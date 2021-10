Uscito per Ps 5, Pc e Xbox, House of Ashes è il terzo gioco dell'antologia di avventure horror della serie The Dark Pictures. Come nei precedenti titoli usciti, Man of Medan e Little Hope prima, House of Ashes racconta la propria storia in un ambiente unico: in questo caso l'Iraq degli anni 2000, poco dopo che le truppe americane hanno preso d'assalto il palazzo di Saddam Hussein.

Una storia tutta nuova

Dei cinque personaggi giocabili, quattro sono membri del complesso militare statunitense – e il quinto si differenzia principalmente in virtù dell'essere un soldato iracheno, piuttosto che uno sconosciuto.

Nonostante ciò, questa non è una storia di guerra di per sé, e non passa molto tempo prima che il cast principale si trovi strappato da un campo di battaglia e precipiti nelle oscure profondità di un tempio accadico abbandonato, e diventa rapidamente chiaro che non sono da soli.

Indossare gli stivali da combattimento di una squadra di marines cambia inevitabilmente l'atmosfera di House of Ashes, ma il gameplay di base rimane lo stesso: saltando tra ciascuno dei cinque protagonisti visto che la trama lo impone, verranno prese decisioni importanti e, occasionalmente, si esploreranno piccole aree contenute per trovare elementi e informazioni mentre si gioca attraverso quello che è essenzialmente un film interattivo.

Non un vero FPS

Si potrà scegliere se giocare da soli ed esplorare l'intera storia, o usare due delle modalità multiplayer. Questo è il primo gioco di Dark Pictures in cui quasi tutti i personaggi sono armati di una pistola, e comprensibilmente gli sviluppatori hanno dato loro alcune cose con cui sparare, ma questo non è un FPS.

Le riprese sono limitate a specifiche istruzioni rapide e, secondo l'antico uso, i proiettili non fanno molto contro le creature aliene sotterranee che si aggirano nel tempio abbandonato. Apertamente ispirati ai film di serie B, House of Ashes è tutt'altro che perfetto – parte del lavoro dei personaggi e dei dialoghi è davvero da rivedere.

A suo merito, il gioco non si sottrae al ruolo americano nella guerra in Iraq, mettendo in discussione sia il suo metodo che le sue motivazioni. Comprensibilmente Salim si dimostra il protagonista per la maggior parte, e i personaggi americani si sentono frustrati e disinteressati a impegnarsi nella guerra, al di là di un retroscena che coinvolge una sparatoria tra civili. In conclusione The Dark Pictures Anthology offre un'esperienza unica. Intrappolati in un "film dell'orrore", il titolo è abbastanza accessibile da creare un'intensa cooperativa sul divano con alcuni amici. Non sarà il gioco horror per eccellenza, ma è un gioco horror sufficiente, che lascia il giocatore attaccato al pad, a finire la storia con un po' di brivido sulla pelle.