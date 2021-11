L'oroscopo del 12 novembre 2021 sono pronte a scoprire la carte in merito al possibile andamento della giornata in analisi. In evidenza in questo frangente le previsioni zodiacali di venerdì, messe in relazione ai segni rientranti nella seconda tranche dello zodiaco.

Il responso emerso dalle odierne analisi astrali prevede un ottimo periodo per due segni: il riferimento è senz'altro per Pesci, segno migliore in assoluto in quanto, come svelato dal titolo principale, risulta essere direttamente interessato dall'ingresso della Luna nel proprio segno.

Giornata splendida in amore e nel lavoro anche per gli appartenenti all'Acquario, in questo caso considerati in giornata a cinque stelle, dunque altamente fortunati.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 12 novembre su sentimenti e attività lavorative per poi passare alla classifica stelline valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di venerdì 12 novembre

Bilancia: ★★★. L'oroscopo della giornata di venerdì annuncia un periodo inaspettatamente "sottotono". Nel corso di questo nuovo giorno, ponte tra il fine settimana lavorativa e la partenza del weekend, forse potreste avere da ridire sull'operato e sulle decisioni di un famigliare. In amore, in molti sarete un po’ annoiati, tuttavia cercate di reagire, se non altro per dare stimolo alla vita quotidiana.

Qualcuno potrebbe avvertire un senso di allontanamento da parte dal partner: tranquilli, è normale e tutto sotto controllo. Andrà tutto bene per voi ancora single, anche se l'amore potrà creare ancora problemi, se non a tutti, a molti del segno. Nel comparto lavoro, vi sentirete un po' fuori fase, come se vi sembrasse troppo faticoso mantenere il ritmo di sempre.

Imparate a correre insieme al mondo che gira intorno a voi...

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì preannunciano un giornata indirizzata per lo più alla normale ed ordinaria quotidianità. Contrariamente a quanto solitamente vi capita, sarà molto semplice per voi lasciarsi andare ai sogni e fantasticherie, anche se a volerla dire tutta, tra il dire e il fare...

Per i sentimenti, chi vive in coppia avrà risconti positivi riguardo l'affiatamento generale, comunque a leggero scapito dell'intesa relativa a parte della sfera passionale. Secondo l'oroscopo del giorno, l'invito è prendersi più cura del partner: tenete in considerazione le esigenze della persona amata. Single, potrete contare su un momento abbastanza favorevole, sarete ricchi di fascino e la seduzione non mancherà di darvi soddisfazioni. Nel lavoro, il consiglio di una persona amica vi sarà di grande aiuto. Perseguire con tenacia un progetto potrebbe dare tantissime soddisfazioni.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 12 novembre al Sagittario preannuncia una giornata abbastanza positiva: si chiariranno alcune situazioni, si approfondiranno rapporti ed in generale si ritroverà finalmente quel po' di serenità: tutti voi del segno la state aspettando.

Dovete solo stare attenti alle questioni economiche rimaste in sospeso. In amore, parlando di coppia, è possibile un rinnovamento della fiducia nei confronti della persona amata. In tanti vi farete coinvolgere completamente dall'intensità di un sentimento unico, capace di rendere la vostra giornata ricca di batticuori e trepidazioni. Per i single, a voi le "trame amorose" potrebbero ingarbugliarsi, la matassa dei sentimenti attorcigliarsi a fatti o situazioni quasi surreali. State calmi e aspettate di avere idee più chiare, ok? La parte riguardante il lavoro indica costanza negli impegni e un pizzico di svogliatezza: visto il periodo, diciamo che ci può stare.

Oroscopo e stelle del giorno 12 novembre

Capricorno: ★★. La giornata di venerdì, indicatore di un fine settimana poco affidabile, secondo l'oroscopo del giorno dovrà essere vissuta con massima attenzione. Purtroppo questo è quanto, almeno sulla carta. In merito agli affetti, non intestarditevi su cose che magari sono solamente frutto della vostra immaginazione. Moderate la vostra gelosia e cercate piuttosto di mettere al primo posto le esigenze del partner. Non colpevolizzatevi e non lasciatevi influenzare dalle persone vicino a voi, ma agite solamente in base alle vostre idee. Single, concentratevi solo su cose a maggior priorità, tralasciando ad altra data tutte le altre. Infatti, questo è un periodo abbastanza importante dal punto di vista delle scelte o riguardo i progetti a breve termine.

Nel lavoro noie non mancheranno. Non tutto sembrerà girare per il verso giusto: tranquilli, presto tutto si sistemerà.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali di venerdì annunciano un periodo prospero per molti aspetti, in primis per le cose riguardanti la routine quotidiana. Infatti, e questo parlando in generale, la pace che avvertirete nel corso della giornata favorirà la crescita di nuove energie e tanta forza. In campo sentimentale, sarà una giornata in cui non mancheranno certo passione e comunicativa: anche se arriveranno le solite schermaglie amorose, queste risulteranno piacevoli e divertenti. Single, questo venerdì si prevede altamente positivo. Il momento è favorevole a coloro che decidessero di fare una passeggiata in spiaggia insieme a persone "speciali".

Nel lavoro, i pianeti vi seguiranno con interesse ed anche la Luna vi farà fare una bella figura consentendo di mettersi in luce. Portando a termine con successo i progetti in calendario, otterrete facilmente il sostegno di persone autorevoli.

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno 12 novembre prevede per voi nativi una giornata veramente deliziosa da vivere. Grazie all'ottimo aspetto della Luna, in entrata nel vostro comparto proprio questo venerdì, non avrete di che preoccuparvi specialmente per le cose inerenti amore e affetti in generale. In amore infatti, si preannuncia una giornata decisamente serena, in totale armonia con il proprio partner: in primo piano certamente l'equilibrio tra le cose messe in preventivo da fare insieme, esenti questa volta dai soliti antipatici parapiglia.

Per coloro ancora single la presenza della Luna riserverà una giornata molto tranquilla. Avrete sicuramente molte occasioni per poter colpire al cuore il "vostro bersaglio" e magari iniziare ad instaurare una bella intesa affettiva. Il lavoro andrà benissimo, se non subito, almeno a partire dalla prossima settimana. Otterrete il massimo da ogni progetto, dunque siate ottimisti.

Classifica oroscopo del 12 novembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 12 novembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Al giro di boa settimanale il periodo vede in netta ripresa il simbolo astrale dei Pesci, super favoriti da una splendida Luna nel segno: prima posizione in classifica ampiamente meritata!

Molto interessante questo venerdì anche per altri quattro segni, tutti indicati in giornata a cinque stelle: un'ottima premesse soprattutto in vista del prossimo weekend. Andiamo subito a scoprire quali sono i segni migliori del momento analizzando il prospetto preposto a tale scopo, come sempre in questo contesto relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di venerdì 12 novembre: