L'Oroscopo di mercoledì 27 ottobre è pronto a rivelare come sarà la terza giornata di questa settimana. In evidenza in questa sede sono le previsioni zodiacali interessanti tutti i dodici segni dello zodiaco. In questo giro di boa infrasettimanale a tenere banco è certamente la presenza della Luna in Cancro, in ottimo trigono con Nettuno in Pesci. Prezioso anche il trigono Marte-Giove nonché il trigono tra lo stesso Giove e Mercurio in Bilancia. A trovare giovamento in campo sentimentale, come anche nelle relazioni parentali, di amicizia e in ambito lavorativo, sono pochi segni, tutti da svelare nel prosieguo.

Come sempre, per comprendere meglio il quadro astrologico quotidiano e per apprezzare nel modo migliore possibile come gli influssi astrali impatteranno sulla quotidianità generale, è necessario individuare i principali aspetti planetari, tra i quali emergono:

Sole in congiunzione a Marte in Bilancia;

in congiunzione a Marte in Bilancia; Luna in Cancro in trigono a Nettuno, in opposizione a Plutone ed in quadratura a Mercurio;

ed in quadratura a Mercurio; Venere in trigono a Mercurio, in sestile a Giove ed in quadratura a Nettuno;

in trigono a Mercurio, in sestile a Giove ed in quadratura a Nettuno; Nettuno in sestile a Plutone in Capricorno;

Saturno in quadratura al Sole in Scorpione;

in quadratura al Sole in Scorpione; Plutone in quadratura a Marte;

in quadratura a Marte; Urano in Toro in opposizione al Sole.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 27 ottobre .

Previsioni zodiacali del giorno 27 ottobre dall'Ariete al Cancro

Ariete - La Luna sta per transitare dal Cancro in Leone e la vita continua magicamente a sorridervi. Soluzioni inaspettate, intuizioni fortunate: prendete la mira e farete centro! Cambiando angolazione, sotto la coltre della quotidianità coglierete rassicuranti segnali in ogni dove.

In amore non c’è traccia del naturale riserbo e della timidezza, siete carichi e pimpanti. Approfittatene per lanciarvi in esperienze nuove, senza timori. Giorno ideale per organizzare una cenetta romantica a lume di candela, con dessert e tante coccole. Nel lavoro, intraprendenti e pronti a osare qualche passo azzardato, anche a rischio di mettere in gioco l’equilibrio per acquistare maggiore autonomia.

Con le unghie e con i denti difendete i vostri spazi da chi vorrebbe imporre la propria personalità.

Toro - L’oroscopo del 27 ottobre al segno del Toro preannuncia che gran parte delle stelle sono di parte, regalando nuovi slanci e vitalità. Datevi da fare per realizzare un progetto importante o per vivere nuove esperienze. Per i sentimenti, chi è in cerca dell’amore non troverà ostacoli ai suoi piani. Avrete fascino e capacità di conquista. A una storia importante, per ora, in molti preferite l’amicizia amorosa, meglio se disinibita: intanto mordete la mela, poi, col tempo, si vedrà. Giornata di acquisti, con la Luna in "Casa 4". Tanto più che una Venere vanitosa vi fa spendere un patrimonio in capi di abbigliamento e cosmetici.

Nel lavoro, viaggi d’affari interessanti e proficui, colloqui brillanti e soluzioni alternative ad un problema che vi assilla.

Gemelli - L'astrologia annuncia un favoloso mercoledì, fortunatissimo sia in ambito sentimentale che nei riguardi delle attività lavorative. Piovono doni dal cielo. Un piacevole rimescolio di emozioni tiene lontana la noia. Tenerezza, sensualità e desiderio sono presenti all’appello. Siete in pace con voi stessi e con gli altri. Le stelle pilotano il vostro intuito facendovi scegliere il meglio. A livello amoroso potete finalmente sentirvi liberi di fare le vostre scelte senza renderne conto a parenti o amici. Nel lavoro, ve la cavate egregiamente: vi impegnate in modo costante, intenzionati a badare al sodo.

Fate tesoro dei consigli delle stelle per emergere nella competizione: prima di tirare fuori gli artigli, elaborate strategie e piani ben costruiti.

Cancro - Giornata super positiva garantita dalla presenza di una stimolate Luna nel segno. Protetti dagli astri, siete nella condizione ideale per osare: è il momento di dare il via a quel progetto un po’ folle che da qualche tempo vi stuzzica. Vi butterete nell’impresa con entusiasmo, ma anche con la consapevolezza che tutto è un gioco. In amore, la Luna armonica e nel segno vi regala buonumore e desiderio di contatti umani. Sereni con il partner, dolci ma fermi con i figli, seguendo i principi e le regole ricevuti in famiglia. A livello lavorativo, potrete vivere le relazioni professionali con grande serenità.

Dedicate tempo a consolidare l’amicizia che sta nascendo con un collega. Buone opportunità vi arrivano on line o di persona, è il momento ideale per lanciarsi in un nuovo progetto.

Oroscopo e consigli delle stelle del 27 ottobre dal Leone allo Scorpione

Leone - Giornata piuttosto complicata, in compagnia della coppia Mercurio-Urano e di un Plutone un po' ostile: una vera esplosione di parole incontrollate. L’idealismo guida le vostre mosse, magari sbagliate, ma siete convinti di voler andare fino in fondo. Una nuova e simpatica amicizia aprirà i vostri orizzonti, offrendovi l’occasione di occuparvi di un progetto che v’intrigherà moltissimo. Un po’ precipitosi e maldestri, a volte rischiate di eccedere se non ponete un freno alla vostra esuberanza.

In amore, un partner romantico ma molto geloso reclama coccole e conferme. Questo mercoledì meglio non fidarsi troppo delle proprie antenne, deve essere la concretezza a farla da padrona. Nel lavoro, qualcuno tenderà a drammatizzare le situazioni o a ingigantire i problemi: non ascoltatelo.

Vergine - Con la Luna neutra dal segno del Cancro, questo mercoledì dovete cavarvela da soli, specie al lavoro, dove piccoli ma frequenti intoppi richiedono tempismo e lucidità. Non temete: riuscirete a portare avanti, e con successo, tutti gli obiettivi che vi siete prefissati. Un evento improvviso potrebbe crearvi un po’ di confusione e rendervi anche dispersivi. Con il pericolo di ritrovarvi a corto di soluzioni vincenti.

Non fate confidenze a un collega: esiste il rischio che faccia girare chiacchiere poco costruttive su di voi. A livello sentimentale, cercherete un senso di condivisione di sentimenti con chi vi vive accanto. Piccoli imprevisti potrebbero esasperare: meglio essere disponibili e più elastici. In parte, comunque, la giornata potrebbe essere piena di inventiva: vivetela per come viene.

Bilancia - Mercoledì tutto all'insegna di uno splendido Giove, nel contesto in trigono a Mercurio nel segno. La vostra giornata sarà abbastanza concentrata sulla famiglia. Ideale per rimettere ordine, per una ripresa a tutto tondo della buona voglia di fare. Basta soltanto un colpo di mano o un’intuizione geniale per risolvere delicate questioni aperte.

In ambito affettivo, umore alle stelle, grazie a eventi e confronti che alimentano la fiducia in voi stessi e alla certezza di avere molte carte da giocare, specie . Intuizione e perspicacia al top. Abbonda anche l’intraprendenza: fate seguire i fatti alle parole. Nelle attività lavorative, momento favorevole alla realizzazione di un’idea, a patto che predisponiate ogni dettaglio. Stare un po’ in solitudine, per analizzarvi, vi farà bene.

Scorpione - Per realizzare i vostri obiettivi, questo mercoledì fate affidamento su un buon apporto di concretezza e determinazione. In linea di massima potete contare su atmosfere domestiche distese e relazioni familiari rassicuranti. Buone intuizioni, finanze in netto rialzo.

Sogni importanti su cui riflettere a fondo: un viaggio assolutamente da non rimandare... In amore, una Luna amica vi restituisce certezze, vigila sui vostri investimenti, cura le pubbliche relazioni e smussa gli spigoli del vostro carattere. In virtù del buonumore, affrontate gli impegni con leggerezza e positività. Nel lavoro invece, niente passi falsi, specie con i collaboratori e i soci in affari. Rischiate di entrare in rotta di collisione. I rapporti in generale sono cordiali, anche se in alcune questioni c’è ancora qualcosa da ridire.

Astrologia di mercoledì 27 ottobre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Sostenuta dalla vostra fantasia e da una forte energia, la creatività va al massimo, aiutandovi ad esprimere il vostro potenziale in idee originalissime.

Intesa profonda con una persona amica, con la quale vi lasciate andare a confidenze molto intime. Per i sentimenti, chiarite le divergenze di vedute con il partner, ma astenetevi dal riportare in ballo torti ormai datati. Se non avrete fretta di portare a termine i programmi stabiliti e di rimuovere gli ostacoli in tempi troppo stretti, vi garantirete una certa serenità. Pur con qualche patema d’animo, qualche single si avvicinerà a una persona che finora aveva solo guardato con occhi languidi. A livello lavorativo, guardare agli ostacoli come fautori di possibilità, piuttosto che come intralci, modifica la visuale. Potrebbe arrivare una proposta di trasferimento: valutate quanto stress comporterebbe.

Capricorno - In prima linea contatti e amicizie, favoriti da Nettuno, peccato che la Luna in opposizione scompigli, almeno in parte, progetti e sentimenti. Un’infinita quantità di faccende da sbrigare potrebbe farvi rinunciare all’uscita serale con partner e amici. A livello amoroso, dei progetti ancora confusi reclamano una messa a punto razionale, lo spirito d’iniziativa da solo non basta. Potete contare sull’appoggio di chi vi è intorno. Estrosi ma anche efficienti: in coppia, la sicurezza di essere sulla strada giusta funge da innesco a nuove iniziative. Nel lavoro, i rapporti sono piacevoli con l’ambiente e questo è già una garanzia di benessere che si va ad aggiungere alla vostra smagliante forma fisica. Il sestile Nettuno-Plutone, entrambi favorevoli al segno, assicura contatti interessanti e nuovi agganci da sfruttare prossimamente.

Acquario - Questo mercoledì il vostro Giove, nel frangente in trigono a Marte, coccola il segno. Avrete la possibilità di divertirvi, di ritagliarvi del tempo solo per voi e i vostri hobby. Programmate anche una gita insieme agli amici più cari. In ambito affettivo, utilizzerete al meglio tatto e disponibilità, mettendoli al servizio dei vostri obiettivi. Ne risulterà comunque un’azione determinata e vincente. Non rimandate ciò che potreste fare e ottenere subito. Una bella Venere, unita alla coppia Marte-Mercurio, vi renderà tutto più facile. Nel lavoro, conquisterete la simpatia di un nuovo collega e vi saprete far rispettare per la vostra correttezza e sincerità. Proponete belle iniziative a chi sta sopra di voi, andando incontro ad eventuali occasioni che vi offriranno le persone del vostro ambito.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 27 ottobre indica che Nettuno, nel frangente in trigono alla splendida Luna in Cancro, vi darà la carica giusta! Saprete armonizzare i vostri interessi con quelli degli altri. Capacità da sfruttare nell’attività o in famiglia. In amore, vi adeguerete alle circostanze, all’umore e agli obblighi della dolce metà, con comprensione. Belle e rassicuranti notizie da parte di figli o nipoti adolescenti, se saranno in “trasferta” per la prima volta da soli. Prendendo in mano una situazione familiare piuttosto intricata, riuscirete finalmente a venirne a capo. Nel lavoro, non è più il caso di scendere a compromessi: è tempo di chiedere finalmente ciò che vi spetta. Vi farete sentire con decisione. Approfittate di queste ottime stelle per raccogliere le energie e affrontare eventuali conti in sospeso.