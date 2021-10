L'Oroscopo di mercoledì 13 ottobre è pronto a rivelare come sarà la terza giornata della corrente settimana. In evidenza nel contesto le previsioni relative a tutti e dodici i segni dello zodiaco. Ansiosi di scoprire "la verità" del periodo espressa dalle stelle? In questo giro di boa a tenere banco è certamente la presenza della Luna in Capricorno, in ottima congiunzione a Plutone e Saturno. Prezioso il trigono Sole-Giove, come anche il sestile Nettuno-Luna-Plutone. A trovare giovamento in campo sentimentale, come anche nelle relazioni parentali, di amicizia e in ambito lavorativo, più di qualche segno.

Per rendere ancora meglio l'idea e per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, ci dà una mano il quadro astrologico quotidiano, l'unico capace d'individuare i principali aspetti planetari del momento. Per la giornata di mercoledì osserviamo nel cielo astrologico le seguenti posizioni:

Sole in Bilancia;

Luna in Capricorno;

Venere in Sagittario;

in Sagittario; Nettuno in Pesci;

Saturno in Acquario

Mercurio in Bilancia;

in Bilancia; Plutone in Capricorno;

Urano in Toro;

in Toro; Marte in Bilancia.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 13 ottobre.

Previsioni zodiacali del giorno 13 ottobre dall'Ariete al Cancro

Ariete - all'orizzonte clima mite e sereno grazie alla Luna amica.

Atmosfera complice con i colleghi, un mirabile esempio di cooperazione. Sono gli amici di sempre, dal compagno di banco al vicino di casa, il vostro punto di riferimento. In amore splendida giornata in cui il buonumore sembra farla da padrone, sebbene con dei “lunatici” come voi non si può mai sapere come andrà a finire! La coppia Luna-Nettuno vi regala intuizioni geniali, alle quali però dovrete saper dare il giusto peso.

Nel lavoro l’assenza di occasioni golose vi rende insolitamente malleabili, meglio restare a guardare e lasciar rimbalzare sugli altri eventuali decisioni. L’odierno della Luna in Capricorno mette alla prova il rapporto con colleghi o con eventuali soci.

Toro - L’oroscopo del 13 ottobre al segno del Toro presenta una giornata positiva.

Congiunta a Saturno e armonica a Nettuno, l’amica Luna in un segno di Terra supporta molto bene un segno di Fuoco come il vostro. Il periodo in questione vi parla di vitalità, fiducia e soluzioni rapide. Al lavoro, come in famiglia e tra gli amici, sarete dotati di un’abilità speciale nel risolvere i problemi. Per i sentimenti questa giornata soddisfa pienamente le vostre aspettative. Tanto buonumore e una bella trovata che vi varrà consensi e simpatie nell’ambiente. Tranquilli sul fronte economico, potete concedervi un acquisto sfizioso per abbellire la vostra casa. Nel lavoro se i progetti che avete in ballo vi tengono un po’ sulle spine, agite con il vostro metodo consueto, pianificando tutto in ogni minimo dettaglio.

Non fate scelte affrettate e non lasciatevi condizionare da chi vi vorrebbe più disposti a rischiare.

Gemelli - La Luna, sfiorando con tocchi luminosi diversi pianeti, cerca di farvi vedere quello che c’è di positivo, facendo a meno di enfatizzare gli aspetti sgradevoli. Con Saturno ostile, però, accusate più spesso la stanchezza, ne deriva un maggior bisogno di riposo. A livello amoroso provate a evitare che il vostro umore, oggi un po’ ballerino, e le preoccupazioni vi allontanino le simpatie di amici e collaboratori. Controllatevi! Oltre alla creatività, provate a mettere in campo la capacità di amministrare ciò che avete raggiunto. Non vi agitate se con il partner ci sarà qualche piccolo litigio, il fatto è che voi dovete decidere se rimanere attaccati al passato o vivere nel presente.

Nel lavoro novità in vista grazie a Urano, che vi darà la possibilità di ritrovare la vostra forza e l’energia positiva.

Cancro - La Luna è ancora dalla vostra parte. Siete sensibili e creativi, dedicate tempo alle vostre passioni e alle persone che per voi contano di più. Attivi e concreti anche nel sociale, potrete ottenere buoni risultati e definire progetti a lunga scadenza. In amore smettetela di preoccuparvi: tutto andrà per il meglio e i vostri sforzi riceveranno il meritato riconoscimento. In coppia è un buon momento per fare progetti che avranno un’importante ripercussione nel futuro. Single, antenne all’erta per raccogliere informazioni preziose che, in tempi brevi, si riveleranno utilissime.

A livello lavorativo vi sentite soli e con pochi mezzi a disposizione per adoperarvi a favore di giuste cause.

Oroscopo e consigli delle stelle del 13 ottobre dal Leone allo Scorpione

Leone - Euforia e vitalità crescono insieme all’ipotesi di recarvi lontano. Ciò che accade al di fuori dei soliti ambienti risulta più coinvolgente e fortunato. La vita sociale sarà vivacizzata da nuovi incontri e contatti utili anche per la vostra professione. In amore la routine vi pesa, ma riuscirete a portare a termine i vostri impegni. Oggi potrete anche contare su una buona dose di fortuna: sfruttatela. La Luna vi esorta a scrollarvi di dosso ogni residuo di apatia. Uscite, incontrate gente, allacciate contatti.

Nel lavoro focus sui guadagni. Reagite all’atmosfera aerea della giornata puntellandovi a terra: avete bisogno di rimanere ancorati al pratico. Tuttavia qualche acquisto sfizioso non ve lo farete mancare, privilegiando oggetti per la casa e la cucina.

Vergine - Svaghi e vita quotidiana oggi passano la mano. La socievolezza è in calo, ma non vi conviene chiudervi in casa: potreste perdere occasioni speciali. Le iniziative professionali acquisteranno solidità e concretezza solo volendolo, per ora siete in fase di transizione. A livello sentimentale un’atmosfera affettuosa promette serenità nella coppia e una brezza di romanticismo soffia sull’intesa. Al pari di una bacchetta magica, il buonumore allontana i malanni, veri o presunti, e vi fa sentire amati.

Nel lavoro una ferrea organizzazione vi terrà al riparo da possibili imprevisti. Momento d'introversione nel quale sarà piacevole coltivare i vostri interessi. Un progetto di viaggio rimandato oramai da tempo potrà realizzarsi. Un messaggio vi rassicurerà.

Bilancia - Giornata dinamica, perfetta per viaggiare, vivacizzati dal trigono in gioco tra Marte e Sole nel segno verso Giove in Acquario. Divertimento e avventura garantiti. Gli amici si contendono la vostra compagnia, avete un’abilità speciale nel movimentare le situazioni. In ambito affettivo giocare d’astuzia sarà la mossa giusta per non arrendersi alle richieste eccessive del partner. Un incontro casuale o una strana coincidenza potrebbe dare una svolta inattesa ai vostri progetti.

Nelle attività lavorative quando c’è da darsi da fare lo fate a testa bassa, ma ogni tanto sarebbe opportuno porsi delle domande riguardo ai vostri reali desideri e obiettivi. Cercate di non perdere di vista quelli che per voi sono i punti di riferimento: casa, famiglia e amore.

Scorpione - Giornata frizzante e vitale, da cui potrete attingere energie per il lavoro e la vita affettiva. Avrete molte opportunità, dunque datevi da fare! Anche se nulla vi viene regalato, i possibili risultati, superiori alla media, ve li conquisterete sul campo. In amore i problemi con il partner non sono del tutto risolti, ma grazie all’umore conciliante siete dolcissimi! Tenete a freno il vostro orgoglio e anche la permalosità.

Ottime notizie per chi ha una causa legale in corso, nuovi elementi depongono a favore di una soluzione vantaggiosa per i vostri interessi. Nel lavoro, grazie alla capacità di adattamento e a un pizzico di opportunismo, saprete trarre il meglio da eventuali cambiamenti in ambito professionale. È la giornata giusta per togliervi qualche sfizio, facendo orecchie da mercante a chi tenta di dissuadervi.

Astrologia di mercoledì 13 ottobre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - È davvero un buon giorno grazie a Saturno e Mercurio in sestile a Venere nel vostro segno! Ideale per mettersi in viaggio e per occupare la scena con tono allegro e scanzonato. L’amore vi sorride nelle vesti di un’avventura maliziosa, capitata così per caso senza averla cercata.

Saprete circondare chi vi piace di mille attenzioni seducenti e d’affetto. In famiglia clima sereno e collaborativo. Sogni premonitori. Una persona simpatica e spensierata entra all’improvviso nella vostra vita, sconvolgendo i vostri piani. A livello lavorativo nulla di nuovo sotto il cielo degli affari. Forse vi sentirete un po’ annoiati, ma non cercate diversivi a tutti i costi. Inclinazione al chiudersi senza motivo plausibile. Un rapporto di lavoro a distanza vi crea inquietudine: non è la lontananza che misura la qualità del rapporto professionale, ma il modo in cui lo si approccia.

Capricorno - Luna e Plutone in tandem vi accompagnano in un mercoledì straordinario. Intuizioni e idee in bilico tra genialità e follia.

Avanti tutta! Un’occasione insperata vi consentirà di visitare un luogo che vi attira, non lasciatevela sfuggire! A livello amoroso se ci saranno prove da sostenere, avrete il giusto spirito brillante e leggero per affrontarle. Riponete fiducia negli amici più intimi. Avete bisogno di variare gli impegni, distogliere l’attenzione dalle solite faccende. Proposte audaci, ma esaltanti. Nel lavoro impegnatevi in programmi ambiziosi procedendo con disciplina, ne ricaverete un’iniezione di autostima e anche l’immagine professionale se ne gioverà. Incoraggiate la vena artistica con un corso di perfezionamento, che potrebbe diventare fonte di reddito.

Acquario - Questo mercoledì darete libero spazio alla vostra ricca vena romantica, grazie alla Luna in procinto di passare nel vostro segno. Tirarsi indietro sarebbe sprecare un’occasione. Proponete un viaggio per conquistare il cuore di chi sapete voi: difficilmente potrà resistere alla tentazione. In ambito di coppia avrete un costante bisogno di novità, per nutrire i vostri interessi e il vostro entusiasmo per la vita. A volte occorre accettare un compromesso fra ciò che si è e ciò che si vuole dimostrare di essere. Nel lavoro i vostri obiettivi diventano più facili da raggiungere, anche perché siete sicuri di quello che volete. Niente di meglio per assicurarsi il successo. Le vostre certezze sono infallibili e vi sentite in grado di fare qualunque cosa o quasi.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 13 ottobre mette sul piatto della positività un meraviglioso Nettuno. Questi vi spronerà a entrare in contatto emotivo con il prossimo, a intuirne i desideri e gli stati d’animo. Tutto questo favorirà le nuove relazioni. Con Venere anch'essa amica, riuscirete sempre a indorare la pillola e a trovare il lato positivo di quello che accade intorno a voi. In amore Nettuno nel segno favorisce le mosse giuste, per portare avanti un legame affettivo o per risolvere con savoir-faire eventuali problemi di cuore. Con la Luna complice gli inviti al partner si faranno accattivanti, e lui (o lei) risponderà con calore e trasporto. Nel lavoro gli scambi d'idee con un collega vi aprono nuovi e inaspettati orizzonti. Prende vigore la voglia di viaggiare. Adottate una tecnica di rilassamento per contenere l’azione aggressiva di una persona alquanto fastidiosa.