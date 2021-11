Giovedì 11 novembre troviamo sul piano astrale la Luna, Saturno e Giove sostare nell'orbita dell'Acquario, nel frattempo Venere e Plutone risiederanno nel domicilio del Capricorno. Il Sole, Mercurio e Marte, invece, proseguiranno il moto in Scorpione, così come Urano continuerà la sosta in Toro. Nettuno, in ultimo, permarrà in Pesci come il Nodo Lunare Nord resterà stabile nel segno dei Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Gemelli, meno roseo per Leone e Toro.

Sul podio

1° posto Gemelli: briosi. Il primo segno d'Aria potrebbe affrontare questa giornata autunnale col sorriso sulle labbra, minimizzando le problematiche del momento e, al contempo, provando a contagiare con il loro buonumore anche le persone care.

2° posto Sagittario: stacanovisti. Inarrestabili e volenterosi, i nati sotto il segno del Sagittario parranno non lasciarsi intimorire da eventuali contrattempi di natura pratica, mettendo in campo un mood stacanovista che gli farà recuperare in un batter d'occhio il tempo perduto.

3° posto Acquario: determinati. Far mutare opinione al quarto segno Fisso nel corso di questo giovedì sarà presumibilmente un'ardua impresa in cui parenti e amici eviteranno di cimentarsi, coi nativi che risulteranno oltremodo determinati sul comportamento da attuare nei riguardi di un'annosa questione familiare.

I mezzani

4° posto Bilancia: sereni. Nel focolare domestico di casa Bilancia, per merito soprattutto delle posizioni benevole dei Luminari, sembrerà respirarsi un'atmosfera armoniosa, la quale favorirà dialoghi costruttivi e coccole a tutto spiano con l'amato bene.

5° posto Capricorno: investimenti. Giornata che avrà buone chance di risultare utile ai liberi professionisti di casa Capricorno per ampliare il proprio target clientelare, magari investendo parte dei profitti per pubblicizzare i loro prodotti o servizi.

6° posto Vergine: focus comportamentale. Un parigrado o un subalterno potrebbe sottolineare aspramente l'atteggiamento, a tratti prevaricatore, messo in campo dai nati Vergine negli ultimi mesi.

Anziché dare di matto, il segno di Terra sarà chiamato a riflettere in tal senso e, se tali accuse risulteranno fondate, tentare di smussare quei lati arcigni del loro comportamento.

7° posto Scorpione: a tempo debito. Il contrasto Urano-Saturno nell'asse Terra-Aria verrà aizzato dalla congiunzione Giove-Luna nell'amico/nemico Acquario e ciò, con ogni probabilità, indurrà i nativi ad assumere un atteggiamento strategico, ovvero rimanendo in attesa di mettere in atto alcune mosse esistenziali.

8° posto Cancro: vulnerabili. Basterà probabilmente un nonnulla per urtare la sensibilità dei nati Cancro in questa giornata, coi nativi che parranno essere più vulnerabili e umorali del solito. In giornate come questa, sarebbe bene che il segno d'Acqua trovi uno spazio tutto per sé, così da far defluire la loro fragilità in maniera naturale evitando input esterni.

9° posto Pesci: rancorosi. Il dodicesimo segno zodiacale potrebbe legarsi al dito un eventuale torto subito, o presunto tale, nel corso di questo giovedì novembrino, risultando insolitamente rancorosi nei riguardi della persona che gli ha tirato un colpo basso.

Ultime posizioni

10° posto Toro: trepidanti. Agitati e ansiosi, i nati Toro avranno buone possibilità di affrontare la giornata mettendo da parte la tenacia che spesso li contraddistingue, e ciò li indurrà a vedere sovente il bicchiere mezzo vuoto.

11° posto Ariete: lavoro flop. Semaforo acceso sul rosso per le faccende professionali di casa Ariete in questa giornata d'autunno, coi nativi che avvertiranno un senso d'insoddisfazione legato agli scarsi risultati che riusciranno a trarre dal loro turno lavorativo.

12° posto Leone: timorosi. Il secondo segno di Fuoco dovrà presumibilmente fare i conti con qualche paura economica nei confronti del prossimo futuro, a causa della precaria situazione aziendale in cui operano oppure ai lavori saltuari che non garantiscono entrate finanziarie stabili.