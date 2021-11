Le previsioni dell'oroscopo del 23 novembre vede che i nati sotto il segno del Sagittario sono in testa. I Gemelli sono un po' tesi, mentre i Vergine devono essere più onesti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: siate più onesti, sia con voi stessi sia con gli altri. Talvolta vi nascondete dietro un dito per evitare di affrontare determinate situazioni. Non fatelo o rischierete di compromettere ancor di più le cose.

11° Gemelli: le previsioni dell'Oroscopo del 23 novembre denotano una giornata un po' incerta. Siete un po' confusi e tristi, anche se tante volte non riuscite a capirne i motivi.

Ci vuole una scossa per tornare a trovare una motivazione nella vita.

10° Ariete: se avete da poco cominciato un nuovo impiego o una nuova attività è necessario essere piuttosto cauti. Ci vuole un po' di tempo per abituarsi ai nuovi ritmi, ma nulla è impossibile.

9° Toro: lottate se volete raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Dal punto di vista professionale ci sono delle belle cose in arrivo, ma dovete essere predisposti alle novità e ai cambiamenti.

Previsioni astrali posizioni centrali 23 novembre

8° in classifica Bilancia: in ambito professionale vi state levando qualche sassolino dalla scarpa. Dal punto di vista delle relazioni, invece, è opportuno rivedere qualche rapporto.

7° Capricorno: l'oroscopo del 23 novembre vi esorta a continuare a lottare per amore. Se desiderate una persona, non vi arrendete. Naturalmente, chiedetevi sempre se ne vale la pena e in caso affermativo, andate avanti.

6° Acquario: non curatevi di quello che dicono o pensano gli altri. La vita è la vostra, pertanto, dovete fare in modo che diventi esattamente come avevate immaginato.

In amore ci sono delle novità.

5° Cancro: buon momento per quanto riguarda il lavoro. Le relazioni appena nate potranno giovare del livore delle prime volte. Quelle stabili, invece, necessitano di un po' di fantasia per essere ravvivate.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica Scorpione: i nati sotto questo segno sono piuttosto lungimiranti.

In ambito professionale è il momento ci guardare oltre e di allargare i vostri orizzonti.

3° Leone: le stelle sono molto favorevoli, pertanto, cercate di approfittare della situazione per fare tutto ciò che desiderate. Sul lavoro è prevista una bella ripresa, specie per i liberi professionisti. Continuate così.

2° Pesci: ottimo momento per quanto riguarda l'amore. Mettete da parte l'orgoglio, che spesso è solamente un ostacolo. In ambito professionale, invece, sta per andare in porto qualcosa di importante.

1° Sagittario: l'oroscopo del 23 novembre denota una giornata piena di cose da fare. Ci sono tante cose a cui pensare, la maggior parte delle quali decisamente belle. Cercate di approfittare di questo momento di positività per risolvere tutto ciò che avete in sospeso.