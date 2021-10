L'Oroscopo di sabato 16 ottobre è pronto a rivelare l'andamento riservato dalle stelle al primo giorno di weekend. In primissimo piano in questo contesto le previsioni zodiacali relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. Curiosi di sapere quali saranno i segni fortunati in questa parte finale della settimana?

Il quadro astrologico quotidiano ritrova in posizione la Luna nel segno dei Pesci, con il Sole in lunga sosta in Bilancia ma in programma di entrare in Scorpione. Sempre in Bilancia troviamo Marte e Mercurio, mentre nel settore poco distante, ossia quello del Sagittario, resta stabile Venere.

Scorrendo sempre verso sinistra la Carta del Cielo del giorno 16 ottobre 2021, ecco saltare all'occhio Plutone, da tempo ormai in lento cammino nel campo del Capricorno. Proseguendo riscopriamo Saturno e Giove a dare compagnia al simbolo astrale dell'Acquario. In Pesci continua a restare quasi immobile Nettuno, pianeta dalle mille possibilità. Chiude il cerchio astrale Urano, in transito sui gradi del nobile segno del Toro.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del giorno 16 ottobre, segno per segno.

Previsioni zodiacali del giorno 16 ottobre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Giornata di transizione, di forte e significativo non accade nulla, molto spazio è concesso all’introspezione e al riposo.

I momenti di ozio sono ricchi di fermenti, ben sapendo che tutto o quasi arriva a chi sa aspettare. In amore tutto procede senza scosse, si discute pacatamente dei tanti piccoli problemi quotidiani, cercando insieme come risolverli. I single stanno bene anche da soli, nessuna ricerca affannosa dell’anima gemella o di storie impegnative.

Nella coppia ciascuno cerca di ritagliarsi i propri spazi personali, ma senza nulla togliere all’altro. Nel lavoro, guardo lungo e antenne ben aperte per cogliere le opportunità quando si presentano. Fidatevi del vostro intuito per fiutare il vento e concludere al meglio trattative delicate.

Toro - L’oroscopo del 16 ottobre al segno del Toro predice una giornata esaltante, stracolma di vitalità e mordente.

Dimostrate il piacere di essere al centro dell’attenzione, sfoggiando comportamenti originali. Buone garanzie di successo nelle iniziative professionali e nello sport: tutto andrà per il meglio. Per i sentimenti, se ci saranno prove da sostenere, avrete il giusto spirito, brillante e leggero, per affrontarle. Riponete la vostra fiducia negli amici più intimi. Arricchita di nuovi interessi comuni, la relazione affettiva sa regalarvi momenti indimenticabili. Nel lavoro, anche se la parola in genere non compare sul vostro vocabolario, il “riposo” merita un po’ di attenzione. Fate in modo di trovare un po’ di tempo, da dedicare alle vostre occupazioni preferite o ad attività ricreative capaci di farvi rilassare.

Gemelli - Dopo tanti tira e molla, avete finalmente fatto la scelta che ritenete migliore, e adesso non vi resta che rilassarvi un po’ e godere dei frutti che ne derivano. Una ventata di novità e buonumore nella vostra quotidianità ci starebbe proprio bene. Organizzatevi! A livello amoroso, le vostre premure e i vostri seducenti inviti faranno colpo su una persona che ricambierà con trasporto. Con Venere favorevole, i single potrebbero osare, manifestare apertamente i propri desideri e godersi la vita. Nel lavoro è tempo di cambiamenti. Le stelle raccomandano prudenza nelle spese. Viaggi e vacanze prossimamente potrebbero costare più del previsto: iniziate a mettere da parte qualcosa a riguardo.

Cancro - Mercurio nel segno lancia sguardi amichevoli a Giove. Ne consegue una mente chiara, lucida, acuta, attenta. Vi sentite particolarmente ottimisti. Grande curiosità intellettuale. Momento propizio anche per le finanze e le trattative di carattere legale. In amore, fate entrare nella vostra vita persone e vicende nuove, iniziate a dedicarvi a passioni diverse dal solito, e vi sentirete più sereni e vitali. Sarete in grado di sbloccare una situazione conflittuale, facendo ricorso alla lucidità mentale e al controllo razionale. A livello lavorativo, approfittate dello spirito d’iniziativa che Giove vi fornisce, per concludere buoni affari. Anche la pazienza e la scrupolosità saranno premiate.

Appellandovi al vostro savoir-faire, riuscirete a farla in barba anche agli oppositori più navigati.

Oroscopo e consigli delle stelle del 16 ottobre dal Leone allo Scorpione

Leone - Sabato in tono minore, con la Luna nel segno dei Pesci disturbata da Venere in quadratura. Vi trascinerete in giro per casa in pantofole. Sarete stanchi, annoiati. Rimandate gli impegni e trascorrete questo fine settimana in totale riposo. In amore, non irrigiditevi di fronte ai cambiamenti inattesi e forse un po’ fastidiosi a cui vi troverete, vostro malgrado, a far fronte. Disponibilità, ascolto e pazienza dovranno essere messi in primo piano. Approfondendo il dialogo, in coppia riuscirete ad alleggerire la tensione che si è creata in famiglia.

Nel lavoro, farete tutte quelle cose che, per un motivo o per un altro, vengono lasciate sempre indietro durante la settimana e sarete contenti di farle. Evitate persone poco concrete.

Vergine - Tanti progetti per questo sabato, ma tra voi che volete una cosa, il partner un’altra e i familiari un’altra ancora, finite per rinunciare a tutto. Per fortuna in soccorso arrivano i soliti amici, intrattenendovi amabilmente per tutta la giornata. A livello sentimentale, siete un po’ nervosi per colpa di Urano che dall’alto del cielo scuote le vostre certezze e distrugge i vecchi schemi, ma avete buone alternative. Vi consolate con gli acquisti, spendendo a cuor leggero. Negozi e bancarelle, budget permettendo, sono la vostra valvola di sfogo.

Nel lavoro, profumo di viaggi e novità, niente di meglio per tipi come voi. Peccato che qualcuno vi richiami all’ordine, costringendovi a organizzarvi, mentre a voi piace improvvisare.

Bilancia - Giornata un po’ in salita. Rispetto ai vostri luminosi obiettivi, gli astri creano pesanti interferenze, quanto basta per farvi desistere dall’impresa. Strana, ma più piacevole, la serata che all’improvviso e inaspettatamente si tinge di malizia. In ambito affettivo, siete di fronte a un bivio: scegliendo una direzione v’imbatterete negli ostacoli di Plutone, seguendo l’altra sarete protetti dalla buona sorte da parte di Venere. Ne consegue che l’esito di questo sabato dipenderà essenzialmente da voi e dalle vostre decisioni.

Nelle attività lavorative, rimandate a data da destinarsi la soluzione di questioni delicate, perché al momento siete troppo vulnerabili e mancate di obiettività. Le complicazioni oggi arrivano dalla quadratura tra Plutone e il vostro Sole: amore e carriera si ostacolano a vicenda.

Scorpione - Il cielo lascia presagire una giornata in cui riuscirete a imprimere un’importante accelerazione a un progetto molto importante per il vostro futuro. Vi divertirete un mondo con gli altri, evidenziando così la vostra inventiva e anche il vostro fascino. In amore, qualcuno potrebbe farvi battere forte il cuore in modo inaspettato. Ma chiedetevi se vale la pena mettere in discussione equilibri già consolidati.

Se poi in famiglia avete delle perplessità, non esitate a esprimerle. Va benissimo una posizione critica, ma che sia costruttiva e intelligente. Un nuovo hobby vi darà l’opportunità di avvicinare persone con cui avete una notevole affinità. Nel lavoro il cielo astrale promette fortuna: vi aiuterà a evidenziare gli obiettivi più in linea con le vostre aspirazioni. Un/una collega molto in gamba vi darà un utile consiglio. Sappiate essere pazienti e disponibili.

Astrologia di sabato 16 ottobre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - La Luna in Pesci è garanzia di buona fortuna e buoni propositi. Intesa anche nella vita di quotidiana, non dimenticate però i progetti messi in cantiere tempo addietro.

Saprete infondere forza alle persone che vi sono accanto e spronare all’autonomia quelle troppo dipendenti. Per i sentimenti, una conquista d’amore che sospirate da tempo vi renderà felici. Cogliete l’occasione per curare il look, fate degli acquisti, aprite il portafogli. Darete anche una mano a un familiare che si trova in difficoltà: vi dimostrerà la propria gratitudine. A livello lavorativo, le geometrie celesti potrebbero indurvi a credere che tutto vi sia dovuto, esigendo che gli altri si facciano in quattro per aiutarvi. Non vi pare di esagerare? Anche nelle attività come nella vita, mai pretendere senza essere disposti a dare.

Capricorno - Questo sabato ve ne stareste volentieri a casa, a distrarvi con la cucina, la musica e il bricolage, ma una pioggia di inviti vi fa cambiare idea.

Umore in risalita solo dopo un chiarimento doveroso in famiglia: è tempo di superare un malinteso. A livello amoroso le situazioni più disparate funzionano alla grande: più romantici e propositivi del solito, cogliete gli sguardi e lanciate sorrisi malandrini. Nel lavoro, Complicità e collaborazione su tutti i fronti e a tutti i livelli, a prescindere dalla gerarchia del rapporto. Qualche tentativo di comunicare lo fate, ma se gli altri non vi danno subito corda, vi richiudete a riccio.

Acquario - Nessuna novità in questo sabato di transizione. Di eclatante o significativo non accade nulla, molto è concesso all’introspezione e al riposo. I momenti di pausa e di riflessione sono però ricchi di fermenti: tutto arriva a chi sa aspettare. In ambito affettivo, un rimescolio di sentimenti v’imprigiona nelle emozioni del momento, tentazioni vaghe che vi sfuggono prima che possiate afferrarle. Lasciatele decantare prima di orientarvi in qualsiasi direzione. Domani sfumeranno senza lasciare traccia. Nel lavoro, vi aspetta un bellissimo sabato, attivo e prospero allo stesso tempo. Saturno e Giove accendono la vostra sensibilità rendendo molto godibili i contatti. Vi riusciranno in modo eccellente tutte quelle attività che richiedono fantasia ed estro creativo.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 16 ottobre indica che questo sabato scorre piuttosto fluido. Siete su di tono e affrontate le circostanze con l’intenzione di mantenere l’autonomia conquistata. Una strana sensazione di ritorno al passato che vi disorienta è solo fantasia. Tutto è cambiato e cambierà ancora in meglio ovviamente. In amore, le ferie ormai sono soltanto un lontano ricordo ma la voglia di vacanza non si è affatto esaurita: ogni tanto rinfrescate la memoria con un breve viaggio. Armati delle migliori capacità di seduzione, potreste imbattervi in un incontro avventuroso e passionale. Nel lavoro, giornata ideale per le trattative, gli affari o semplicemente per stabilire dei nuovi contatti. Per rimanere in tema: una cena con i colleghi più sinceri vi metterà di buonumore.