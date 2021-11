Secondo le previsioni e la classifica dell'oroscopo del giorno 20 novembre i nati sotto il segno dell'Acquario vivranno momenti molto positivi in amore. I Capricorno, invece, dovrebbero approfittare di questo periodo per fare nuove conoscenze.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica, Toro: se in amore le cose non stanno andando esattamente come vi eravate immaginati, forse è il caso di ridimensionare le aspettative. Non prendete decisioni troppo in fretta sul fronte professionale.

11° Leone: le previsioni dell'Oroscopo del 20 novembre esortano i nati sotto questo segno a non prendersi troppo sul serio.

Nella vita è importante essere ironici, ma ancor di più essere autoironici.

10° Vergine: oggi siete un po' agitati, quindi cercate di godervi qualche momento di relax. In amore sentite la mancanza di una persona cara, tuttavia cercate di non diventare troppo malinconici.

9° Ariete: gli esami non finiscono mai. Non si tratta di quelli universitari, bensì di quelli che la vita pone davanti a ogni persona giorno dopo giorno. Con il tempo siete riusciti a dimostrare le vostre capacità sul lavoro, tuttavia non si finisce mai di imparare.

Previsioni astrali posizioni centrali 20 novembre

8° in classifica, Pesci: in amore potrebbe nascere qualche piccola controversia, a ogni modo cercate di risolverla attraverso il dialogo e parlando in modo pacato e tranquillo.

Sul lavoro è opportuno adoperare la stessa strategia

7° Bilancia: meglio non rimandare a domani tutto quello che potreste fare oggi. In ambito sentimentale è importante dimostrare al partner i vostri sentimenti. Non date nulla per scontato.

6° Cancro: interessanti risvolti in amore. I single potrebbero trovare una persona interessante con cui condividere il tempo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per contro le coppie stabili necessitano di un po' di movimento.

5° Gemelli: la Luna è nel vostro segno e questo deve esortarvi a essere più risoluti. Se siete dubbiosi su una decisione da prendere, forse è il caso che cominciate a seguire il vostro istinto.

Oroscopo primi quattro segni

4° in classifica, Scorpione: i nati sotto questo segno potrebbero rimanere piacevolmente colpiti da una persona cara.

Al contempo è tempo di fare pulizia tra le vostre amicizie, gettate via "i rami secchi".

3° Sagittario: per voi stanno per aprirsi degli scenari davvero intriganti che riguardano la sfera professionale. Cercate di non compiere scelte troppo frettolose, specie in amore.

2° Acquario: l'amore è favorevole secondo l'oroscopo del 20 novembre. Approfittate di questo fine settimana per fare qualcosa di carino in compagnia del partner o di una persona cara, ogni tanto bisogna staccare un po'.

1° Capricorno: i nati sotto questo segno sprizzano allegria da tutti i pori, sarà davvero difficile annoiarsi con voi intorno. Avete l'innata dote di mascherare alla perfezione il vostro stato d'animo, quindi anche quando siete tristi sembrate sereni.