L'oroscopo di mercoledì 24 novembre 2021 è pronto a svelare come potrebbe essere la giornata rappresentante il giro di boa infrasettimanale. In questo frangente l'Astrologia di mercoledì pone in risalto due transiti veramente interessanti: il passaggio della Luna in Leone e di Mercurio in Sagittario. Tra i sei simboli astrali in analisi, ad avere massima compatibilità con le effemeridi quotidiane saranno solo due segni: il Sagittario e l'Acquario, entrambi pronosticati in giornata a cinque stelle. Routine a tutto campo invece per coloro nativi del Capricorno o dei Pesci, indicati con le quattro stelline della normale quotidianità.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 24 novembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di mercoledì 24 novembre

Bilancia: ★★. Il giudizio a priori da parte degli astri sull'imminente mercoledì è senz'altro poco favorevole a voi del segno. In arrivo una probabile giornata valutata con il "ko": cosa fare dunque? Il consiglio in questi casi è il medesimo di sempre: fare poco o nulla in attesa di tempi migliori. In amore, diciamo che vi servirà tanta concentrazione. Soprattutto in coppia, forse, troverete da ridire sull’operato e/o sulle decisioni del partner ma non avrete comunque il coraggio di contrastarlo: calma, tenere a freno i bollenti spiriti vi converrà di certo.

Single, sarete piuttosto agitati per quella situazione che ben sapete. Potrebbe essere questo il momento più giusto per chiarire: il vostro umore e soprattutto il vostro cuore non vorrà sopportare di certo ancora dubbi o incertezze. Nel comparto lavoro, se fosse, non dovete prendervela anche perché le opportunità in arrivo saranno in grado di soddisfare le vostre esigenze.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì indicano una giornata abbastanza pesante in alcune circostanze a stampo affettivo/sentimentale. In questo caso l'Astrologia applicata al vostro segno senz'altro è improntata a dare una valutazione poco positiva al periodo in arrivo. Per i sentimenti, non avrete tante possibilità per essere allegri: seguite l'istinto senza dover rinunciare alle vostre abitudini di vita.

Intanto, fate attenzione al rapporto con il partner perché da piccole incomprensioni potrebbero scaturire grandi litigi. Single, a causa del vostro carattere poco socievole - non per tutti logicamente - senza volerlo risultate un po' freddi proprio verso quelle persone che più vi attirano: non dimenticate che l'amore potrebbe dare quel brio in più che manca, pertanto mettete da parte timidezze, titubanze o tutto quello che volete e fatevi avanti! Nel lavoro periodo in linea con le giornate trascorse.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 24 novembre al Sagittario predice che sarà uno straordinario mercoledì, 'da gustare' come se fosse il gelato al gusto preferito. In amore, troverete senz'altro quasi tutte le risposte alle vostre domande.

Le effemeridi super-positive vi porteranno finalmente tanta stabilità e vi permetteranno di fare eventuali correzioni alla relazione, non solo dal vostro punto di vista, ma anche da quello del partner. Per i single: sicuramente riuscirete a conquistare il cuore della persona che sapete, in primis con la vostra originalità e poi senz'altro con l'aiuto di una amicizia o conoscenza legata a voi in modo speciale. Per molti potrebbe essere l'inizio di una bella - nuova? - storia d'amore: l'Astrologia invita a darsi da fare. La parte riguardante il lavoro invoglia a darsi da fare. Buono l'ambito economico: non avete calcolato bene alcuni introiti e sarete piacevolmente stupiti da guadagni inaspettati.

Oroscopo e stelle del giorno 24 novembre

Capricorno: ★★★★. La giornata in esame in questo contesto sarà da considerare buona, anche se con possibili "piccoli diversivi" potenzialmente dannosi per il vostro umore. In generale dovrete affrontare qualche piccolo imprevisto, intoppi o cavilli burocratici: non demoralizzatevi. In merito agli affetti, se vi concentrerete sul traguardo da raggiungere tutto procederà nel modo giusto. Venere e Plutone vi prepareranno il terreno fertile sul quale poter seminare sogni o desideri: pronti a donare tanto affetto e senza alcun limite alla persona amata? Single, c'è ancora tanto da fare e da recuperare ma l'amore può benissimo tornare protagonista. Quelli di voi che hanno vissuto una crisi di recente, senz'altro potranno nuovamente ritrovare la passione che c'era prima.

Nel lavoro, ci potrebbero essere casi in cui bisognerà agire immediatamente, in modo da arrivare alla meta desiderata.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano che questa parte centrale della settimana possa portare buone notizie in campo sentimentale come nel lavoro. Intanto mettete pure in conto che il periodo inizierà benissimo. Giocare d'anticipo sarà una buona tattica. In campo sentimentale, avrete uno stato d’animo ben disposto ad assecondare le esigenze del partner. Date libero sfogo alla vostra passione e godetevi questa bella giornata insieme a chi amate: pronti a godere nuove ed interessanti emozioni in campo sentimentale? Single, calibrate le prossime avance: troppa foga potrebbe essere controproducente, ok?

Diciamo che le nuove configurazioni astrali tenderanno a far prevalere creatività, intuito e sensibilità, anche se molto forte potrebbe essere la voglia di andare controcorrente. Nel lavoro, potenzialmente avrete le carte in regola per realizzare qualsiasi cosa, tutto dipenderà dalla volontà di crederci.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 24 novembre sottolinea il fatto che questo mercoledì partirà, se non in modo ottimale, di certo in discreto e sufficientemente positivo. Le stelle prevedono piccole novità dal punto di vista affettivo che, certamente, vi piaceranno molto invogliandovi a proseguire verso quegli obiettivi prefissati. In amore il consiglio è quello di rivedere alcune prese di posizione: potrebbe essere questo il caso di fare un passo indietro, così, tanto per mantenere il clima in ambito di coppia.

Una sorpresa romantica da parte di una persona - non è detto che sia per forza il partner - vi metterà di buon umore cambiando la giornata in positivo. Per coloro ancora single: le stelle vi infonderanno un'incredibile voglia di amare e sarete sicuramente disposti a rivoluzionare diverse situazioni stagnanti. Consiglio: evitate di prendere iniziative senza pensare alle conseguenze. Il lavoro andrà come sempre: alti e bassi con la possibilità che - relativamente presto - la situazione possa cambiare in meglio.

Classifica oroscopo del 24 novembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 24 novembre è pronta a regalare soddisfazioni o, al contrario, a deludere le attese dei lettori.

A fare da anello della bilancia tra positività e negatività, come sappiamo, sono le effemeridi del periodo in analisi. A questo giro a potersi fregiare della corona di segno al "top del giorno", il Leone, grande favorito in amore grazie alla presenza della Luna nel segno. Una menzione speciale è dovuta al segno del Sagittario, in questo mercoledì sottoposto alla benevola presenza di Mercurio nel comparto. Vediamo di appurare qualcosa anche per i restanti segni passando direttamente ad analizzare la scaletta preposta.

Le stelline di mercoledì 24 novembre: