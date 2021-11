Le previsioni zodiacali di lunedì 15 novembre 2021 mette a disposizione la classifica stelline e le previsioni di inizio settimana in esclusiva per i sei segni dello zodiaco relativi alla seconda sestina.

L'Astrologia di lunedì indica che a poter contare su un ottimo lunedì saranno i nativi in Bilancia. Il predetto segno di Aria avrà il positivo supporto in campo sentimentale da parte di una splendida Luna (in Ariete) posizionata in modo speculare positiva al 98%.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 15 novembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di lunedì 15 novembre

Bilancia: 'top del giorno'. In arrivo un giorno davvero speciale per voi nativi, sicuramente in grado di dare un grosso sprint a questa parte iniziale della corrente settimana. In amore, l'oroscopo prevede che la buona armonia tornerà a sorridere sia a voi che al partner. Quindi sfruttate al massimo la giornata dedicando più tempo a chi amate, magari facendo dei progetti insieme per il prossimo Natale. Voi single invece, senz'altro sarete carichi e dinamici e non demorderete di fronte ad eventuali ostacoli. Diciamo che quest'ultimi saranno dati principalmente da coloro che non sposano le vostre idee o vorrebbero trascorrere una giornata più tranquilla, pertanto regolatevi.

Nel comparto lavoro, troverete l'energia necessaria per svolgere senza sforzo le mansioni affidate. Le vostre azioni diventeranno più sicure ed affronterete tutto con più grinta.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì preannunciano che il prossimo inizio settimana sarà molto buono. Certamente, la giornata in analisi è stata messa in evidenza da effemeridi altamente positive, dunque da considerare a massima positività.

Per i sentimenti, la preziosa presenza della Luna in Ariete vi renderà più romantici del solito e la vostra carica affettiva porterà più di qualche beneficio al rapporto di coppia. L’intesa e la complicità saranno al top e la tranquillità in questo periodo così particolare non mancherà di certo. Single, le predizioni relative all'oroscopo di lunedì indicano che dedicherete gran parte del vostro tempo alla cura della vostra persona oppure trascorrerete delle ore insieme alla vostra famiglia.

Nel lavoro, alcuni di voi impegnati in alcune situazioni dovranno fermarsi un attimo e riflettere: vi sono arretrati tra le attività urgenti da smaltire alle quali dovreste dare priorità.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 15 novembre al Sagittario fa presente il fatto che questo lunedì potrebbe portare piccoli problemi in seno alla coppia oppure nel rapporto quotidiano con i figli. In questo periodo pertanto è consigliabile cercare di moderare le parole o l'atteggiamento. In amore, guardare al bicchiere come "mezzo pieno". In massima parte sarà una giornata poco dinamica e scarsamente positiva. In coppia dovete cercare in ogni caso di procedere con ordine e metodo, senza tralasciare alcun dettaglio al caso.

Per i single, fisicamente state molto meglio, dovete solo cercare di accorciare alcune tempistiche in merito al risolvere una questione delicata, per voi di grande importante. La forza fisica in questo lunedì è minore. La parte riguardante il lavoro predice che il vostro impegno sarà ammirevole, ma la stanchezza si farà sentire. Forse sarà opportuno concedersi una piccola pausa.

Oroscopo e stelle del giorno 15 novembre

Capricorno: ★★★★. Questa parte della settimana sarà allineata alla classica giornata di routine per molti di voi nati sotto al perspicace simbolo del Capricorno. In merito agli affetti, il vostro partner, i figli o la famiglia saranno ben disposti a collaborare nel creare un'atmosfera serena.

Ricordatevi che si impara di più permettendo agli altri di esprimersi che non cercando di controllare sempre tutto. Single, avrete meno leggerezza e fermezza nei rapporti con gli altri. Il vostro ottimismo vi consentirà di trovare finalmente punti di riferimento importanti. Molto presto cominceranno ad esserci i presupposti per quella che sarà la grande occasione della vostra vita: buone novità. Nel lavoro, la fiducia in voi stessi supererà i vostri stessi dubbi e la visione della vita diventerà molto più ottimista. Unica accortezza, non perdere il proprio realismo.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno invitano a sforzarsi nel cercare di agire positivamente. Infatti il periodo sarà da considerare ottimo a tutti i livelli.

Gli astri del giorno consigliano di aver fiducia nelle proprie possibilità. In campo sentimentale, ottimo periodo. Gli astri vi aiuteranno a trascorrere con il partner dei momenti romantici, solamente per voi, fatti di sguardi e di tenera complicità. Sarete rilassati e carichi di nuova energia e questo renderà la giornata tranquilla e facile da portare a buon fine. Single, allontanate da voi le persone assillanti e non perdete il controllo della situazione. Innamorarvi non sarà certo un dramma, tuttavia vi sentirete un po' frastornati ed avrete paura a farlo. Attenti perché potreste vivere un momento inaspettata gioia in compagnia di una nuova fiamma. Nel lavoro, metterete tutto l'entusiasmo e l'energia che avrete a disposizione al servizio della riuscita professionale.

Così facendo realizzerete esattamente ciò che desiderate.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 15 novembre preannuncia un lunedì quasi stabile, anche se in alcuni frangenti sembrerà decisamente immobile. Diciamo pure che la maggior parte di voi nativi andrete incontro alla classica giornata smorta. In amore sarete più intuitivi, il che vi aiuterà ad individuare meglio ciò che il vostro partner vorrebbe da voi. Starà al vostro buon senso favorire un buon dialogo, magari dando per primi una vostra opinione in merito a quei problemi che ben sapete. Per coloro ancora single: se state cercando un nuovo equilibrio l'invito è quello di stare più a contatto con le esigenze del vostro corpo. In pratica sarete abbastanza rilassati, e questa calma vi servirà per affrontare al meglio la giornata.

Il lavoro andrà discretamente bene. In tanti sarete coerenti con il vostro modo di pensare, perciò, andrete avanti a testa alta affrontando con forza eventuali problematiche.

Classifica oroscopo del 15 novembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 15 novembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

