coppia, anche perché non risparmiate, né il vostro tempo né le forze. Nel lavoro, purtroppo avete tralasciato alcuni dettagli che, sebbene non proprio fondamentali, fanno la differenza.

E adesso vi tocca recuperare il terreno perduto. Imparate dai vostri errori.

Acquario - Un lunedì che scorre senza infamia e senza lode, anche se vi sentite un po' giù. Fila via liscio, comunque, e questo è l’importante. Plutone vi regala una buona riserva di energie. Chiudete con delle faccende del passato, che non hanno più motivo di essere trascinate fino ad oggi. In ambito affettivo, lascerete più spazio a coloro che avete intorno, dando loro fiducia. Ne risulterà un’accettazione reciproca più profonda al di là delle differenze. Nel lavoro, presa di posizione con un superiore per una questione di principio. Meglio però non portare all’estremo le diversità. Attirerete alcune persone, specialmente donne, che potrebbero esservi utili per realizzare un progetto.

Siate previdenti. Una visita inattesa scombinerà piacevolmente i vostri programmi e renderà frizzante la giornata.

Pesci - L'oroscopo per la giornata dell'1 novembre annuncia piccole difficoltà del tutto inaspettate non vi creeranno però alcun problema, anche perché sapete perfettamente come affrontarle a testa alta. Avete la felicità a portata di mano, perciò non lasciate che niente e nessuno ve la porti via. In amore, ritagliatevi qualche momento di intimità con la persona che amate e cercate maggior dialogo. Sarà il modo migliore per superare eventuali tensioni. Senza la carica emotiva adeguata, anche i risultati potrebbero non essere all’altezza delle aspettative. Nel lavoro, decidere qualcosa vi sembra impossibile, in questo momento. Non vi resta che pazientare. Meglio pensare prima al dovere e poi al piacere, o finireste per perdervi qualche passaggio cruciale.