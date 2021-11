Le previsioni zodiacali di giovedì 11 novembre 2021 sono pronte a fare la differenza tra i sei segni in analisi in questo contesto. Nel frangente andremo a evidenziare le nuove predizioni astrali in esclusiva per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati al giro di boa di metà settimana? L'Astrologia di giovedì rivela che a fare da bilanciere tra negatività e positività sarà la Luna in Acquario in congiunzione a Giove e in opposizione al Sole in Scorpione. Resta invariata la posizione astrologica di Venere, ancora presente nel comparto del Capricorno.

Stabili i pianeti cosiddetti "lenti" tipo Giove, Saturno, Nettuno e Plutone.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 11 novembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di giovedì 11 novembre

Bilancia: ★★. In arrivo una giornata valutata con il segno di spunta relativo ai periodi da ko. Cercherete l'equilibrio e la tranquillità, ma per tutta la giornata le stelle vi renderanno nervosi ed intrattabili. In amore, le previsioni consigliano di restare calmi. Qualche screzio in più rispetto al solito potrebbe esserci, il che potenzialmente favorirà litigi passeggeri soprattutto a fine giornata. Single, astri dissonanti faranno sì che le solite piccole increspature diventino onde minacciose.

Per non essere spazzati via, dovrete ancorarvi saldamente a qualcosa di stabile e solido, come l'amore. Nel comparto lavoro, la concentrazione sarà poca, la dialettica apparirà piuttosto provocatoria e non sempre adeguata. Cercate di barcamenarvi come potete.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì annunciano l'arrivo un giorno davvero efficiente per voi del segno, in molte situazioni davvero anche molto fortunato.

Diciamo che dovrebbe disporsi sulla linea generale della buona sorte. Per i sentimenti, viste le ottime premesse, il rapporto verso il partner subirà un notevole miglioramento. Grazie ad astri positivi, potranno arrivare delle belle novità interessanti, in primis nella vostra vita a due e poi anche in altre situazioni. Single, affetto e sensazioni saranno i vostri compagni di viaggio.

Giocate il tutto per tutto e provateci: la vita sorride a chi è capace di dare voce al proprio cuore. Per qualche curiosa circostanza potreste ritrovarvi miracolosamente capaci di fare cose impensabili. Nel lavoro, buone notizie sul fronte della attività quotidiane e nelle professioni in generale. Conferme e consensi.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 11 novembre al Sagittario presume un periodo normale. Almeno non quello che molti di voi nativi state sperando. Quindi, non puntate troppo sul periodo in questione, per la precisione da evitare maggiormente la parte centrale. In amore, l'Astrologia del periodo invita a tenere un profilo attento ma non timoroso. Più di qualcuno tra voi del segno godrà di un momento positivo nel quale la comunicazione con il partner sarà al centro dell'attenzione.

Date maggior risalto al buon dialogo. Per i single, nulla impedirà di dare fuoco alle polveri o di godersi una situazione astrale decisamente stuzzicante, incontrando gente nuova e interessante. La parte riguardante il lavoro invita a fare riferimento all'esperienza passata: chiedete consiglio a un esperto per risolvere un problema che vi dà qualche preoccupazione.

Oroscopo e stelle del giorno 11 novembre

Capricorno: ★★★. La giornata si preannuncia con i pessimi auspici legati ai periodi "sottotono". Diciamo che questo giovedì sarà molto importante per cercare di salvare le vostre idee dalle interferenze altrui. In merito agli affetti, vi sentirete un po' fiacchi e cercherete di trovare un po' di vitalità nel partner, così facendo sentirete rinascere la solita grinta che avevate.

In coppia potrebbero nascere discussioni per inezie di poco conto: tenetelo a mente. Single, sarà una giornata abbastanza monotona nella quale non sarete in grado di realizzare granché. A dominare il periodo, una sottile malinconia pronta ad impadronirsi di voi impedendovi di concretizzare intenti o nuovi incontri: state rilassati e non forzate gli eventi. Nel lavoro, un piccolo fraintendimento potrebbe aver toccato la sfera di rapporti con i vostri colleghi e questo renderà la giornata un po' pesante.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano che il periodo partirà decisamente bene. In molti sarete in grado di comunicare al meglio e in modo naturale, senza scompigliare la sensibilità delle persone con le quali andrete a interagire.

In campo sentimentale, sarà sicuramente un buon momento per modificare assetti di coppia, cambiare abitudini, respirare dunque aria nuova anche nella relazione più felice. Buona posizione della Luna congiunta a Giove ed entrambi nel segno: vi daranno l'occasione di comunicare con chiarezza ed onestà con tutte le persone che v'interessano. Single, potrete rendere questa giornata straordinaria dimostrando di essere vicini a chi ne avesse bisogno. La Luna nel segno vi renderà affascinanti ed avrete delle ottime opportunità per fare colpo su chi già sapete. Nel lavoro, si profila un discreto alleggerimento delle varie situazioni che vi avevano interessato nei giorni precedenti.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 11 novembre predice una giornata discreta, anche se a tratti poco efficace o difficoltosa.

Se l'ascendente è positivo, in alcuni casi questo giovedì sarà più che buono: una lieta notizia vi darà una carica pazzesca a ine giornata. In amore le stelle inizieranno a cancellare eventuali inquietudini ed i nervosismi dei giorni indietro, la passione sta per ritornare ad essere il bene più prezioso da salvaguardare. Quindi ricreare un'ambiente sereno, dove trascorrere una giornata in completo relax, solamente voi e le persone amate. Per coloro ancora single è tempo di prendere decisioni o iniziative: pensate a qualcosa di speciale da fare, oltre che in giornata, soprattutto in relazione alla parte conclusiva della settimana. Il lavoro andrà discretamente. Se nel frattempo aveste tralasciato di coltivare alcune qualità (o amicizie), ora potreste trovarvi nell'urgenza di tirarne fuori più di una, proprio come un mago dal cappello.

Classifica oroscopo dell'11 novembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata dell'11 novembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? In questa parte della settimana a godere meritatamente della parte alta della classifica stelline quotidiana saranno in tutto cinque segni. Al primo posto entra di diritto Gemelli, simbolo astrale considerato a questo giro "top del giorno". A seguire tutti gli altri segni. Andiamo subito a scoprirli analizzando il prospetto preposto a tale scopo, come sempre relativo a tutto il ventaglio zodiacale.

Le stelline di giovedì 11 novembre: