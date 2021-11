L'oroscopo di giovedì 25 novembre 2021 mette a disposizione la classifica stelline e le previsioni zodiacali di metà settimana. In analisi esclusivamente i sei segni dello zodiaco relativi alla seconda sestina per quanto riguarda le previsioni astrali, invece la scaletta con le stelle del giorno è - come sempre - valida per tutti i segni. Ansiosi di conoscere il pensiero delle stelle in merito a come andrà la giornata in amore e nel lavoro? A togliere curiosità o eventuali dubbi è compito dell'Oroscopo del giorno 25 novembre, pronto a valutare i settori della vita quotidiana legati con i sentimenti e le attività lavorative.

Chiusura tutta dedicata alla classifica finale con, in primissimo piano, le stelline di giovedì dall'Ariete fino a Pesci.

Previsioni zodiacali di giovedì 25 novembre

Bilancia: ★★★★. La giornata del 25 novembre sarà sufficientemente a favore, soprattutto in termini di rapporti umani. Più di qualcuno tra voi nativi, forse, potrebbe essere preso tra l'essere dolce e aggressivo allo stesso momento: calma. In amore, poche o nessuna novità di rilevo: grazie al vostro atteggiamento più conciliante e comprensivo, senz'altro la sfera affettiva riprenderà ad essere la fonte primaria del vostro equilibrio interiore. Finalmente dopo la tempesta risplenderà il sole nel vostro rapporto. Single, sarete capaci di persuadere con dolcezza.

Non esitate a procedere con nuovi incontri, trovando magari modi alternativi, più allettanti, a cui aspirare per corteggiare in modo elegante. Nel comparto lavoro, piano piano si realizzerà tutto ciò che desiderate, basterà saper aspettare ed essere tolleranti. Nel frattempo riuscirete a fare chiarezza in una questione difficile.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì svelano una giornata in gran parte semplice e ordinaria. Con astri parzialmente a favore avrete poche difficoltà nell'esprimere tutto il vostro potenziale in diversi settori. In buona evidenza intanto l’intesa con le persone del vostro giro: ottimi i rapporti con amici, parenti, familiari.

Per i sentimenti, rinsalderete l’intesa che in questi giorni non è stata proprio al top: finalmente in serata tornerete a dialogare col partner senza alcun problema. Sarete particolarmente rilassati e questo vi consentirà di andare d'accordo con tutti, sia in casa che fuori con amici e colleghi. Single, un amico avrà 'la chiave' capace di favorire quel contatto che cercate invano da tempo: provateci, dai! Intanto, prestate attenzione alle cose fatte con una certa fretta: non dovete cedere a distrazioni. Nel lavoro, dopo un periodo pesante la ripresa potrebbe essere in una fase positiva. Avrete finalmente dalla vostra il favore delle stelle.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 25 novembre al Sagittario mette in primo piano la possibilità che possa essere in arrivo un periodo felice, in molti campi.

Le stelle pertanto invitano voi del segno a mettere l'ansia da parte sfruttando il periodo per godere al massimo tutto ciò che di interessante potrebbe capitare. In molti casi ad attendervi una girandola di emozioni, mille desideri e un pizzico di fortuna. In amore, date più spazio alla ricerca della buona intesa nella coppia, vi accorgerete che così facendo allontanerete dubbi o eventuali paure nascoste. La sintonia e l’armonia in un rapporto sentimentale rinsaldano e accrescono ancor di più il legame, sappiatelo. Per i single, soprattutto a qualcuno in attesa di riscontri in ambito sentimentale, arriverà una bella notizia. Potreste fare quella scelta che avete continuato a rimandare per molto tempo, di certo sarà coronata da successo.

La parte riguardante il lavoro predice che la giornata offrirà strepitose opportunità di successo. Le stelle metteranno in piena luce la vostra intelligenza, facendovi ottenere soddisfazioni.

Oroscopo e stelle del giorno 25 novembre

Capricorno: ★★. Questo giovedì armatevi di pazienza e siate abbastanza calmi unendo il tutto in tanta buona volontà. Il motivo? Per chi non lo sapesse ancora, la giornata esaminata porta in dote (purtroppo) le due stelle riservate ai frangenti messi in conto con il 'ko'. Quindi, periodo abbastanza difficile da sbarcare. In merito agli affetti, interiormente vi sentirete agitati, proverete emozioni difficilmente decifrabili e affatto gestibili, il che vi porterà a respingere ciò che di negativo vi circonda.

Fate attenzione a non calcare troppo la mano con le persone più care, alla fine potrebbero allontanarsi definitivamente da voi. Single, sarà da evitare il mettere in discussione certi equilibri, spesso conquistati a fatica. Cercate di essere puntuali e precisi: l'indecisione potrebbe essere causa di situazioni inaspettate. Nel lavoro invece, sarete messi alla prova: attenti a non essere troppo ingenui nel sostenere situazioni dubbie. Insomma, prima di agire studiate bene i dettagli.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano un giovedì molto positivo, specialmente nelle cose inerenti la solita routine. Non è da escludere comunque pizzichi di buona fortuna sparpagliati nel corso del periodo.

Per quelli con problematiche aperte, buone possibilità di concluderle in modo convincente. In campo sentimentale, brillanti e dinamici come siete voi nativi, potrete contare sulle complicità planetarie di questo periodo per impostare in modo nuovo l'intesa con la persona amata. Approfittate della bontà dell'attuale cielo astrologico per mettere in evidenza problemi da risolvere o perplessità. Single, il Sole in sestile al vostro Saturno creerà le condizioni favorevoli alla riuscita di alcune vostre iniziative a stampo sentimentale. In questo modo eventi speciali, un viaggio oppure una dichiarazione d'amore renderanno la giornata alquanto stuzzicante e vivace. Nel lavoro, tenete la testa sulle spalle e guardate davanti a voi senza abbassare lo sguardo.

Sarete finalmente consapevoli dei traguardi che potete raggiungere, grazie alla vostra tenacia e alla innegabile determinazione.

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno 25 novembre vede molti di voi del segno gongolare in campo affettivo/sentimentale. Estro ed inventiva tirateli fuori al momento più opportuno come assi nella manica: farete faville! In molte situazioni sarete svegli, positivi ed energici quanto basta. In coppia, riuscirete ad essere più aperti e dolci, cosa che verrà apprezzata moltissimo dalla vostra metà. Sarete sereni e niente vi turberà, perché il cielo presente in giornata sarà limpido e senza nuvole negative. La tenerezza del partner - o l'ammirazione di chi sapete - invoglierà al relax affettivo e al desiderio di fare insieme qualcosa di diverso.

Coloro ancora single risulteranno aperti alle novità: puntate sulle vostre energie per abbracciare eventuali nuove situazioni. Sarete stimolati a fare qualcosa di diverso dal solito, forse in grado di coinvolgere anche un’amicizia 'speciale': chissà, col tempo potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Il lavoro andrà bene risultando in netta ripresa. Chi avesse problematiche aperte deve stare in serena attesa: fine novembre o metà dicembre regaleranno qualcosa di inatteso.

Classifica oroscopo del 25 novembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 25 novembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita?

Quest'oggi a ben figurare sono gli amici dei Pesci, meritatamente classificati in prima posizione. Molto promettente il periodo in analisi anche per altri quattro segni, in questo caso valutati in giornata a cinque stelle: curiosi di sapere quali sono? Bene, allora senza tergiversare più di tanto andiamo a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, ovviamente relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

