Le previsioni zodiacali di lunedì 22 novembre 2021 hanno già stilato il resoconto estrapolato dall'Astrologia, nel contesto applicato al primo giorno della settimana. In evidenza in questo avvio il transitorio settimanale del Sole in Sagittario e della Luna in Cancro. Bisogna sempre tenere alta la curiosità sulle immancabili analisi astrologiche su amore e lavoro. Curiosi di sapere se questo lunedì le stelle saranno dalla vostra parte? Lo scoprirete subito andando a spulciare nella nuova classifica con le stelline quotidiane. Nella fattispecie andremo ad indagare - astrologicamente parlando ovviamente - in merito ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 22 novembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di lunedì 22 novembre

Bilancia: ★★★★. Il prossimo lunedì sarà abbastanza sostenibile e discretamente agevole per molti voi nativi. Secondo i vostri astri, per quanto riguarda la parte legata alle attività quotidiane generiche, questo giorno potrebbe presentare qualche buon auspicio di realizzazione di obiettivi messi in agenda. In amore, potrete rendere più piccante la vostra giornata grazie al vostro indiscutibile fascino e alla voglia di fare sempre cose nuove. Anche se in generale non sarà una giornata magnifica, di certo vi servirà a chiarire molte cose nel rapporto.

Single, volete voltare pagina cancellare il passato, questo è poco ma sicuro! Da evitare soprattutto qualche brutto ricordo: concentratevi sul presente che promette già di essere molto positivo. Nel comparto lavoro, essere flessibili e pronti ad afferrare tutte le esperienze che si presenteranno. Intanto cercate di domare (eventualmente) quella vostra esagerata impulsività.

Scorpione: ★★. Le previsioni zodiacali di lunedì mostrano che non sarà un giorno positivo. Come smentire il messaggio delle stelle! Il periodo infatti si annuncia decisamente da "ko", in particolare riguardo la sezione sentimentale. Qualcuno di voi nativi avrà già capito che questo non sarà un giorno adatto per fare o disfare, quindi calma e tranquilli in attesa che cambi il vento.

Per i sentimenti, preparatevi a convivere con una giornata targata con il segno del "ko". Per qualcuno potrebbero nascere anche problemi economici che di riflesso andranno a scapito del rapporto sentimentale: occhio! Single, interrogatevi sinceramente su ciò che vi preme di più in questo momento: stuzzicate la persona che vi piace con qualche piccola sorpresa senza aspettare che faccia lui/lei la prima mossa. Anche perché aspettando ancora finireste con l' invecchiare. Nel lavoro, potrebbe nascere contrattempi da certe situazioni al momento fuori controllo: tranquilli.

Sagittario: ★★★★★. L' oroscopo del 22 novembre al Sagittario preannuncia l'arrivo del Sole nel segno. Diciamo pure che partirà in modo spettacolare, anche qualche piccola sorpresa che garanzia farà piacere.

Mettete una pietra sopra ai problemi del passato e guardate con fiducia al futuro. In amore, vi sarà facile comunicare il calore e l'affetto che provate verso il vostro partner: diciamo che sarete molto convincenti nel farlo. Saprete sicuramente come suscitare interesse nei confronti della persona che più vi piace e magari trascorrere una serata all'insegna della felicità e del buon umore. Per i single, sempre che interessi, se avete tempo dedicatelo alla ricerca di qualcuno da amare: almeno provarci, ok? Intanto, mettete da parte tutto il resto e organizzate qualcosa di romantico per stupire chi ben sapete. La parte riguardante il lavoro invita ad essere concreti, solo così potrete costruire bene il vostro futuro.

Sarà sicuramente una giornata fortunata!

Oroscopo e stelle del giorno 22 novembre

Capricorno: ★★★★★. In arrivo una giornata sicuramente molto positiva in amore. Quindi ottima quanto basta per rendere questa parte centrale della settimana adatta a portare un buon fine la maggior parte delle situazioni sentimentali aperte. Diciamo che tutto procede senza intoppi. In merito agli affetti, diciamo che sarete più sensibili verso le richieste sentimentali provenienti dal partner. Finalmente vi mostrerete interessati e molto più disposti ad ascoltare la persona che avete al fianco. Approfittatene per risaldare il legame, magari con qualche gesto carino, sarà meraviglioso. Single, attorno a voi ci saranno persone da avvicinare e, se metterete da parte timori e diffidenze, potreste fare incontri davvero interessanti.

In programma situazioni abbastanza incoraggianti: quando si tratta di scovare opportunità o nuove strade da sfruttare sempre al top. Nel lavoro, riceverete dei risultati e la vostra attestazione verrà valutata anche da chi era piuttosto avaro di lodi verso di voi.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno preannunciano un lunedì abbastanza lineare e senza troppe problematiche, discreto anche in relazione al prossimo avvio settimanale. Diciamo che questo periodo avrà il diretto contatto con formazioni astrali non negative, anche se poco efficaci. In campo sentimentale, la giornata non annuncia novità o cambiamenti, ma il cielo vi donerà sicuramente una bella comunicativa ed un dialogo costante: mettete il tutto in pratica con il vostro partner.

In coppia quindi, senz'altro osare il meglio di voi per far funzionare il rapporto a cui tenete particolarmente, e questo vi permetterà di affrontare la vita a due con più consapevolezza. Single, per molti di voi "cuori solitari" il periodo potrebbe essere adatto a mettere in pratica idee a livello non solo sentimentale, ma anche nelle amicizie o in ambito familiare: momento da un aumento, senza alcun dubbio. Nel lavoro, gli affari saranno in salita e quasi nulla vi remerà contro. Se la fortuna non dovesse sorridervi abbastanza, sarete voi a rincorrerla.

Pesci : ★★★. L'oroscopo del giorno 22 novembre predice che partirà decisamente al rallentatore (leggasi pure "sottotono") questo nuovo lunedì d'inizio settimana.

Il periodo, valutato in questo contesto con le tre stelle della scarsa sufficienza, sarà abbastanza impegnativo per molti di voi. In amore i rapporti con il partner sono prossimi a diventare più tesi del solito: la causa? I soliti problemi mai risolti che ogni tanto ritornano: il periodo non è troppo sorridente per chi vive in coppia. In caso di attriti, cercate quindi di stemperare gli animi e di evitare le polemiche. Per coloro ancora single la difficoltà maggiore sarà lasciarsi il passato alle spalle. Rimuginate troppo, senza mai venire a capo di niente. Dovreste invece provare a staccare, eliminare qualsiasi cosa che vi faccia tornare col pensiero a quello che è stato. Così facendo, le salite da affrontare si mostreranno meno ripide del previsto.

Il lavoro andrà a rilento: non abbiate fretta di chiudere un affare ma portate pazienza per qualche altro giorno. Tra non molto arriveranno sicuramente tempi migliori di adesso.

Classifica oroscopo del 22 novembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 22 novembre è pronta a osare più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Al primo posto tra i dodici dello zodiaco, il Cancro, segno super favorito dall'ingresso della Luna nel proprio settore. Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a un racconto scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di lunedì 22 novembre :