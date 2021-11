Le previsioni dell'oroscopo del 16 novembre vedono i Gemelli in prima posizione. I Sagittario sono piuttosto impegnati, mentre i Bilancia sono favoriti in amore.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: giornata particolarmente impegnativa per i nati sotto questo segno. Cercate di non sovraccaricarvi di troppi impegni e pensate un po' di più a voi stessi e ai vostri bisogni.

11° Capricorno: le stelle vi invitano a mantenere la calma e a non prendere decisioni con troppa fretta. Spesso tendete ad ascoltare solo il vostro istinto e questo potrebbe non fare altro che portarvi verso scelte sbagliate.

10° Ariete: l'Oroscopo del 16 novembre esorta i nati sotto questo segno ad essere più propositivi. Non accettate passivamente tutto ciò che vi capita e cimentatevi in nuove esperienze.

9° Pesci: se state pensando di apportare un cambiamento alla vostra vita e alle vostre abitudini, questo è il momento giusto per farlo. Non lasciatevi intimidire dalle apparenze. Anche dietro la buccia più dura può nascondersi del tenero.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: alti e bassi dal punto di vista delle emozioni. Siete un po' agitati e nervosi, pertanto, potrebbe non essere molto difficile incappare in discussioni sgradevoli. Occhi aperti sul lavoro.

7° Scorpione: l'attenzione e la concentrazione sono prerogative indispensabili in molti lavori.

Se svolgete una delle attività connesse a queste caratteristiche, cercate di non commettere errori di cui potreste pentirvi.

6° Acquario: l'oroscopo del giorno 16 novembre vi invita ad agire in ambito professionale. Battete il ferro finché è caldo ed evitate di impelagarvi in situazioni troppo complicate, le cose semplici sono sempre le migliori.

5° Vergine: buon momento per i sentimenti. In questo periodo vi sentite appagati e sereni, pertanto, cercate di non lasciare che fattori esterni incidano sul vostro umore.

Oroscopo 16 novembre primi quattro segni

4° in classifica Cancro: la giornata comincia con il piede giusto per quanto riguarda l'amore. Chi ha avuto dei disguidi nel corso del fine settimana appena trascorso, adesso avrà l'opportunità di recuperare.

3° Leone: in ambito professionale dovete cercare di essere audaci e indipendenti. Non lasciatevi ingannare da chi riempie la propria bocca di promesse. In amore dovete essere più risoluti.

2° Bilancia: ottimo momento per quanto riguarda l'amore. I nati sotto questo segno potrebbero trovarsi improvvisamente a dover affrontare dei cambiamenti, ma non temete, dopo ne sarete fieri.

1° Gemelli: l'oroscopo del 16 novembre finalmente vede i nati sotto questo segno in prima posizione. Dopo aver attraversato delle settimane un po' buie, a partire da questo momento tornerà a splendere il sole. Approfittatene.