Mercoledì 24 novembre troviamo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno del Leone, mentre il Sole sosterà sui gradi del Sagittario. Marte e Mercurio, invece, proseguiranno l'orbita in Scorpione, così come Venere assieme a Plutone resteranno stabili nel segno del Capricorno. Nettuno, infine, permarrà in Pesci come Urano continuerà la sosta in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Leone, meno roseo per Sagittario e Vergine.

Sul podio

1° posto Scorpione: tenaci. Malgrado la quadratura lunare e le reiterate osticità del terzetto Urano-Giove-Saturno, i nati Scorpione potrebbero trascorrere una giornata all'insegna della determinazione nel fronte professionale, grazie al binomio Mercurio-Marte nel segno in ottimo aspetto a Venere di Terra.

2° posto Leone: affabili. Dall'ora in pranzo in poi, i felini avranno buone chance di soffermarsi sui lati più burrascosi del loro carattere, perlopiù riguardanti la cerchia amicale e familiare, e avvertire la voglia di ammorbidirli un po', divenendo più concilianti con le persone care.

3° posto Ariete: ambiziosi. Coi Luminari dalla loro parte e lo strategico Marte d'Acqua a dargli manforte, i nati Ariete vedranno presumibilmente crescere a dismisura la propria ambizione, specialmente tra i liberi professionisti del segno. Amore in secondo piano.

I mezzani

4° posto Pesci: corteggiati. Mercoledì che vedrà, con ogni probabilità, i nati Pesci calamitare l'attenzione altrui e ritrovarsi, in un batter d'occhi, con uno stuolo di nuove conoscenze che vestiranno i panni di freschi corteggiatori, agguerriti più che mai a conquistare il loro dolce cuore.

5° posto Cancro: focus domestico. Il primo segno d'Acqua, nel corso di questa giornata novembrina, potrebbe scegliere di concentrarsi sulla propria abitazione, dedicandosi a una pulizia accurata della stessa. In mattinata, inoltre, la prima decade avrà buone possibilità di raggiungere un entusiasmante risultato lavorativo.

6° posto Bilancia: a testa bassa.

Nel luogo professionale di casa Bilancia potrebbero non mancare degli imprevisti o dei colleghi inclini al lamento e alla polemica ma, malgrado ciò, i nativi non se ne cureranno più di tanto e continueranno a lavorare a testa bassa.

7° posto Gemelli: relax. Gli alti e bassi umorali degli ultimi giorni spingeranno probabilmente i nati Gemelli, durante questo giorno d'autunno, a dedicarsi ampi spazi di relax, chiudendo fuori dall'uscio di casa ansie e problematiche di sorta.

8° posto Capricorno: attività rimandate. I tempi potrebbero non essere maturi per consacrare un progetto lavorativo in essere in casa Capricorno, coi nativi che, per merito del flirt tra Mercurio e Venere, comprenderanno in un attimo che tali attività andranno procrastinate a periodi più proficui.

9° posto Toro: ritmi blandi. Il primo segno di Terra noterà, c'è da scommetterci, che in questa giornata di novembre qualcosa sembrerà rallentare la loro ascesa lavorativa, come un intoppo burocratico che avevano preso sottogamba e che adesso andrebbe affrontato prontamente.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: umore flop. Quel sorriso capovolto stampato sul viso dei nati Acquario fotograferà probabilmente il pessimo umore del segno d'Aria in questa giornata, con la causa che sarà da ricercarsi sia nel quadrato Urano-Saturno ma anche nel Luminare femminile in opposizione.

11° posto Sagittario: bizzosi. Nervosismo e insofferenza, derivanti da un clima destabilizzante nel nido domestico, potrebbero condire il mercoledì di casa Sagittario, coi nativi che risulteranno burberi e poco avvezzi al dialogo con chicchessia.

12° posto Vergine: timorosi. Il prossimo futuro potrebbe rappresentare il tallone d'Achille dei nati Vergine questo mercoledì, perché il segno Mobile metterà in campo un certo timore nei riguardi di ciò che lo attende. Ruggini lavorative probabili nel tardo pomeriggio per la seconda decade.