Secondo l'oroscopo del 21 novembre i nati sotto il segno dei Pesci devono essere cauti. Gli Acquario sono in grande forma, mentre i Vergine farebbero bene a prendersi un po' di tempo per sé.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: le previsioni dell'Oroscopo del 21 novembre vi invitano ad essere moderati. Siete piuttosto stanchi, quindi, forse è il caso di prendersi qualche momento per sé per recuperare le forze, sia mentali che fisiche.

11° Ariete: fidatevi meno degli altri e più di voi stessi. In campo professionale potrebbe essere arrivato il momento di tirare fuori gli artigli.

In amore, invece, giocate a carte scoperte.

10° Toro: meglio non impelagarsi in discussioni troppo accese. In ambito professionale potreste dover fare fronte ad un piccolo calo economico. Specie se siete dei liberi professionisti potrebbe esserci qualche tensione.

9° Sagittario: non riversate nella sfera privata eventuali problematiche che riguardano la vita professionale. I due ambienti vanno comunque tenuti separati. Questo è difficile da fare nel momento in cui abbiate una relazione con un collega.

Previsioni astrali 21 novembre posizioni centrali

8° in classifica Pesci: non tutte le persone che vi circondano si stanno comportando in modo corretto e onesto nei vostri confronti. Aprite gli occhi e guardatevi bene dai nemici, ma ancor di più dagli amici.

7° Leone: l'oroscopo del giorno 21 novembre vi esorta a non arrendervi al primo ostacolo. Prima di ottenere risultati importanti e soddisfacenti dovrete lavorare molto. I sacrifici non vi spaventano.

6° Bilancia: se non siete sulla stessa lunghezza d'onda del partner non mettetegli pressioni. Non siate maniaci del controllo, ci sono cose che sfuggono al nostro controllo, quindi, non vale la pena affaticarsi così tanto.

5° Scorpione: buon momento per pensare al futuro. Se una persona vi ha deluso, non ha senso continuare a rimuginarci su. Rimboccatevi le maniche, leccatevi da soli le ferite e andate avanti che sarete ricompensati.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica Gemelli: le previsioni astrali di questa domenica vi esortano a non essere troppo litigiosi.

Questo è un momento molto positivo per i sentimenti, quindi, non perdete tempo in inutili diverbi.

3° Cancro: tendenzialmente siete delle persone un po' polemiche, tuttavia, adesso è il momento di mettere da parte questo lato di voi ed aprirvi al 100% con le persone che amate. Anche sul lavoro ci sono delle novità in arrivo.

2° Acquario: l'oroscopo del 21 novembre vi invita a mettervi in gioco. Questo è un momento molto favorevole per voi, specie per quanto riguarda il lavoro. Anche le faccende sentimentali procedono abbastanza bene.

1° Capricorno: le stelle sono dalla vostra parte, quindi, sono favoriti gli investimenti. Imparate a puntare su voi stessi. Solo voi sapete effettivamente quanto valete, quindi, non deludetevi.